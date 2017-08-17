Azalan geyik nüfusuna dikkat çekmek için geyik kostümüyle dolaştı!
17 Ağustos 2017 Perşembe, 10:10:55 | Güncelleme: 10:17:31
İHA
Bursalı tiyatro sanatçısı, azalan geyik nesline dikkat çekmek için geyik kostümü giyip otobüse bindi, Bursa sokaklarında dolaştı
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İHA'nın haberine göre, Bursalı tiyatro sanatçısı, azalan geyik nesline dikkat çekmek için geyik kostümü giyip otobüse bindi.
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Otobüste dev boynuzlu bir geyik gören vatandaşlar neye uğradıklarını şaşırdı.
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Daha evvel Canan Karatay'ı arı kostümü giyerek protesto eden tiyatro oyuncusu Bahtiyar Keskin, bu defa azalan geyik nesline dikkat çekmek için geyik kostümü giyerek Bursa sokaklarında dolaştı ve otobüse bindi.
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Bazı vatandaşlar dev boynuzlu bu ilginç geyiği severken, çocukların ise korkarak ağladığı görüldü.
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Geyik kostümüyle yollarda gezerek azalan geyik nesline dikkat çeken Bahtiyer Keskin, daha sonra Bursa'nın tarihi surlarına çıktı. Keskin, otobüse de bindi.
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Karşılarında geyik gören yolcular neye uğradıklarını şaşırdı. Koltuğa kurulup yolculuk eden geyiği vatandaşlar meraklı gözlerle izledi.
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Vatandaşlar geyikle bol bol fotoğraf çektirdi.
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Azalan geyik nüfusuna dikkat çekmek için böyle bir kostüm giydiğini ifade eden Bahtiyar Keskin, "Ülkemizde geyik nesli her geçen gün azalmakta. Buna dikkat çekmek için geyik kostümü giydim.
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Ben geyikleri çok seviyorum. Geyikler Uludağ'ımız başta olmak üzere ülkemizde nadir bulunuyor.
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Bu hayvanlar avcılar tarafından vurulmasın ve koruma altına alınsın" dedi.