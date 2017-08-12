Geçtiğimiz hafta 1 milyon 643 bin 575 lira 12 kuruş ikramiyenin devrettiği Sayısal Loto'da, 1083. hafta çekilişi bu akşam yapılacak. Çekilişi öncesinde heyecanlı vatandaşlar, merakla çekilişin saatini araştırıyor. Peki Sayısal Loto çekilişi saat kaçta? Sayısal Loto saat kaçta çekiliyor? İşte bu haftanın Sayısal Loto çekilişine dair detaylar...

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Her Cumartesi akşamı düzenli olarak Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün Ankara Balgat binası çekiliş salonunda yapılan çekilişler, saat 21:15'te başlamaktadır.

Çekiliş, çekiliş heyeti ve noter huzurunda yapılmaktadır ve en geç 21:45'e kadar Sayısal Loto çekilişleri tamamlanmakta ve sonuçlar açıklanmaktadır.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Sayısal Loto çekilişleri tamamlandığında Milli Piyango İdaresi (MPİ) resmi internet sitesi üzerinden Sayısal Loto sonuçları yayınlanmaktadır.

Vatandaşlar en geç 21:45'te Sayısal Loto sonuçlarını görüntüleyebilir. Aynı zamanda sonuçların açıklandığı sayfa üzerinden ikramiye bilgileri ve çekilişin videosu da görüntülenebilir.

Sayısal Loto sonuçları, Milli Piyango İdaresi tarafından resmi olarak açıklandığında Habertürk Şans Oyunları sayfasına da eklenmektedir. Vatandaşlar Habertürk Şans Oyunları sayfasından Sayısal Loto sonuçlarını görüntüleyebilir.

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SAYISAL LOTO'DA BİR ÖNCEKİ HAFTA 1 MİLYON 643 BİN LİRA DEVRETTİ

5 Ağustos 2017 Sayısal Loto sonuçları: 23 - 32 - 44 - 45 - 47 - 48

Sayısal Loto'nun geçtiğimiz hafta yapılan 1082. hafta çekilişinde 6 bilen olmayınca 1 milyon 643 bin 575 lira 12 kuruş ikramiye devretti. Aynı zamanda çekilişte 5 bilen 105 kişi 6 bin 591 lira 70'er kuruş, 4 blien 6 bin 829 kişi 76 lira 60'ar kuruş ve 3 bilen 123 bin 226 kişi 11 lira 90'ar kuruş ikramiye kazandı.

İkramiye Bilgileri

6 Bilen Kişi Sayısı 1. Devir Kişi Başına Düşen İkramiye 1.643.575,12 TL 5 Bilen Kişi Sayısı 105 Kişi Başına Düşen İkramiye 6.591,70 TL 4 Bilen Kişi Sayısı 6.829 Kişi Başına Düşen İkramiye 76,60 TL 3 Bilen Kişi Sayısı 123.226 Kişi Başına Düşen İkramiye 11,90 TL

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