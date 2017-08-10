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Daenerys'in ejderhalarla etkileşimde olduğu sahneler, en karmaşık sahnelerden biri. Hazırlanmak için çok zaman oluyor ancak çok teknik bir süreç olduğu için durum gerçekten zorlaşıyor. Örneğin 2. sezonda yer alan sahnede Daenerys'in omzundaki yavru ejderha yerine kukla kullanılmış ve provalar bu şekilde ilerlemiş. Gerçek sahne çekildiği sırada ise kukla yer almamış.