Aksiyon/Bilim kurgu - Garanticiler buraya
Keyifli bir geceyi garantilemek istiyorsanız aksiyon filmi tam size göre… Partnerinin film zevklerini bilmeyen, ya da “fark etmez” cevabı alanların ilk tercihi bu tür filmlerdir. Aslında bu durumda aksiyon en doğru tercih… Macera, aşk, gerilim, mizah… Hepsinden biraz bulmanız mümkün. Yine de biz uyarmış olalım, hayata mantık gözlükleriyle bakan biri ile bu türde bir filme giderseniz; o arabanın saatte 150 km hızla yıkılan köprüden otoyola tek parça inmesinin imkânsız olduğuna dair rasyonel açıklamalar dinlemek zorunda kalabilirsiniz.
Korku – Çok korkuyorum, sarıl bana!
Korku filmi ve romantik bir buluşma mı, çok ilgisiz, demeyin! Zira, korku ve aşk insanlığın ilk yıllarından beri var olan çok güçlü duygular, varoluşumuzu bu iki içgüdüye borçluyuz desek yeridir. Peki, günümüze gelirsek, ilk buluşmada korku filmine gidilir mi sorusuna, “neden olmasın” diyoruz. Korku, yoğun duyguları ortaya çıkardığı gibi, korunma içgüdüsüyle crush’ınızın/ hoşlandığınız size istemsizce sarılmasını ve elinizi tutmasını da sağlayabilir. Küçük bir hatırlatma: Partnerinizin palyaço ya da örümcek gibi fobileri varsa filmin ana temasında bunların olmamasına dikkat edin.
Komedi: Gülelim eğlenelim…
Dakikalarca trafikte beklediniz, saatlerce uğraştığınız saçınız mahvoldu, özenle seçtiniz gömlek kırış kırış… Bazı şeyler planlandığı gibi gitmez ve o özel anı stres kaynağına dönüştürebilir. Aslında çözüm çok kolay.
Zor başlayan buluşmalarda, tercihinizi komedi filminden yana kullanırsanız buluşma öncesi stresinden kolayca kurtulabilirsiniz. Ancak dikkat edin, partneriniz filmin başrolündeki komedyene gülmüyor olabilir, unutmayın mizah anlayışı kişiden kişiye farklılık gösterebilir… Bilet almadan önce fikrini sormanızda fayda var…
Dram: Ağlamak istiyorum!
İlk buluşma için dram filmleri pek önerilmez, modunuzu düşürdüğü gibi, filmden çıktığınızda kasvetli bir ruh haline bürünmeniz de çok olası. Filmin ardından bir yerlerde bir şeyler içmek, dansa gitmek gibi bir niyetiniz varsa, unutun… Ağlamaktan şişmiş gözlerle bir an önce evinize, güvenli odanıza dönmek isteyeceksiniz. Olur da filmdeki acı ve zulme ortak olup, bir çeşit Stockholm sendromuna tutulan partneriniz, sevgi ve şefkat açlığı ile size daha çok yakınlaşırsa bu durum aranızdaki bağı güçlendirebilir. Ancak unutmayın, bu düşük ihtimale bel bağlayıp gecenizi mahvediyor olabilirsiniz…