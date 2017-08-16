Dünya genelinde milyonlarca Müslümanın beklediği Kurban Bayramı'na az bir süre kaldı. Bayram yaklaştıkça vatandaşlar "Bayram hangi gün?" ve "Kurban Bayramı ne zaman?" gibi soruların cevabını araştırıyor. Peki Kurban Bayramı hangi gün? Kurban Bayramı ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

KURBAN BAYRAMI HANGİ GÜN?

İslam dininde Ramazan Bayramı'ndan sonra gelen Kurban Bayramı, dünya genelinde milyonlarca Müslüman tarafından bekleniyor. Bayram boyunca kurban kesme ibadeti yerine getirilecek ve bayramlarda yapılması gereken davranışlar yapılacak.

Bu yıl Kurban Bayramı 1 Eylül 2017 Cuma günü başlayacak ve 4 Eylül 2017 Pazartesi günü sona erecek. Böylece 4 günlük Kurban Bayramı süresince, imkanı olan Müslümanlar kurbanlarını kesecek ve kurban kesmeye gücü olmayan vatandaşlara yardımcı olacak.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLDU?

Dün yapılan Bakanlar Kurulu'nda gündeme ilişkin konular hakkında görüşmeler yapıldı. Bakanlar Kurulu'nun ardından Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ tarafından yapılan açıklamada, Kurban Bayramı tatilinin 10 güne çıkarıldığı açıklandı.

Böylece 28 Ağustos 2017 tarihinde başlayacak olan Kurban Bayramı tatili, 4 Eylül 2017 günü sona erecek ve 10 günlük tatil yapılmış olunacak.

EMEKLİ MAAŞLARI BAYRAMDAN ÖNCE ÖDENECEK

Dün toplanan Bakanlar Kurulu'nda, gündeme dair konular konuşuldu ve aynı zamanda Kurban Bayramı tatili ile emekli maaşları da ele alındı.

Bakanlar Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, emekli maaşlarının bayramdan önce ödeneceğini bildirdi. Bozdağ, yaptığı açıklamada "Emekli sandığı kapsamında emekli dul ve yetim aylığı alanlar, şehitlerimizin yakınları ve gazilerimiz dahil olmak üzere aylık ödeme günleri 1-5 Eylül tarihleri arasına denk gelmesi nedeniyle emekli maaşlarının ödenmesinin bayram öncesine çekilmesi de kararlaştırılmıştır. Bu çerçevede, 1-2 ve 3 Eylül tarihlerinde maaşlarını alacak olan emekli sandığı emekli dul ve yetimleri ile şehit yakınları ve gazilerimiz, 28 Ağustos 2017 tarihinde, 4 ve 5 Eylül 2017 tarihinde maaşlarını alacak olanlar da 29 Ağustos 2017 tarihinde maaşlarını alabilecektir." ifadelerini kullandı.

KİMLER KURBAN KESMELİDİR?

Kurban kesmek, âkil, baliğ (akıllı, ergen), dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan bir Müslüman’ın yerine getireceği mali bir ibadettir. Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr. altın veya bunun değerinde para veya eşyaya sahip olan kişi dinen zengindir. Dolayısıyla bu kişi Allah'ın kendisine bahşetmiş olduğu nimetlere şükran ifadesi ve Allah yolunda fedakârlığın nişanesi olarak kurban kesmelidir.

Kurban Bayramı Ne Zaman

Bayram hangi gün?

Kurban Bayramı hangi gün?