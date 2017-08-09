Sokak hayvanlarına özel klima

Bağcılar Belediyesi’nin Hayvan Barınma ve Müşahede Merkezi’nde barınan hayvanlar, soğuk buhar püskürtme sistemiyle serinletiliyor. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre 9 bin 500 metrekarelik alanda faaliyet gösteren Hayvan Barınma ve Müşahede Merkezi’nde, hayvanların güneşlendiği ve gezdiği alana buharlı soğutma sistemi kuruldu. Ayrıca hayvanlar barınakta sürekli dolu durumdaki havuzların içine girip suda oynuyor. Sokak hayvanları için 720 metrekare kapalı alanın yanı sıra, dolaşmaları için 450 metrekare açık alan ve 15 adet kulübe yer alıyor. Bağcılar’da 2007’den bu yana hizmet veren barınağın kapalı alanının zemininde nem ve rutubet tutmayan plastik paletler bulunuyor. Hayvanların sağlık durumu düzenli olarak kontrol ediliyor.

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