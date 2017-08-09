09 Ağustos 2017 Çarşamba, 13:21:55 | Güncelleme: 15:52:40
HABERTURK.COM
Bugün Hollywood’da milyonlarca dolar kazanan birçok yıldızın, geçmişte başını sokacakları bir evi bile yoktu! İşte bir zamanlar arabada, parkta ya da banklarda yaşayan o ünlüler...
1
1|26
HALLE BERRY
Halle Berry 20'li yaşlarında oyuncu olmak için New York'a geldiğinde birikimlerini çok çabuk tüketti.
2
2|26
Annesi de ona para göndermemenin daha iyi olacağını düşündü. Güzel oyuncu parası bittiği için bir süre evsizler sığınağında yaşamak zorunda kaldı.
3
3|26
JENNIFER LOPEZ
18 yaşındayken dansçı olma hayalleri kuran Jennifer Lopez, üniversiteye gitmesini isteyen annesinin sözünü dinlemeyip evden ayrıldı.
HABERİN DEVAMI
4
4|26
Bir dans stüdyosuna kaydolan Lopez, buradaki bir kanepede yaşamaya başladı. Bugün milyonlarca dolar kazanan Lopez, o günler için “Evet evsiz kaldım ama anneme bunu yapmam gerektiğini göstermiş oldum” diyor.
5
5|26
CARMEN ELECTRA
20'li yaşlarının başında sevgilisi ile birlikte konser turnesine çıkan güzel kadın bu sırada hayatının şokunu yaşadı.
6
6|26
Çünkü erkek arkadaşı, turne sırasında bütün birikimini çaldı. Bu nedenle güzel manken evsiz kaldı ve geldiği yer olan Ohio eyaletine geri dönmek zorunda kaldı.
HABERİN DEVAMI
7
7|26
CHRIS PRATT
‘Jurassic World’ filminin yıldızı Chris Pratt, 19 yaşındayken tek yön bilet alıp Hawaii’deki Maui adasına gitti.
8
8|26
Burada arkadaşının minibüsünde kalan Pratt, geçici işlerde çalışarak aylar geçirdi.
9
9|26
JAMES CAMERON
Usta yönetmen James Cameron, ‘Terminator’ filminin senaryosunu yazarken arabasında yaşıyordu.
HABERİN DEVAMI
10
10|26
Bu süreçte ‘Terminator’u filme çekebilmek için stüdyolarla görüşen Cameron, sonunda senaryosunu yapımcı Gale Anne Hurd’a 1 dolara sattı. Film, dünya çapında 77 milyon dolar hasılat elde ederken, Cameron da başarılı bir yönetmen olarak adını duyurmayı başardı.
11
11|26
JIM CARREY
Liseden atılan Jim Carrey, o yıllarda ailesiyle birlikte eski bir Volkswagen minibüste yaşamını sürdürdü.
12
12|26
Kanada’nın farklı bölgelerine park ettikleri minibüste yaşayan ünlü aktör, daha sonra en büyük ablasının evinin bahçesindeki bir çadıra taşındı.
HABERİN DEVAMI
13
13|26
DANIEL CRAIG
‘James Bond’u canlandırarak sinemanın unutulmazları arasına adını yazdıran İngiliz oyuncu Daniel Craig, bir dönem Londra’daki parklarda yatıyordu.
14
14|26
Oyunculuk yapmak isteyen ancak iş bulamayan başarılı aktör, yarı zamanlı garson olarak çalışıp banklarda uyuyordu.
15
15|26
HILARY SWANK
Oscarlı oyuncu, annesiyle birlikte Los Angeles’a taşındıkları dönem, önce bir arabada, sonra da boş bir evde yaşadı.
HABERİN DEVAMI
16
16|26
Karavanda büyüyen Swank’in kaderi, 1994’te ‘Karate Kid’ serisinde bir rol almasıyla tamamen değişti.
17
17|26
SHANİA TWAİN
Ailesiyle birlikte bir süre barınakta yaşadı.
18
18|26
Genç kadın ailesine yardımcı olabilmek için 8 yaşında şarkı söylemeye başladı.
HABERİN DEVAMI
19
19|26
SAM WORTHİNGTON
Avatar filmiyle ünlenen oyuncunun bir zamanlar kalacak evi bile yoktu.
20
20|26
Ünlü aktör meşhur olmadan önce arabada yaşıyordu.
21
21|26
KELLY CLARKSON
Ünlü şarkıcının kirada oturduğu apartmanı, Los Angeles'a taşındığı ilk gün yandı.
HABERİN DEVAMI
22
22|26
Bu nedenle bir süre arabada uyumak zorunda kaldı.
23
23|26
KURT COBAİN
Ünlü star, Nirvana ile parlamadan önce köprü altında yaşadı.
24
24|26
Bunun yanında Cobain, hastanelerin bekleme salonlarında uyudu.
HABERİN DEVAMI
25
25|26
SYLVESTER STALLONE
Ünlü oyuncu ilk başta borçlarını ödeyemediği için yaşadığı apartmandan tahliye edildi.
26
26|26
Daha sonra ise üç hafta kadar otobüs durağında yaşadı.