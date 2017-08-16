Habertürk’ün “Kentsel kirpiler” haberi yankı bulurken, bu kez de forum sitelerinde sansarlar konuşulmaya başlandı. Gazete Habertürk'ten Uzay Kesmen'in haberine göre; İstanbul’da kirpilerin yanı sıra sansarlar da sıklıkla görülüyor. Sansarlar, özellikle geceleri binaların çatılarında ve bahçelerde dolaşıyor. Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) üyesi ve Yaban Hayvan Veterineri Ahmet Emre Kütükçü, İstanbul’da görülen türün daha çok ‘kaya sansarı’ olduğunu açıkladı.

AHŞAP EVLERDE YAŞIYORLAR

Sansarların özellikle ahşap ya da müstakil evlerin çatı aralarında barındıklarını belirten Kütükçü, “Geceleri beslenmeye çıkıyorlar. İstanbul’da sıçan ve güvercinler gibi avlayabilecekleri çok hayvan var. Tatlıya da düşkünler. Bazen açık pencere bulurlarsa evlere girebilirler. Yumurtayı da severler. Burunlarıyla kırıp içerisinden emerler. İstanbul’da sansarlar için hem barınma hem de beslenme imkânı geniş. Daha önce Fatih ve Beyoğ- lu’ndan çok ihbar geldi. Bu bölgelerde bir sürü yavru sansar bulduk. Sansarlar, şehirde yaşamaya ayak uydurmuş bir hayvan. Ancak yeni yapıların yüksek ve betonarme olması bu hayvanların farklı alanlara yönelmesine neden oluyor” diye konuştu. Kütükçü, son olarak 18 Temmuz’da Sarıyer’de ormanlık alandan kente inen domuzlarla ilgili ise “Eğer ormanlık alan yetmiyorsa bu sefer domuzlar daha geniş alanları taramaya başlıyorlar. Bazen yiyecek aramak için şehir içine giriyorlar. Bu domuzların artık şehirde yiyecek aramaya başladığını ve ormanın yetmediğini bize söylüyor” dedi.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞIMLAR

Cerrahpaşa Mahallesi’nde, evimin arkasındaki okul bahçesinde sansarlar var. Kedilere verdiğim mamaları yiyorlar.

Şehremini’de oturuyorum. 17 yıldır ve hâlâ arka bahçedeki tek katlı eski yapıda sansarlar yaşıyor. Gece karanlığında bağrıştıklarını sık sık duyarım.

Fındıkzade Haseki Sultan Mahallesi’nde arabaların altından aniden karşınıza çıkabilir.

Üsküdar Devlet Acil’de çalışıyorum. Geçen gece 2.5 civarlarında arabayla sigara almaya çıktığımda sansar gördüm. Altunizade Koşuyolu civarlarında da aralıklarla görüyoruz. Kirpiler de var. Validebağ’da da sincaplarımız var.

Beşiktaş Serencebey’de sansar olduğuna dair söylentiler var ama ben henüz görmedim.