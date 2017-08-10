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Dram: Ağlamak istiyorum!

İlk buluşma için dram filmleri pek önerilmez, modunuzu düşürdüğü gibi, filmden çıktığınızda kasvetli bir ruh haline bürünmeniz de çok olası. Filmin ardından bir yerlerde bir şeyler içmek, dansa gitmek gibi bir niyetiniz varsa, unutun… Ağlamaktan şişmiş gözlerle bir an önce evinize, güvenli odanıza dönmek isteyeceksiniz. Olur da filmdeki acı ve zulme ortak olup, bir çeşit Stockholm sendromuna tutulan partneriniz, sevgi ve şefkat açlığı ile size daha çok yakınlaşırsa bu durum aranızdaki bağı güçlendirebilir. Ancak unutmayın, bu düşük ihtimale bel bağlayıp gecenizi mahvediyor olabilirsiniz…