HT Cumartesi eki köşe yazarı Levent Özçelik dünyanın eylül ayında ziyaret edilebilecek şehirleri sıraladı.

Eylül, kimilerine göre hüzünlü bir aydır ama bence yazla sonbahar arasındaki harika bölümdür. Bir tarafıyla yaz diğer yanıyla esintidir. Dilimize Süryanice üzüm ayı olan “aylûl”den geçen bu nefis ayda gidilecek yerlere dünyanın en güzel üzüm ve şarap bölgelerinden Toskana’yla başlayabiliriz. Tabii Berlin, Barcelona, Napoli ve Budapeşte’yi atlamadan...

CHİANTİ

Toskana’nın en güzel bölgelerinin başında geliyor Chianti... Ve bölgenin en görülesi iki orta- çağ kenti Floransa ve Siena arasında uzanıyor. Bağcılık için son derece elverişli iklim ve toprak koşullarına sahip Chianti’nin dünyaca ünlü şarapları olması tesadüf değil. Yüzlerce yıl öncesine, Etrüsk dönemine kadar uzanan bir şarapçılık geçmişine sahip olan bölgeye yolunuz düşerse, birkaç şişe almadan dönmek istemeyeceksiniz. Şarap seçerken size yardımcı olacak küçük bir tüyo vereyim, 1984’te İtalyan devleti tarafından kalite standardı getirmek amacıyla verilmeye başlanan D.O.C.G. damgası, en yüksek kalite ve güvenliği garanti eder. Dolayısıyla şaraplarda bu damganın olmasına dikkat edin.

VILLA RIGNANA

Nefes kesen manzaralar ve uzun sohbetli sofralar... En lezzetlilerinden biri de Chianti’nin küçük köyü Greve di Chianti’deki Villa Rignana’nın sofraları ... Köyün hemen dışında, eski kiliseyi geçtikten sonra üzüm bağlarının içinde, küçük bir at çiftliği, tenis kortu ve havuzu ile bölgede diğer otellerde pek bulunmayan avantajları da var.

GRAGNONA

Napoli, Güney İtalya’nın kuşkusuz en kışkırtıcı şehri... Eylül ve ekim ayları Napoli’ye gitmek için ideal zamanlar. Şehrin içi ayrı, dışı ayrı güzel... Amalfi, Positano, Capri ve Ischia adaları da Napoli’ye gitmişken görmeniz gereken yerler. Ve tabii Pompei ve hemen yakınındaki Gragnano! Eylülde Gragnano’da gerçekleşen “La Festa Della Pasta” ilginç bir makarna festivali. Üçüncü nesil makarnacı Giuseppe di Martino tarafından düzenlenen üç günlük sayısız makarna, noodle çeşidini deneyebileceğiniz bu festival 200 binden fazla ziyaretçiyi ağırlıyor. Gragnano, The City of Pasta olarak biliniyor. Rönesans’tan beri İtalya’nın kalbi olan şehir, ülkenin en büyük makarna ihracatını yapıyor.