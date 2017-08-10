Game of Thrones'un ejderha sahnelerinin perde arkası
10 Ağustos 2017 Perşembe, 16:14:23 | Güncelleme: 16:59:59
Genel
Dünyada milyonlarca takipçisi bulunan Game of Thrones'un ejderha sahneleri nefes kesiyor. Peki Game of Thrones'un ejderha sahneleri nasıl çekiliyor? Bu yazının devamında spoiler olduğunu hatırlatmakta fayda var...
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Milyonların severek takip ettiği Game of Thrones'un en heyecanlı sahneleri kuşkusuz ejderhaların göründüğü anlar... Geçtiğimiz sezonlarda yavru olmaları nedeniyle çok gösterilmeyen ejderhalar büyüdükçe diziye daha da hakim olmaya başladı.
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Son olarak da 7. sezon 4. bölümde Daenerys'in ejderhalarından en başına buyruk olanı Dracarys'ı en görkemli ve büyümüş haliyle gördük. Daenerys'in kontrol ettiği Dracarys, savaş alanına uçarak Lannister'ları alt etti.
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Peki o sahnenin perde arkası nasıl? Ya da Daenerys'in ejderhaya binip havalandığı sahne nasıl daha gerçekçi hale getirildi?
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Game of Thrones'ta ejderhaların yaratıcısı görsel efekt süpervizörü Sven Martin, gerçek bir karakter işin içine girdiğinde ejderha sahnelerinin oldukça zor hazırlandığını ve bu sırada bir takım zorluklar yaşandığını söylüyor.
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Daenerys'in ejderhalarla etkileşimde olduğu sahneler, en karmaşık sahnelerden biri. Hazırlanmak için çok zaman oluyor ancak çok teknik bir süreç olduğu için durum gerçekten zorlaşıyor. Örneğin 2. sezonda yer alan sahnede Daenerys'in omzundaki yavru ejderha yerine kukla kullanılmış ve provalar bu şekilde ilerlemiş. Gerçek sahne çekildiği sırada ise kukla yer almamış.
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Sven o sahnede hem ejderhayı hayal edip hem de rol yapmanın oyuncular için çok zor olduğunu belirtiyor.
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Ejderha ile bir diyalog varsa Daenerys'i canlandıran oyuncu Emilia Clarke'ın hangi yöne baktığı oldukça önemli...
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Eğer Clarke, o sırada nereye bakacağını bilmiyorsa daha sonra stüdyoda eklenen ejderhalar pek gerçekçi gözükmeyebilir. Fakat Martin, Emilia Clarke'ın bu konuda oldukça profesyonel olduğunu dile getiriyor.
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Sahnelerin gerçek gözükmesi için ejderhaların temsili bir figürü yer alıyor. Böylelikle oyuncu ejderha ile temasta bulunduğunda, örneğin dokunduğunda elin nasıl hareket ettiği görülüyor ve buna göre ejderha efektleri oluşturuluyor.
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Ejderhanın üzerine çıktığında, Dany'nin hareketlerinin ejderha ile uyumlu olması gerekiyor. Bunun için de bir animasyon provası gerçekleştiriliyor.
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Normalde animasyonlar çekimden sonra ekleniyor. Ancak animasyon önceden hazırlandıysa çekimler oyuncular için daha da kolaylaşıyor.
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Çünkü oyuncular önceden yapılmış animasyona bakarak çekimleri tamamlıyor. Son olarak da animasyonlar sahnelere ekleniyor ve daha gerçekçi hale getiriliyor.
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Sahne hakkında açıklama yapan görsel efekt uzmanı Martin'in, Emilia için ejderhanın, ata binmekten farksız olduğunu söylüyor.
Game of Thrones'un savaş sahnesinin kamera arkası görüntüleri (spoiler içerir)