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Tarihi Şeytan Kalesi ziyaretçilerini bekliyor

14 Ağustos 2017 Pazartesi, 15:11:28 AA

Ardahan'ın Çıldır ilçesinde Karaçay Kanyonu'nun ortasındaki kayalıkların zirvesinde yer alan kale, tarihi, konumu ve manzarasıyla dikkati çekiyor

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    Kanyondaki kayalıkların zirvesinde, Urartular zamanında yapıldığı tahmin edilen Şeytan Kalesi, tarihi ve konumuyla dikkati çekiyor. Zamanında savunma amacıyla yapılan, gizli bir giriş kapısı bulunan kale, ziyaretçilerine eşsiz bir manzara da sunuyor.

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    İl merkezine 45, ilçe merkezine 15 kilometre uzakta yer alan, üç tarafı uçurum olan kalenin girişi, batısında bulunuyor.

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    Ardahan İl Kültür ve Turizm Müdürü Efsal Alantar, AA muhabirine, bu yapının, bugüne kadar ulaşıp ayakta kalabilen nadir kalelerden olduğunu söyledi.

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    Kültür ve Turizm Bakanlığına kalenin restorasyonu için taleplerini ilettiklerini belirten Alantar, "Daha önce buranın aydınlatılması yönünde çalışmalar yapıldı. 2018'de restorasyon çalışması uygulamaya alınacak. Ardahan Kalesi gibi burasını da turizme kazandırmış olacağız." dedi.

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    Kalenin bölge için önemli bir zenginlik olduğuna işaret eden Alantar, şunları kaydetti:

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