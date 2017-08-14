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"Kale tarihte çeşitli isimler almış, bugün ise 'Şeytan Kalesi' olarak anılıyor. Daha fazla turistin bu alana çekilmesi için çeşitli çalışmalarımız var. Kısa süre sonra kalenin yakınlarındaki tepelerde seyir terası kurulacak...