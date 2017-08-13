13 Ağustos 2017 Pazar, 17:32:45 | Güncelleme: 17:55:53
1
1|36
Koç Burcu:
Haftaya sahip olduklarınız, paranız ve yatırımlarınızla ilgili konuları ele alarak başlayacaksınız sevgili Koç ve yükselen Koçlar. Pazar gece sabaha karşı gerilemeye başlayan Merkür bu hafta iş hayatınızda ve günlük akışınızda iletişim sıkıntılarını karşınıza getirebilir.
2
2|36
Bu hafta aile hayatınızda ve ev hayatınızda bazı anlaşmazlıklar ve ego sürtüşmelerine açık olabilirsiniz. İlişkilerinizde kıskançlık ve baskıya izin vermeyin ve siz de başkasına uygulamayın. İnatçılığınız herkesi zorlayabilir.
3
3|36
Bir yandan da aile alanlarınızda keyifli gelişmeler yok değil, sevdiğiniz insanla abartılı bir şekilde atacağınız adımlar devrede olacak. Yine özel hayatınızda kendinizi keyifli ve hareketli hissedeceksiniz.
HABERİN DEVAMI
4
4|36
Boğa Burcu:
Haftanız heyecanlı gelişmelerle, biraz keyif etkisiyle başlıyor sevgili Boğa ve yükselen Boğalar. Aşk hayatınızda veya varsa çocuğunuzla ilgili yaşadığınız bazı iletişim sıkıntılarınızı doğru davranışlarınızla geride bırakabilirsiniz.
5
5|36
Kendinizi ifade ederken bu hafta dikkatli olun. Yakın çevre ilişkilerinizde bazı noktalarda zorlanabilirsiniz. Daha az tanıdığınız insanlardan göreceğiniz tepkiler, ilişkilerinizde biraz yönlendirici ve baskıcı davranmanıza veya size davranılmasına neden olabilir.
6
6|36
Yine de iletişimsel konularda ve girişime dayalı işlerinizde değişik fırsatlar da karşınıza gelebilir. İlişkilerinizi doğru kullanarak, abartıdan ve müsriflikten uzak durarak haftanıza yoğunlaşın. Haftasonu ailevi alanlarda hareketli ve enerjik olabilirsiniz.
HABERİN DEVAMI
7
7|36
İkizler Burcu:
Bu hafta iletişim sıkıntılarınızı aile alanlarınızda yaşayabilirsiniz yalnız en çok parasal konularda dikkatli adımlar atmalısınız sevgili İkizler ve yükselen İkizler.
8
8|36
Birkaç gün boyunca yaşayacaklarınızı gözünüzde çok büyümemelisiniz. Parasal işlerinizde ve ilişkilerinizde bazı anlaşmazlıklar, inatçı ve baskıcı durumlarla karşılaşabilirsiniz. Sevdiğiniz insanla veya ortağınızla parasal konularda sert tutumlara girmemeye çalışın.
9
9|36
Bir yandan da harcamalarınız artabilir ve risk içeren işler içine girebilirsiniz. Borsada yatırım yapıyorsanız, dövize dayalı işleriniz varsa Perşembe ve Cuma günü risk almayın. Haftasonu oldukça hareketli, enerjik ve keyifli geçebilir.
HABERİN DEVAMI
10
10|36
Yengeç Burcu:
Sosyal çevrenizdeki insanlarla organizasyonlara, davetlere, sosyal etkinliklere katılabilirsiniz sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeçler. Bu hafta iletişiminize her koşulda dikkat edin.
11
11|36
Yazmaya veya konuşmaya dayalı işlerinizde aksiliklere ve sıkıntılara açıksınız. Özel hayatınızda bazı zorlanmalar yaşarken, ailevi konularda şanslar yakalayabilirsiniz. Bu dönemde kendinize önem vermeniz ve fazla özen göstermeniz, özel yaşantınızda zorunlara neden olabilir.
12
12|36
Sevdiğiniz insan sizi kıskanabilir veya üzerinizde baskı oluşturabilir. Siz de karşı tarafın üstüne bu hafta çok gitmeyin. Aile alanlarınızdan alacağınız keyifli etkilerle para harcamaya yatkın olacaksınız. Yapılması gereken işleriniz kolay hallolabilir. Haftasonu ise aile büyükleriyle aktif, eğlenceli ve hareketli bir haftasonu sizi bekliyor.
