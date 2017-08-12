ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YAŞAM

Hayatımızı kolaylaştıran pratik bilgiler

12 Ağustos 2017 Cumartesi, 10:24:34

Pratik bilgiler ile zamandan ve paradan tasarruf edip mucizevi sonuçlar almanız mümkün. İşte birbirinden ilginç pratik bilgiler...

  • 1 Hayatımızı kolaylaştıran pratik bilgiler
    1 | 55

    Deniz makarnaları ya da köpük sosis olarak bilinen, havuzda suyun üstünde durmamızı sağlayan süngerleri, kullanım amacı dışında farklı şekilde de kullanabilirsiniz.

  • 2 Hayatımızı kolaylaştıran pratik bilgiler
    2 | 55

    Köpeğini temizlemek isteyen adam köpük sosis süngerini fotoğraflardaki gibi kesip, bağlayıp, kendince temizleme aracı yaptı.

  • 3 Hayatımızı kolaylaştıran pratik bilgiler
    3 | 55

    Köpeğini temizlerken, suyun tüm kılların arasına girmesini sağlayan adam, sadece hortumu açarak köpeğini elini sürmeden yıkıyor. İşte, sizin de yapabileceğiniz pratik temizleme hortumunun yapım aşamaları...

    • HABERİN DEVAMI
  • 4 Hayatımızı kolaylaştıran pratik bilgiler
    4 | 55
  • 5 Hayatımızı kolaylaştıran pratik bilgiler
    5 | 55
    • HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000