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Azalan geyik nüfusuna dikkat çekmek için geyik kostümüyle dolaştı!

17 Ağustos 2017 Perşembe, 10:10:55 İHA

Bursalı tiyatro sanatçısı, azalan geyik nesline dikkat çekmek için geyik kostümü giyip otobüse bindi, Bursa sokaklarında dolaştı

  • 1 Azalan geyik nüfusuna dikkat çekmek için geyik kostümüyle dolaştı!
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    İHA'nın haberine göre, Bursalı tiyatro sanatçısı, azalan geyik nesline dikkat çekmek için geyik kostümü giyip otobüse bindi.

  • 2 Azalan geyik nüfusuna dikkat çekmek için geyik kostümüyle dolaştı!
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     Otobüste dev boynuzlu bir geyik gören vatandaşlar neye uğradıklarını şaşırdı.

  • 3 Azalan geyik nüfusuna dikkat çekmek için geyik kostümüyle dolaştı!
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    Daha evvel Canan Karatay'ı arı kostümü giyerek protesto eden tiyatro oyuncusu Bahtiyar Keskin, bu defa azalan geyik nesline dikkat çekmek için geyik kostümü giyerek Bursa sokaklarında dolaştı ve otobüse bindi.

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  • 4 Azalan geyik nüfusuna dikkat çekmek için geyik kostümüyle dolaştı!
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     Bazı vatandaşlar dev boynuzlu bu ilginç geyiği severken, çocukların ise korkarak ağladığı görüldü.

  • 5 Azalan geyik nüfusuna dikkat çekmek için geyik kostümüyle dolaştı!
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    Geyik kostümüyle yollarda gezerek azalan geyik nesline dikkat çeken Bahtiyer Keskin, daha sonra Bursa'nın tarihi surlarına çıktı. Keskin, otobüse de bindi.

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