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Bir zamanlar evsiz olan ünlüler...

09 Ağustos 2017 Çarşamba, 13:21:55 HABERTURK.COM

Bugün Hollywood’da milyonlarca dolar kazanan birçok yıldızın, geçmişte başını sokacakları bir evi bile yoktu! İşte bir zamanlar arabada, parkta ya da banklarda yaşayan o ünlüler...

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    HALLE BERRY

    Halle Berry 20'li yaşlarında oyuncu olmak için New York'a geldiğinde birikimlerini çok çabuk tüketti. 

     

  • 2 Bir zamanlar evsiz olan ünlüler...
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    Annesi de ona para göndermemenin daha iyi olacağını düşündü. Güzel oyuncu parası bittiği için bir süre evsizler sığınağında yaşamak zorunda kaldı. 

  • 3 Bir zamanlar evsiz olan ünlüler...
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    JENNIFER LOPEZ

    18 yaşındayken dansçı olma hayalleri kuran Jennifer Lopez, üniversiteye gitmesini isteyen annesinin sözünü dinlemeyip evden ayrıldı.

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  • 4 Bir zamanlar evsiz olan ünlüler...
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    Bir dans stüdyosuna kaydolan Lopez, buradaki bir kanepede yaşamaya başladı. Bugün milyonlarca dolar kazanan Lopez, o günler için “Evet evsiz kaldım ama anneme bunu yapmam gerektiğini göstermiş oldum” diyor.

     

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    CARMEN ELECTRA

    20'li yaşlarının başında sevgilisi ile birlikte konser turnesine çıkan güzel kadın bu sırada hayatının şokunu yaşadı.

     

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