HABERİN DEVAMI
13
13|36
Aslan Burcu:
Göz önünde olacağınız ortamlarda, işinizde gücünüzde daha fazla vaktinizi harcayabilirsiniz sevgili Aslan ve Yükselen Aslanlar. Parasal işlerinizde bazı aksilikler ve sorunlar olsa bile bunları doğru kararlarla toparlamasını bileceksiniz.
14
14|36
Yine de Merkür’ün bu alanlarınızda gerilediğini unutmadan bu hafta işlerinizin üzerine eğilin. Bu hafta yakın çevre ilişkilerinizde veya göz önünde olacağınız ortam ilişkilerinizde bazı zorlanmalar yaşayabilirsiniz. Egonuzu şişirecek hareket ve tavırlardan uzak durun.
15
15|36
Anlayış ve ılımlılık herşeyin anahtarı olabilir. Yakın çevrenizdeki insanlarla değişik iş birlikleri ve planlar içine girebilir, fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Haftasonu hareket isteyen işlerinizde hayat size yeşil ışık yakıyor.
HABERİN DEVAMI
16
16|36
Başak Burcu:
Olayları daha geniş açıdan göreceğiniz bir hafta başlıyor sevgili Başak ve yükselen Başaklar. Hayatınızla ilgili konularda daha sağduyulu, daha isabetli kararlar alabilirsiniz yalnız kendinizi ifade etmek sandığınız kadar kolay olmayabilir.
17
17|36
Merkür sizin burcunuzda dün gerilemeye başladı ve bu haftabaşı da hem fiziken, hem de iş anlamında sizi zorlayabilir. Sosyal çevre ilişkilerinizde bazı sıkıntı ve sorunlara açıksınız. Hayatınızda biri varsa bu kişinin, üzerinizde kuracağı baskılar sizi bunaltabilir, aynı şekilde siz de ona baskıyla ve kıskançlıkla yaklaşabilirsiniz.
18
18|36
Bu etkiye dikkat edin zira bu aralar şanslarınız ve fırsatlarınız kalabalık ortamlardan gelecek. Sosyal ilişkileriniz maddi olanaklarınızı arttırabilir veya bu alanlarınızda para harcamalarınız fazla olabilir.
HABERİN DEVAMI
19
19|36
Terazi Burcu:
Hayatı farklı noktalardan okuyacağınız, etrafınızda olup biten olaylardan etkileneceğiniz bir hafta içindesiniz sevgili Terazi ve yükselen Teraziler. Sosyal ortamlar içinde parasal konularda ters tepkiler vermekten kaçının.
20
20|36
Merkür geçmişte yaşadığınız bazı olayları çözülmek üzere yeniden karşınıza getirebilir. Aile ilişkilerinizi bu hafta zorlamayın. Göz önü ilişkilerinizde ve iş hayatınızda davranışlarınızdan kaynaklı olarak bazı ilişkilerinizde bozulmalar yaşanabilir. Sıkıntı ve sorunlara körükle gitmeyin. İnatçılık ve taviz vermemeniz her alanda sizi zorlayabilir.
21
21|36
Bir yandan da insanlara yaşadıklarınızı çaktırmak istemeyeceksiniz bu da bazı ortamlarda abartılı ve aşırı iyimser ilişkiler kurarak ilerlemenize neden olacak. Fırsatları yakalayın ama herşeyi çok abartmayın. Haftasonu sosyal ortamlarınız fazlasıyla eğlenceli, hareketli olabilir.
HABERİN DEVAMI
22
22|36
Akrep Burcu:
Özel ilişkleriniz, diğer insanlarla yapacaklarınız ön planda olarak haftanız başlayacak sevgili Akrep ve yükselen Akrepler. Arkadaş ortamlarınızda veya kalabalık yerlerde yanlış anlaşılmalara ve ifadelere dikkat edin.
23
23|36
Düşüncelerinizdeki gitgeller sizi yorabilir ama beklenmedik yerlerden göreceğiniz fırsatları bu hafta iyi değerlendirmelisiniz. Eğitim ve seyahat işlerinizde bazı sıkıntı ve sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Duygularınızdaki yoğunluk, özel hayatınızdaki ilişkilerinizde zorlanmanıza neden olabilir.
24
24|36
Üzerinizde güç kurmak isteyenlere karşı tepkileriniz yüksek olacak. Yine de iyimserlikten çıkmayacak karşınıza gelecek olan fırsatlarla sıkıntılarınızı gidereceksiniz.
