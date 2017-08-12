KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, ev ve aile hayatınızda yaratıcılığı- nız ve fedakârlıklarınız bir parça ön planda olacak. Sevdiklerinize mutlu ve istekle yaklaşacağınız, onlar için birçok şeyi göze alacağınız bir gün geçirebilirsiniz. Bazı sürpriz harcamalara karşı dikkatli olmalısınız.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, iletişime dayalı bazı işlerinizde ve grupsal çalışmalarınızda çevrenizdeki insanlara yardım etmek isteyeceksiniz. İhtiyaç halindekiler için harekete geçmek sizin için önemli olacak. Maddi konularda toparlamanız gereken işler olabilir.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Maddi konularda şanslı ve bir o kadar yaratıcı etkilerinizin devreye gireceğini söylebilirim. İş alanlarınızda başkalarına yaptığınız yardımların sonuçlarını maddi olarak göreniz mümkün olacak. Gecenin ilerleyen saatlerinde keyfiniz yükselecek.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kişisel alanlarınızı geliştirecek ve ileriye taşı- yacak değişik ortamlar, bu dönemde yaratıcılığınızı hayli körükleyebilir. Daha az tanıdığınız insanlardan gelecek sürprizle bazı güzelliklerle karşılaşabilirsiniz. Dinlenme ihtiyacınız giderek artacak.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, sevdiklerinize her konuda yardım etme ve dua etme gibi istekleriniz son derece yüksek olacak. Bir şeyi içinizden isteyecek, sonra da gerçek olduğuna şahit olacaksınız. Yaratıcılığa dayalı iş yapanlar için bugün harika bir gün olabilir.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sosyal çevrenizdeki insanların ve arkadaşlarınızın yeni projelerinizle ilgili ya da ilişkiniz adına size yardım ettiğini görmek hoşunuza gidebilir. Sosyal çevrenizden istedi- ğiniz desteği göreceğiniz ve dışa dönük davranacağınız bir gün olacak.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İş dünyasında yardım ettiğiniz bazı kişilerin, kariyeriniz ve işleriniz için size arka çıktığına şahit olabilirsiniz. Bu nedenle oldukça yaratıcı ve verimli bir gün geçirebilirsiniz. Bu dönemde ortaklaşa yapılacak bir harcama gözünüzü korkutmasın.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün özel hayatınızdaki gelişmeler devrede olurken, uzak çevre ilişkilerinizden aşk hayatınıza dair olumlu etkiler altında olacaksınız. Yine yaratıcılığa dayalı işleriniz için önemli bazı kişiler devreye girebilir, sürpriz bir seyahat gündeme gelebilir.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün ortaklaşa para konularında kuracağınız güzel ilişkiler, ev ve aile ortamları- nıza olumlu biçimde yansıyacak. Ailenize ve büyüklerinize yardım etmekten mutluluk duyacaksınız. Bu aralar sağlığınıza biraz daha fazla ilgili göstermelisiniz.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün özel hayatınızdaki güçlü ilişkileriniz, yakın çevrenizdeki insanlarla keyifli bir iletişim kurmanıza neden olabilir. Yakın çevrenizden özel hayatınıza dair destekler alacaksınız. Kişiliğiniz ve çevreniz üzerindeki etkiniz giderek güçleniyor.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, iş ilişkilerinizde yaptığınız yatırımlar size parasal olarak geri dönebilir. Yaptığınız her tür yardımın ve fedakârlığın karşılığını almanız mümkün olacak. Ev ve aile hayatı- nızda devamlı başkaları için endişe etmekten bir an önce sıyrılmanız gerekiyor.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, aşk hayatınızda oldukça yaratıcı ve iyimser etkiler altında olacaksınız. Aşk hayatınız için kendi hayatınızdan bazı fedakârlıklarda bulunabilir ve bunu büyük bir mutlulukla yapabilirsiniz. İşinizdeki sorumlulukları gözünüzde büyütmeyin.



Hande Kazanova / Habertürk Magazin