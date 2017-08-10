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Game of Thrones'un ejderha sahnelerinin perde arkası

10 Ağustos 2017 Perşembe, 16:14:23 Genel

Dünyada milyonlarca takipçisi bulunan Game of Thrones'un ejderha sahneleri nefes kesiyor. Peki Game of Thrones'un ejderha sahneleri nasıl çekiliyor? Bu yazının devamında spoiler olduğunu hatırlatmakta fayda var...

  • 1 Game of Thrones'un ejderha sahnelerinin perde arkası
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    Milyonların severek takip ettiği Game of Thrones'un en heyecanlı sahneleri kuşkusuz ejderhaların göründüğü anlar... Geçtiğimiz sezonlarda yavru olmaları nedeniyle çok gösterilmeyen ejderhalar büyüdükçe diziye daha da hakim olmaya başladı. 

  • 2 Game of Thrones'un ejderha sahnelerinin perde arkası
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    Son olarak da 7. sezon 4. bölümde Daenerys'in ejderhalarından en başına buyruk olanı Dracarys'ı en görkemli ve büyümüş haliyle gördük. Daenerys'in kontrol ettiği Dracarys, savaş alanına uçarak Lannister'ları alt etti. 

  • 3 Game of Thrones'un ejderha sahnelerinin perde arkası
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    Peki o sahnenin perde arkası nasıl? Ya da Daenerys'in ejderhaya binip havalandığı sahne nasıl daha gerçekçi hale getirildi?

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  • 4 Game of Thrones'un ejderha sahnelerinin perde arkası
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    Game of Thrones'ta ejderhaların yaratıcısı görsel efekt süpervizörü Sven Martin, gerçek bir karakter işin içine girdiğinde ejderha sahnelerinin oldukça zor hazırlandığını ve bu sırada bir takım zorluklar yaşandığını söylüyor. 

  • 5 Game of Thrones'un ejderha sahnelerinin perde arkası
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    Daenerys'in ejderhalarla etkileşimde olduğu sahneler, en karmaşık sahnelerden biri. Hazırlanmak için çok zaman oluyor ancak çok teknik bir süreç olduğu için durum gerçekten zorlaşıyor. Örneğin 2. sezonda yer alan sahnede Daenerys'in omzundaki yavru ejderha yerine kukla kullanılmış ve provalar bu şekilde ilerlemiş. Gerçek sahne çekildiği sırada ise kukla yer almamış. 

     

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Game of Thrones'un savaş sahnesinin kamera arkası görüntüleri (spoiler içerir)

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