HABERİN DEVAMI
25
25|36
Yay Burcu:
Günlük iş akışınızı düzenlemek, iş konularında güzel bir program oluşturmak bu haftabaşında önemli olacak sevgili Yay ve yükselen Yaylar. Parasal işlerinizde ilişkilerinizi iyi dengelerseniz, sosyal çevrenizden güzel fırsatlar yakalarsınız.
26
26|36
Toplum önünde ve iş alanlarınızda Merkür’ün gerilediğini unutmayın. İletişiminizi sağlam tutun. Ortak parasal işlerinizde bu hafta bazı anlaşmazlıklara açık olabilirsiniz. Özel ilişkilerinizde sahip olmayı, sevdiğinizi önemsemeyi seviyorsunuz ama kıskançlık ve baskı gibi etkiler sizi zorlayabilir.
27
27|36
Sosyal ortamlarınızdaki bazı ilişkilerde, parasal konularda çok abartmadan işlerinizi takip edin, harcamalarınızı biraz sınırlandırın. Haftasonu seyahatleriniz, planlarınız sizi hareketlendirecek.
HABERİN DEVAMI
28
28|36
Oğlak Burcu:
Bu hafta iş alanlarınızdaki hızlı gidişatınızı biraz yavaşlatarak dengeleyebilirsiniz sevgili Oğlak ve yükselen Oğlaklar. Kendinize ve özel alanlarınıza daha fazla vakit ayırmak isteyeceksiniz.
29
29|36
Sevdiğinizle paylaşımlarınız artarken, karşı tarafı çok zorlamayın. Özel hayatınızda sevdiğiniz insanı kendi isteklerinize göre yönlendirebilir, ilişkinizi bir güç gösterisine çevirebilirsiniz. Duygularınız yoğun olacağından karşı tarafı çok fazla örselemeyin.
30
30|36
İnatçılıktan vazgeçin. Bunu yaparsanız karşı taraftan göreceğiniz fırsatlar sizi mutlu edebilir. Ortaklı işlerinizde de güzel gelişmelere açık olacaksınız. Haftasonu göz önünde olacağınız ortamlarda hareketli ve enerjik olacaksınız.
HABERİN DEVAMI
31
31|36
Kova Burcu:
İş hayatınızda doğru tavırlarla yapılması gereken işlerinizi rahat halledebilirsiniz sevgili Kova ve yükselen Kovalar. İş alanlarınızda yaşayacağınız olayların sonuçlarını özel yaşantınıza yansıtmamaya çalışın. Tepkilerinizi iyi kontrol etmelisiniz.
32
32|36
Pazar günü gerileyen Merkür’le beraber ortak para alanlarınızda dikkatli olmalısınız. Alacak verecek dengenizi bir gözden geçirmenin, fazla harcamalarınızı görmenin tam zamanı. İş yaptığınız insanlarla olan ilişkilerinizde bu hafta zorlanmalar yaşayabilirsiniz.
33
33|36
Olaylara mantıkla bakmalı, duygularınızın yoğunluğundan arınmalısınız. Güç çekişmeleri sinirinizi bozabilir. Karşınıza çıkacak güzel gelişmelere odaklanın zira bu hafta farklı alternatifler karşınıza çıkabilir. Haftasonu özel hayatınızda canlı, keyifli ve aktif olacaksınız.
HABERİN DEVAMI
34
34|36
Balık Burcu:
Başkalarıyla yapacağınız işbirliklerinde bu haftabaşında bazı olumsuzluklar olsa bile, mantıklı yapınız, doğru yaklaşımlarınızla sıkıntıların üstesinden gelebilirsiniz sevgili Balık ve yükselen Balıklar. İş hayatınızda ters tepkilerden kaçının.
35
35|36
Özel hayatınızda duygusal olarak zorlanmalarınız oluşabilir. Merkür’ün ilişki alanlarınızda gerilediğini unutmamalısınız. Dostlarınız, sosyal çevrenizdeki insanlar özel hayatınızdaki insanla karşı karşıya gelebilirler. Mantığı öne çıkarmalı, inatçılıktan kaçınmalısınız.
36
36|36
Bir yandan da işlerinizde parasal fırsatlar karşınıza gelebilir. Harcamalarınızın da artacağı bu dönemde iyimser yapınızı koruyun. Haftasonu sizi fazlasıyla aktif kılacak.