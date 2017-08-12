12 Ağustos 2017 Cumartesi, 10:24:34 | Güncelleme: 11:01:04
Pratik bilgiler ile zamandan ve paradan tasarruf edip mucizevi sonuçlar almanız mümkün. İşte birbirinden ilginç pratik bilgiler...
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Deniz makarnaları ya da köpük sosis olarak bilinen, havuzda suyun üstünde durmamızı sağlayan süngerleri, kullanım amacı dışında farklı şekilde de kullanabilirsiniz.
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Köpeğini temizlemek isteyen adam köpük sosis süngerini fotoğraflardaki gibi kesip, bağlayıp, kendince temizleme aracı yaptı.
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Köpeğini temizlerken, suyun tüm kılların arasına girmesini sağlayan adam, sadece hortumu açarak köpeğini elini sürmeden yıkıyor. İşte, sizin de yapabileceğiniz pratik temizleme hortumunun yapım aşamaları...
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HORTUM OLARAK KULLANMAK
Musluktan kovaya su doldururken suyun yarısı boşa gider. Bunun önüne geçmek için hortumunuz yoksa, deniz makarnasını hortum olarak kullanabilirsiniz.
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SÜPÜRGE OLARAK KULLANMAK
Elektrik süpürgesinin hortumunun uzanmadığı yerlere, köpük sosis süngeri ile kolayca ulaşabilirsiniz.
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ASKILIK OLARAK KULLANMAK
Deniz makarnalarını keserek askılıklara takarsanız, pantolon gibi çabuk kırışan kıyafetlerinizin askılık izinden kaynaklanan kırışmalarını engelleyebilirsiniz.
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PORTATİF TUVALET OLARAK KULLANDI
Tuvalet ihtiyacınızı karşılamak için fotoğraflardaki gibi bir kovaya süngeri takarak geçici bir çözüm elde edebilirsiniz.
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Çöp kutunuzun etrafına geçirebilir, taşıma işlemini daha kolay yapabilirsiniz.
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Deniz makarnasını ikiye kesip su üstünde durabilen bardaklık ya da tabaklık yapabilirsiniz.
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KABLOLARI TOPLAMAK
Karışık kabloları hem ayırmak hem de görüntü kirliliğinden kurtarmak için deniz makarnası süngerini kullanabilirsiniz.
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Çocuklarınıza oyun alanı yapabilirsiniz. Makarnayı ikiye kesip, rampa şeklinde koyup, küçük arabaların gidebileceği yarış pisti yapabilirsiniz.
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Eğer küçük ve hareketli bir çocuğunuz varsa, köşe kenarlara çarpmasını önlemek için makarnalı bir önlem alabilirsiniz.
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Renkli keçelerle ile etrafını süsleyebilir, evinize farklı bir dekor yapabilirsiniz.
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YAPIŞKAN ASKILIKLARDAN PRATİK ÇÖZÜM ÜRETTİ
Yapışkan plastik askılıkları birçok şekilde kullanarak pratik çözüm üretmek mümkün.