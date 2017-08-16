Ikea 'Jon Snow pelerini yapma kılavuzu' yayınladı

Geçtiğimiz günlerde Türkiye'de ve dünyada milyonlarca izleyicisi olan Game of Thrones dizisinde karakterlerin giydiği kürk pelerinlerin IKEA kiliminden yapıldığı ortaya çıkmıştı. Milyonlarca dolarlık bütçesi bulunan dizinin kilimden yapılması ses getirirken dünyaca ünlü mobilya devi herkesin evinde ‘Jon Snow' pelerini yapabilmesi için kılavuz yayınladı.

IKEA, dizideki gece nöbetçilerinin giydiği kürk pelerinlerin aslında 79 dolarlık IKEA kilimi olduğunun açıklanmasının ardından, bir kılavuz yayınlayarak ‘Jon Snow gibi giyinmeyi' öğretti. Talimatlara göre kürk kilimi satın kilimi satın aldıktan sonra makas yardımı ile modeli çıkarmanız gerekiyor. İşte Jon Snow pelerininin yapma aşamaları...