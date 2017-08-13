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Merkür sizin burcunuzda dün gerilemeye başladı ve bu haftabaşı da hem fiziken, hem de iş anlamında sizi zorlayabilir. Sosyal çevre ilişkilerinizde bazı sıkıntı ve sorunlara açıksınız. Hayatınızda biri varsa bu kişinin, üzerinizde kuracağı baskılar sizi bunaltabilir, aynı şekilde siz de ona baskıyla ve kıskançlıkla yaklaşabilirsiniz.