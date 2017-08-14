YAŞAM
12 yaşından beri kurduğu hayali gerçekleşti
14 Ağustos 2017 Pazartesi, 16:17:14 | Güncelleme: 17:01:16
HABERTURK.COM
Çocukluğundan beri pilot olmanın hayalini kuran Madeleine Schneider-Weiffenbach'ın paylaştığı fotoğraflar yüz binlerce kişi tarafından beğeniliyor
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Alman pilot Madeleine Schneider-Weiffenbach, hem çalışıp hem de rüya gibi yerlere gidiyor.
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Daha 12 yaşındayken pilot olma hayalleri kuran Madeleine Almanya’da başladığı eğitimini ABD'de tamamlayarak lisansını almaya hak kazandı.
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Eğitimi tamamladıktan sonra o dönem için kendisine uygun bir iş bulamayan Madeleine, sosyal medya hesaplarını gezdiği yerleri paylaşmak için kullanmaya başladı.
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Genç kadın pilotluk yapabileceği uygun bir iş bulamadığı zamanlarda tam zamanlı seyahat yazarı olarak hayatına devam etti.
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Pilot Madeleine olarak ünlenen Alman gezgin, pilotluk kariyerine ve seyahat yazarlığına devam edebilmek için dünyanın dört bir yanına gitti.
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Seyahatlerinden birini Türkiye’de geçiren Pilot Madeleine, Antalya ve Kapadokya’yı ziyaret ettiği geziden de etkileyici kareler paylaştı.
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Instagram hesabında 750 binin üzerinde takipçisi olan Madeleine, gittiği yerlerden fotoğraflar paylaşmaya devam ediyor.
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İşte Instagram fenomeninden kareler...
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