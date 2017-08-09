Hayvanlara yapılan eziyetlerin haddi hesabı yok. Görenlerin kanını donduran işkencelerin sonu bir türlü gelmiyor. Antalya’da geçen ay aracıyla köpeği ezen sürücünün görüntüleri sosyal paylaşım sitelerinde “Bulun bu caniyi”, “Bilerek köpeği ezdi” başlıklarıyla paylaşılmış ve tepki gösterilmişti. İşte telef eden ya da engelli bırakan şiddetin bir başka adresi de İstanbul sokakları.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre kentte trafik kazaları veya magandaların açtığı ateşle yaralanan ve yaşamlarını engelli olarak sürdürmek zorunda kalan 12 köpek Beylikdüzü’nde bakım altında tutuluyor. Beylikdüzü Belediyesi Hayvan Barınağı’nın ‘Engellenenler Evi’ sorumlusu Deniz Sırvermez, bu bölüme trafik kazası veya kurşun yarasından omurgası zarar gören hayvanların ‘yatalak’ halde getirildiğini söyledi. Bu köpeklere ayrı ünitede özenle baktıklarını, tedavi, yiyecek olmak üzere tüm gereksinimlerini karşılamaya çalıştıklarını anlatan Sırvermez, bu hayvanların omurga kırığından dolayı arka ayaklarını kullanamadıklarını anlattı.

‘ATEŞ EDİLENLER VAR’

Sırvermez, zorunlu konuklarının büyük bölümünün trafik kazasından bu hale geldiğini, bazılarına ise, ateş edildiğini belirterek şöyle devam etti: ‘Sürücülerin kesinlikle araçlarını yavaş kullanması gerekiyor. Hızlı gidince bir insanı da, hayvanı da ezebilirsiniz. İkisinin de sonu kötü bitiyor. Bunlar ömürleri boyunca sakat kalıyor. Kurşun ile yaralanan hayvanlarımız var. Neden sevmeyi denemiyorlar da neden zarar vermeyi öldürmeyi seçiyorlar.”