Milli Piyango İdaresi tarafından her Perşembe günü gerçekleştirilen Süper Loto'nun 513'üncü hafta çekilişi bu akşam yapıldı. 6 bilenin çıkması durumunda büyük ikramiyeyi kazanan talihlinin belli olacağı Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde de 6 bilen olmadı ve 11 milyon 612 bin 589 lira devretti. İşte 17 Ağustos 2017 tarihli Süper Loto sonuçları...

SÜPER LOTO SONUÇLARI

17 Ağustos 2017 tarihli Süper Loto sonuçları: 20 - 23 - 38 - 42 - 48 - 50

Süper Loto'nun bu hafta yapılan 513. hafta çekilişinde 6 bilen olmadı ve büyük ikramiye 11 milyon 612 bin 589 lira 39 kuruş devretti. Öte yandan çekilişte 5 bilen 61 kişi 12 bin 438 lira 65'er kuruş, 4 bilen 4 bin 94 kişi 198 lira 60'şar kuruş ve 3 bilen 87 bin 506 kişi de 16 lira 10'ar kuruş ikramiye kazandı.

İkramiye Bilgileri

6 Bilen Kişi Sayısı 6. Devir Kişi Başına Düşen İkramiye 11.612.589,39 TL 5 Bilen Kişi Sayısı 61 Kişi Başına Düşen İkramiye 12.438,65 TL 4 Bilen Kişi Sayısı 4.094 Kişi Başına Düşen İkramiye 198,60 TL 3 Bilen Kişi Sayısı 87.506 Kişi Başına Düşen İkramiye 16,10 TL

SÜPER LOTO SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Beş haftadır devreden Süper Loto'da 10 milyona çıkması beklenen büyük ikramiye heyecanını yaşayan vatandaşlar, Süper Loto çekilişini iple çekiyor. Büyük ikramiyeyi kazanmak için bilet satın alanlar, sonuçların açıklanacağı saati araştırıyor. Milli Piyango İdaresi'nin Ankara Balgat binasında yapılan çekilişler düzenli olarak 21:15'te başlamaktadır. Çekilişin tamamlanması ve çekiliş sonuçlarının vatandaşlara duyurulması ise en geç 21:45'tir.

SÜPER LOTO SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Süper Loto sonuçları, ilk ve resmi olarak Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet sitesi üzerinden (www.millipiyango.gov.tr) yayınlanmaktadır.

Sonuçları öğrenmek isteyen vatandaşlar, en geç 21:45'ten sonra MPİ'nin resmi sitesine girerek sonuçları öğrenebilir. Aynı zamanda resmi sonuçlar açıklandıktan sonra, Süper Loto sonuçları Habertürk Şans Oyunları sayfasına da eklenmektedir.

HABERTÜRK ŞANS OYUNLARI SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO'DA GEÇEN HAFTA 5. DEVİR GERÇEKLEŞTİ

Süper Loto oyununun 512. hafta çekilişinde kazandıran numaralar 04, 10, 38, 41, 43 ve 49 olarak belirlenirken, çekiliş sonucuna göre 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye olan 9 milyon 173 bin 854 lira haftaya devretti. Milli Piyango tarafından yapılan açıklamaya göre 5 bile 59 kişi 11 bin 583 lira 45 kuruş, 4 bilen 3 bin 517 kişi 209 lira 15 kuruş, 3 bilen 77 bin 164 kişi ise 16 lira 40 kuruşluk ikramiye kazandı.

6 bilen kişi sayısı : 5. Devir Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 9.173.854,67 TL 5 bilen kişi sayısı : 59 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 11.583,45 TL 4 bilen kişi sayısı : 3.517 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 209,15 TL 3 bilen kişi sayısı : 77.164 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 16,40 TL

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

1'den 54’e kadar sayı vardır ve bu 54 rakamlardan istediğimiz 6 rakamı dik olarak işaretlememiz gerekiyor(İşaretlemeyi kırmızı kalemle yapmayın). Bu şekilde yaptığımızda bir kolon oynamış oluyoruz.

Kolon başı ücret 2 TL'dir. Her bilette 6 kolon bulunmaktadır. İstediğiniz kadar kolon oynayabilirsiniz. Oynadığınız kolonu herhangi bir neden ile iptal etmek istiyorsanız kolonun altındaki "İPTAL" kutucuğunu işaretlemeniz yeterlidir.

İkramiye almak için en az 3 bilmeniz gerekiyor. Alacağınız ikramiye haftalara göre değişiyor ve Milli Piyango İdaresi tarafından belirleniyor. İkramiyenin dağılım oranları tablodaki gibidir.

süper loto sonuçları

süper loto çekiliş sonuçları

süper loto sonucu

milli piyango