Adanalı çılgın kedi

Adana’da bir sokak kedisinin, yolda yürüyen köpeğe ve sahibine saldırması sosyal medyada ses getirdi. Gazate Habertürk'te yer alan habere göre “Çılgın Adanalı kedi” cümleleriyle paylaşılan görüntülerdeki olay Adana Kurtuluş Mahallesi’nde geçen ay yaşandı. Bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, bir kadın köpeğiyle kaldırımda yürürken, bir sokak kedisi, caddeden fırlayıp köpeğe saldırıyor. Şok yaşayan kadın köpeğini kurtarmaya çalışırken yere düşüyor. Yere düştükten sonra kedi tarafından tırmalanan kadın, yoldan geçen vatandaşların yardımıyla kediden kurtulup ayağa kalkabiliyor.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER