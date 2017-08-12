Gök bilimcilerin ve gökyüzü meraklılarının heyecanla beklediği Meteor Yağmuru için artık gün sayılıyor. İki gün boyunca gökyüzünde şölen havası yaşatacak olan Perseid Meteor Yağmuru, önümüzdeki günlerde başlıyor. Peki Meteor Yağmuru ne zaman? Perseid Meteor Yağmuru nereden izlenebilecek?

PERSEİD METEOR YAĞMURU NE ZAMAN?

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), yaptığı açıklamada Perseid Meteor Yağmuru'nun ne zaman gerçekleşeceğini duyurdu. İki gece sürecek olan meteor yağmuru, 12 Ağustos - 13 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek.

Meteor yağmuru, şehre uzak olan bölgelerden, ışığın az olduğu yerlerden ve hava koşullarının uygun olduğu noktalardan zor da olsa gözlemlenebilecek.

Meteor yağmurunun güçlükle izlenmesinin sebebi ise, dolunay öncesi Ay'ın gökyüzünü ışıl ışıl aydınlatması ve yıldızların ışığını bastırması. Gökyüzünde "şişkin Ay" büyük bir parıltıyla Güneş'ten aldığı ışığı yansıtacak. Bu sebepten ötürü, dünyanın neresinde olursanız olun Perseid Meteor Yağmuru güçlükle izlenebilecek.

PERSEİD METEOR YAĞMURU NEDİR?

1992 yılından bu yana gözlemlenen Perseid Meteor Yağmuru, Swift-Tuttle kuyruklu yıldızından arda kalan kalıntılardan oluşuyor.

Perseid Meteor Yağmuru, Perseus Takımyıldızı bölgesinde gözlemleniyor ve bu nedenle Perseid Meteor Yağmuru adıyla anılıyor.

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Perseid Meteor Yağmuru ne zaman?

meteor yağmuru ne zaman?