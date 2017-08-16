Milli Piyango İdaresi tarafından her Çarşamba günü gerçekleştirilen Şans Topu oyununun 844'üncü hafta çekilişi bu akşam yapıldı. 5+1 bilenin çıkması durumunda büyük ikramiyenin sahibini bulduğu Şans Topu'nda bu hafta 679 bin 724 lira 50 kuruşluk büyük ikramiye 1 kişiye çıktı. İşte 16 Ağustos 2017 tarihli Şans Topu sonuçları...

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16 Ağustos 2017 tarihli Şans Topu sonuçları: 02 - 04 - 05 - 11 - 31 + 05

679 bin 724 lira 50 kuruşluk büyük ikramiyeyi kazanan talihlinin kuponunu Ankara'nın Çankaya ilçesinden satın aldığı kaydedildi.

5+1 Bilen Kişi Sayısı 1 Kişi Başına Düşen İkramiye 679.724,50 TL 5 Bilen Kişi Sayısı 11 Kişi Başına Düşen İkramiye 6.179,45 TL 4+1 Bilen Kişi Sayısı 201 Kişi Başına Düşen İkramiye 338,35 TL 4 Bilen Kişi Sayısı 2.411 Kişi Başına Düşen İkramiye 37,65 TL 3+1 Bilen Kişi Sayısı 7.286 Kişi Başına Düşen İkramiye 15,70 TL 3 Bilen Kişi Sayısı 77.792 Kişi Başına Düşen İkramiye 4,10 TL 2+1 Bilen Kişi Sayısı 66.041 Kişi Başına Düşen İkramiye 4,85 TL 1+1 Bilen Kişi Sayısı 212.502 Kişi Başına Düşen İkramiye 2,85 TL

ŞANS TOPU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Şans Topu sonuçları, resmi ve ilk olarak Milli Piyango İdaresi'nin internet sitesinden açıklanmaktadır. Çekilişin ardından vatandaşlar www.millipiyango.gov.tr adresine girerek Şans Topu sonuçlarını ve ikramiye bilgilerini görüntüleyebilir. Öte yandan çekiliş esnasında kaydedilen çekiliş videosunu da izleyebilir.

Çekiliş sonuçları resmi olarak MPİ'nin sitesinde yer aldıktan sonra, Habertürk Şans Oyunları sayfasına da eklenmektedir. Vatandaşlar, çekiliş sonuçlarını Habertürk Şans Oyunları sayfası üzerinden de takip edebilir.

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ŞANS TOPU'NUN GEÇEN HAFTA ÇIKAN NUMARALARI



9 Ağustos 2017 tarihli Şans Topu sonuçları: 18 - 20 - 23 - 24 - 31 + 10



Şans Topu'nun 843. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 2 kişi, 332 bin 665 lira 90'ar kuruş ikramiye kazandı. İki kişinin kazandığı şans topunda kuponun birisinin Bursa'nın Yenişehir ilçesinden yatırıldığı belirtildi.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 17 kişi 3 bin 914 lira 30'ar kuruş, 4 artı 1 bilen 239 kişi 278 lira 40'ar kuruş, 4 bilen 2 bin 607 kişi 34 lira 5'er kuruş, 3 artı 1 bilen 6 bin 434 kişi 17 lira 65'er kuruş, 3 bilen 79 bin 463 kişi 3 lira 90'ar kuruş, 2 artı 1 bilen 58 bin 169 kişi 5 lira 40'ar kuruş, 1 artı 1 bilen 182 bin 465 kişi ise 3 lira 25'er kuruş ikramiye kazandı.

İkramiye Bilgileri

5+1 Bilen Kişi Sayısı 2 Kişi Başına Düşen İkramiye 332.665,90 TL 5 Bilen Kişi Sayısı 17 Kişi Başına Düşen İkramiye 3.914,30 TL 4+1 Bilen Kişi Sayısı 239 Kişi Başına Düşen İkramiye 278,40 TL 4 Bilen Kişi Sayısı 2.607 Kişi Başına Düşen İkramiye 34,05 TL 3+1 Bilen Kişi Sayısı 6.434 Kişi Başına Düşen İkramiye 17,65 TL 3 Bilen Kişi Sayısı 79.463 Kişi Başına Düşen İkramiye 3,90 TL 2+1 Bilen Kişi Sayısı 58.169 Kişi Başına Düşen İkramiye 5,40 TL 1+1 Bilen Kişi Sayısı 182.465 Kişi Başına Düşen İkramiye 3,25 TL

ŞANS TOPU ÖZELLİKLERİ

Şans Topu, Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-34 arasında ve 1-14 arasında toplamda 6 numarayı tahmin etmeye çalıştığı bir şans oyunudur.

Şans Topu oyununda katılımcılar 5+1, 5, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1 ve 1+1 şeklinde doğru numara tahmin etmeye çalışır. İlk sayı kümesinden 5 adet, ikinci sayı kümesinden ise 1 adet rakam çekilmektedir.

Çekiliş sonrasında 1+1, 2+1, 3+1 ve 4 bilen katılımcılar ikramiyelerini loto bayilerinden, 4+1 ve 5 bilen katılımcılar ikramiyelerini loto bayileri ve Milli Piyango İdaresi şubelerinden, 5+1 bilen katılımcılar ikramiyelerini Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden alır.

Eğer çekiliş haftasında hiç kimse 6 rakamı doğru tahmin edemezse, büyük ikramiye katlanarak haftaya devreder. Talihli kişi, çekiliş tarihinin üzerinden 1 yıl geçerse ve ikramiyesini almaz ise, ikramiye zaman aşımına uğrar.

İkramiye kazanan kuponlarda herhangi bir tahrif, yırtılma, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş veya sahte biletlere ikramiye ödenmez. Kazanan bir bilete ikramiye ödemesi yapılması için biletin barkot numarası, çekilen sayıları, bilet güvenlik numarası ve arka yüzde yer alan bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekmektedir.

Şans Topu sonuçları

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