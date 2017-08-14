Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen On Numara'da 784'üncü hafta çekilişi gerçekleştirildi. Büyük ikramiye olan 137 bin 876 lira 50 kuruş sahibini buldu. Biletini alarak sonuçları heyecanla bekleyenler, On Numara sonuçlarını araştırıyor. İşte 14 Ağustos 2017 tarihli On Numara sonuçları...

ON NUMARA SONUÇLARI (14 AĞUSTOS 2017)



14 Ağustos 2017 tarihli On Numara sonuçları: 05 - 07 - 09 - 10 - 19 - 23 - 35 - 37 - 40 - 43 - 44 - 46 - 51 - 52 - 54 - 55 - 60 - 61 - 62 - 70 - 74 - 75

10 bilen kişi sayısı : 2 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 137.876,50 TL 9 bilen kişi sayısı : 70 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 2.626,25 T L 8 bilen kişi sayısı : 1.726 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 106,95 TL 7 bilen kişi sayısı : 16.672 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 21,20 TL 6 bilen kişi sayısı : 100.103 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,65 TL Hiç bilmeyen kişi sayısı : 141.893 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,35 TL

ON NUMARA'NIN GEÇEN HAFTA KAZANDIRAN NUMARALARI

On Numara'nın 783'üncü hafta çekilişinde kazandıran numaralar, 5, 8, 10, 15, 16, 18, 21, 26, 28, 30, 33, 39, 46, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 62, 64, 74 olarak belirlenirken, 10 bilen iki kişi büyük ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünün yazılı açıklamasına göre, 9 bilen 87 kişi 2 bin 127 lira 80'er kuruş, 8 bilen bin 666 kişi 111 lira 40'ar kuruş, 7 bilen 16 bin 990 kişi 20 lira 80'er kuruş, 6 bilen 99 bin 652 kişi 3 lira 75'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 144 bin 39 kişi ise 3 lira 30'ar kuruş ikramiye alacak.

Çekilişte 10 numarayı bilen talihlilerin kuponlarını, Tekirdağ Şarköy ve Kocaeli Körfez'den yatırdıkları belirtildi.

10 bilen kişi sayısı : 2 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 138.805,40 TL 9 bilen kişi sayısı : 87 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 2.127,80 TL 8 bilen kişi sayısı : 1.666 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 111,40 TL 7 bilen kişi sayısı : 16.990 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 20,80 TL 6 bilen kişi sayısı : 99.652 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,75 TL Hiç bilmeyen kişi sayısı : 144.039 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,30 TL

ON NUMARA OYUNUNUN ÖZELLİKLERİ

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır. On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır.

On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

* Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

* 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri,

* 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.