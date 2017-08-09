Milli Piyango İdaresi tarafından Çarşamba akşamları çekilişi yapılan Şans Topu'nda 843. hafta çekilişi bu akşam gerçekleştirilecek. Çekiliş öncesinde Şans Topu oynayan vatandaşlar merakla "Şans Topu saat kaçta çekiliyor?" ve "Şans Topu çekilişi saat kaçta?" diye araştırıyor. İşte bu haftanın Şans Topu çekilişine dair detaylar...

ŞANS TOPU SAAT KAÇTA ÇEKİLİYOR?

Her Çarşamba akşamı MPİ tarafından çekilen ve 5+1 numarayı doğru tahmin eden talihlilerin büyük ikramiyeyi kazandığı Şans Topu oyunu için çekilişler düzenli olarak saat 21:15'te başlamaktadır.

Çekilişte kazanan numaraların belirlenmesi ve vatandaşlara duyurulması ise en geç 21:45'tir. Vatandaşlar, Şans Topu sonuçlarını en geç 21:45'te öğrenebilir.

Şans Topu'nda 5+1, 5, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1 ve 1+1 bilen talihlilere ikramiye verlimektedir.

ŞANS TOPU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Şans Topu çekilişi tamamlandıktan sonra kazanan numaralar, ikramiye bilgileri ve çekilişin videosu Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet sitesi üzerinden yayınlanmaktadır.

Şans Topu sonuçlarını öğrenmek isteyen vatandaşların Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet sitesine saat 21:45'ten sonra girmeleri yeterlidir.

Aynı zamanda Şans Topu sonuçları resmi olarak duyurulduktan sonra Habertürk Şans Oyunları sayfasına da eklenmektedir. Vatandaşlar, Habertürk Şans Oyunları sayfası üzerinden de sonuçları görüntüleyebilir.

ŞANS TOPU'NDA BİR ÖNCEKİ HAFTA 1 KİŞİ 681 BİN 571 LİRA KAZANDI

2 Ağustos 2017 tarihli Şans Topu sonuçları: 01 - 17 - 20 - 21 - 28 + 04

Şans Topu'nun geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen 842. hafta çekilişinde İstanbul'un Pendik ilçesindeki bir talihli, 5+1 bildi ve 681 bin 571 lira 75 kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte 5 bilen 13 kişi 5 bin 243 lira 15'er kuruş, 4+1 bilen 176 kişi 387 lira 90'ar kuruş, 4 bilen 2 bin 439 kişi 37 lira 30'ar kuruş, 3+1 bilen 5 bin 562 kişi 20 lira 70'şer kuruş, 2+1 bilen 53 bin 428 kişi 6'şar lira ve 1+1 bilen 181 bin 858 kişi de 3 lira 35'er kuruş ikramiye kazandı.

İkramiye Bilgileri

5+1 Bilen Kişi Sayısı 1 Kişi Başına Düşen İkramiye 681.571,75 TL 5 Bilen Kişi Sayısı 13 Kişi Başına Düşen İkramiye 5.243,15 TL 4+1 Bilen Kişi Sayısı 176 Kişi Başına Düşen İkramiye 387,90 TL 4 Bilen Kişi Sayısı 2.439 Kişi Başına Düşen İkramiye 37,30 TL 3+1 Bilen Kişi Sayısı 5.562 Kişi Başına Düşen İkramiye 20,70 TL 3 Bilen Kişi Sayısı 73.954 Kişi Başına Düşen İkramiye 4,30 TL 2+1 Bilen Kişi Sayısı 53.428 Kişi Başına Düşen İkramiye 6,00 TL 1+1 Bilen Kişi Sayısı 181.858 Kişi Başına Düşen İkramiye 3,35 TL

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Şans Topu sonuçları

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