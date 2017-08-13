ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YAŞAM

14-20 Ağustos 2017 haftalık burç yorumları

13 Ağustos 2017 Pazar, 17:32:45

  • 1 14-20 Ağustos 2017 haftalık burç yorumları
    1 | 36

    Koç Burcu: 

    Haftaya sahip olduklarınız, paranız ve yatırımlarınızla ilgili konuları ele alarak başlayacaksınız sevgili Koç ve yükselen Koçlar. Pazar gece sabaha karşı gerilemeye başlayan Merkür bu hafta iş hayatınızda ve günlük akışınızda iletişim sıkıntılarını karşınıza getirebilir. 

  • 2 14-20 Ağustos 2017 haftalık burç yorumları
    2 | 36

    Bu hafta aile hayatınızda ve ev hayatınızda bazı anlaşmazlıklar ve ego sürtüşmelerine açık olabilirsiniz. İlişkilerinizde kıskançlık ve baskıya izin vermeyin ve siz de başkasına uygulamayın. İnatçılığınız herkesi zorlayabilir. 

  • 3 14-20 Ağustos 2017 haftalık burç yorumları
    3 | 36

    Bir yandan da aile alanlarınızda keyifli gelişmeler yok değil, sevdiğiniz insanla abartılı bir şekilde atacağınız adımlar devrede olacak. Yine özel hayatınızda kendinizi keyifli ve hareketli hissedeceksiniz.

    • HABERİN DEVAMI
  • 4 14-20 Ağustos 2017 haftalık burç yorumları
    4 | 36

    Boğa Burcu: 

    Haftanız heyecanlı gelişmelerle, biraz keyif etkisiyle başlıyor sevgili Boğa ve yükselen Boğalar. Aşk hayatınızda veya varsa çocuğunuzla ilgili yaşadığınız bazı iletişim sıkıntılarınızı doğru davranışlarınızla geride bırakabilirsiniz. 

  • 5 14-20 Ağustos 2017 haftalık burç yorumları
    5 | 36

    Kendinizi ifade ederken bu hafta dikkatli olun. Yakın çevre ilişkilerinizde bazı noktalarda zorlanabilirsiniz. Daha az tanıdığınız insanlardan göreceğiniz tepkiler, ilişkilerinizde biraz yönlendirici ve baskıcı davranmanıza veya size davranılmasına neden olabilir.

    • HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000