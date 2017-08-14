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12 yaşından beri kurduğu hayali gerçekleşti

14 Ağustos 2017 Pazartesi, 16:17:14 HABERTURK.COM

Çocukluğundan beri pilot olmanın hayalini kuran Madeleine Schneider-Weiffenbach'ın paylaştığı fotoğraflar yüz binlerce kişi tarafından beğeniliyor

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    Alman pilot Madeleine Schneider-Weiffenbach, hem çalışıp hem de rüya gibi yerlere gidiyor. 

     

  • 2 12 yaşından beri kurduğu hayali gerçekleşti
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    Daha 12 yaşındayken pilot olma hayalleri kuran Madeleine Almanya’da başladığı eğitimini ABD'de tamamlayarak lisansını almaya hak kazandı.

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    Eğitimi tamamladıktan sonra o dönem için kendisine uygun bir iş bulamayan Madeleine, sosyal medya hesaplarını gezdiği yerleri paylaşmak için kullanmaya başladı.

     

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    Genç kadın pilotluk yapabileceği uygun bir iş bulamadığı zamanlarda tam zamanlı seyahat yazarı olarak hayatına devam etti.

     

  • 5 12 yaşından beri kurduğu hayali gerçekleşti
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    Pilot Madeleine olarak ünlenen Alman gezgin, pilotluk kariyerine ve seyahat yazarlığına devam edebilmek için dünyanın dört bir yanına gitti.

     

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