Baba Vanga, 21 yıl önce bugün hayatını kaybetti

İlginç kehanetleriyle tanınan Baba Vanga, 11 Ağustos 1966 tarihinde 85 yaşındayken hayatını kaybetmişti. Bugün 21. ölüm yıl dönümü olan Baba Vanga, anılıyor. Peki Baba Vanga kimdir? Baba Vanga kehanetleri nelerdir? İşte detaylar...

BABA VANGA KİMDİR?

Baba Vanga, 31 Ocak 1911 tarihinde Osmanı Devleti'ne bağlı Ustrumca şehrinde prematüre bebek olarak dünyaya geldi. Hayatta kalıp kalmayacağı belli olmayan Baba Vanga'ya yerel geleneklerden ötürü bir süre boyunca isim verilmedi.

Çocukluk yıllarında mavi gözlü ve sarı saçlı bir kız çocuğu olan Baba Vanga, çocukluk yıllarında annesini kaybetti ve babası da oldukça iyi bir kadınla evlendi.

Hayatını şekillendiren olay olarak kayıtlara geçen bir kasırgada 2 kilometre uzağa fırlatıldı ve bulunduğunda gözleri kum ve toz ile kaplıydı. Gözlerini açmakta oldukça zorluk çeken Baba Vanga, bir süre gözlerini açamadı. Az bir para karşlığında tedavi için bir operasyon geçirse de gözlerini kaybetti.

1925 yılında Zemun kentinde bir okula götürülen Baba Vanga, 3 yıl boyunca burada eğitim aldı. Piyano çalmayı öğrendi ve aynı zamanda temizlik ve yemek işleri yaptı. Üvey annesinin de ölmesiyle birlikte ailesine bakmak için eve dönmek zorunda kaldı ve maddi zorlukları aşmak için bütün gün çalıştı.

1939'da Plörezi hastalığına yakalanan Baba Vanga, hastalığı nedeniyle öleceğini söylemesine karşın gerçekten oldukça hızlı bir şekilde iyileşti.

İkinci Dünya Savaşı esnasında Vanga'ya inanan insan sayısı arttı ve ziyaret çekti. Baba Vanga'ya gelen ziyaretçiler, yakınlarının hayatta olup olmadığını öğrenmek istiyordu.

8 Nisan 1942 tarihinde Bulgaritan Çar'ı 3. Boris de Baba Vanga'yı ziyaret edenler arasındaydı. 10 Mayıs 1942 tarihinde Dimitar Gushterov ile evlenen Baba Vanga, eşini 1947'de alkolizm hastalığından kaybetti ve 1 Nisan 1962 tarihinde eşi öldü.

11 Ağustos 1996 tarihinde Baba Vanga meme kanserinden hayatını kaybetti. Baba Vanga'nın cenazesine devlet adamları olmak üzere bir çok kişi katıldı.

BABA VANGA KEHANETLERİ

"Büyük Rusya'ya karşı çıkan o devlet, savaşı kaybedecektir..." İkinci Dünya Savaşı (1945)

"Prag'ı hatırlayın! Prag'ı hatırlayın!.. Şehrin üzerinde büyük güçler dolanıyor ve savaş.., savaş diye çığlık atıyorlar... Prag, içinde balık tutacakları bir akvaryuma dönüşecek..." (1986'nın Ağustos ayında Rus tankları, Prag'a girdi.)

"Yakın zamanda hükümetin başına geçecek. Ama orada uzun süre kalamayacak, çünkü ölümü buna engel olacak.. Onu ölüme götüren elbisesi olacak. Duman ve ateşin arasında, sarılı turunculu elbise görüyorum!" (Gandhi, giymediği kurşun geçirmez elbise nedeniyle suikaste uğradı)

"Kursk sulara gömülecek ve tüm dünya onun için ağlayacak..." (2000 yılında bir Rus denizaltısı battı ve 118 denizci boğularak öldü)

"Korku.. Korku!.. İki Amerikan kardeş, çelik kuşlar tarafından düşürülecek! Kurtlar, çalılarda ulur ve suçsuzların kanları deve gibi akar..." (11 Eylül 2001 İkiz Kuleler saldırısı)

"Bir gün Amerika'da beyaz ev siyah olacak, okyanusun ötesindeki siyah insanlar da beyaz..." (Barack Obama, ABD başkanı oldu)

"O zamana kadar insanlık, korkunç felaketler yaşayacak, çok büyük olaylar olacak.. İnsanların bilinci de değişme aşamasında olacak. Güç zamanlar gelecek ve insanlar, aralarında dini gruplara bölünecekler. En son, dünyaya en eski öğreti gelecek.. Bu yakında mı olacak diye soruyorlar. Hayır; yakın zamanda değil. Henüz Suriye işgal edilmedi!..." (Suriye iç savaşı)

Baba Vanga

Baba Vanga kimdir?

Baba Vanga kehanetleri