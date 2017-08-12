Eski Wimbledon şampiyonu Goran Ivanisevic D-Maris Bay Otel’de yaz boyunca devam eden tenis okulunun koçlarına eğitim verdi. Biz de oradaydık... Hatta kortta karşısına çıkacak cesareti bile gösterdik.

Karşımda 2001 Wimbledon Tenis Turnuvası Şampiyonu Goran Ivanisevic... Etkili servisleri ve farklı tarzıyla tenis dünyasında yer edinen Ivanisevic ile bir söyleşi için değil, tenis oynamak için korttayız. Başta kendime pek güvenmemiştim ama o “Hiç fena değilsin” dedikçe kendime güvenim geldi hatta şımardım. Ancak farkındayım, misafir olduğumdan öyle kuvvetli servisler yapmadı ama ben D-Maris Bay Otel kortunda ânın tadını çıkardım.

Eski şampiyon Ivanisevic artık koçluk yapıyor. Tenis sayesinde gençlerle bir araya gelmek onu mutlu ediyor. Nitekim, tenis öğrenmek isteyen herkes için de bu bir şans. Türkiye’de en iyi kadın tenisçilerimizle oynayacağının altını çizen Ivanisevic, “Burada iyi şeyler olduğunu göstermek istiyoruz. İnsanlar kendini geliştirmek istiyorlarsa buraya gelebileceklerini göstermeliyiz. İyi koçlara sahip olmak en önemli konu. İyi koçlarınız varsa şampiyon yetişir.

Ben de şampiyon bir sporcu yetiştirmek istiyorum” diyor. Ivanisevic Türkiye’nin bir tenis yıldızına ihtiyacı olduğunu söylüyor ve böylece daha çok çocuğun tenis oynayacağına inancı sonsuz. Ona göre iyi bir tenis akademisi, iyi bir altyapı ve iyi koçlar olmazsa olmaz. Koçları da da eğitecek birine ihtiyaç olduğunu düşünüyor. Ama asıl önemlisi çocukları bu spora yönlendirecek bir ikon!: “Türkiye’nin bugüne kadar büyük bir tenisçisi olmamış. Çocuklar ‘Tenis oynayacağım çünkü sebebi o’ diyebilmeliler.”’

‘EN ÖNEMLİSİ İNANMAK’

Kariyerinde çok risk almış, inişler ve çıkışlar yaşamış eski şampiyon, ama artık bazı şeyler için geç olduğunun farkında. Tam da bu yüzden burada olduğunu söylüyor: “Çocukları eğitmek, daha ileri yaştaki oyuncuların da benim yaptığım hataları yapmaması için buradayım. İyi ve kötü zamanları oluyor. En önemlisi inanmak. Onlara ‘Her şey harika olacak’ diyemem. Güçlü olmak zorundalar.”

“Kortta tuhaftım ama beni izlemesi sıkıcı değildi” diyen tenisçiye kendine has vuruşunun hikâyesini sordum. Eskiden çok zayıf bir sporcu olduğunu söyledi. Kimse ona nasıl servis atılacağını göstermemiş ama o çalışmış. “Saatlerce servis çalışıyordum. Geliştirdikten sonra dünyanın en iyi servislerinden oldu. Servisimin en büyük gücüm olduğunu biliyordum. Herkesin konuştuğu bir servis geliştirdim. İyi olduğunuz konunun üzerine daha çok gitmelisiniz.”

Şampiyonu bulmuşken bir tenis topu imzalattım elbette, sonra da en başta anlattığım ‘fasulyeden’ maçı oynadık... Unutulmazdı.

Ivanisevic’ten anılar

“Wimbledon’ı kazandığım an çok özeldi... Ayrıca bir kere İngiltere’de küçük bir turnavanın durdurulmasını sağlayan tek oyuncu olmuştum. Çünkü tüm rekorları kırmıştım. Kortta ilginç şeyler yapıyordum ama beni izlemesi sıkıcı değildi.”