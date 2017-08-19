Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından her hafta Cumartesi akşamı çekilişi yapılan Sayısal Loto için bu hafta da bekleyiş sürüyor. Sayısal Loto'nun geçtiğimiz hafta yapılan 1083. hafta çekilişinde 6 bilen 1 kişi büyük ikramiyeyi kazandı. Peki Sayısal Loto saat kaçta çekiliyor? Sayısal Loto sonuçları nasıl öğrenilir? İşte detaylar...

SAYISAL LOTO SAAT KAÇTA ÇEKİLİYOR?

Her hafta Cumartesi günü Milli Piyango İdaresi tarafından çekilişi yapılan Sayısal Loto'nun 1084. hafta çekilişi bu akşam gerçekleştirilecek. 6 bilen kişi veya kişilerin büyük ikramiyeyi kazandığı Sayısal Loto'da çekiliş öncesi heyecan sürüyor.

Sayısal Loto çekilişi düzenli olarak Cumartesi akşamları 21:15'te başlamaktadır. Çekilişin tamamlanması, kazanan numaraların belirlenmesi ve vatandaşlara duyurulması ise en geç 21:45'tir. Sayısal Loto takipçileri, sonuçları en geç 21:45'e kadar öğrenebilirler.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Sayısal Loto sonuçları ilk ve resmi olarak Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet sitesi üzerinden duyurulmaktadır. Saat 21:45'ten sonra vatandaşlar www.millipiyango.gov.tr adresinden Sayısal Loto sonuçlarına erişebilir. Sayısal Loto sonuçlarının bulunduğu sayfada ikramiye bilgileri ve çekilişin yapıldığı video da yer almaktadır.

Aynı zamanda Sayısal Loto sonuçları resmi olarak açıklandıktan sonra Habertürk Şans Oyunları sayfasına da eklenmektedir. Vatandaşlar Habertürk Şans Oyunları sayfası üzerinden de Sayısal Loto sonuçlarını öğrenebilir.

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SAYISAL LOTO'DA GEÇTİĞİMİZ HAFTA 1 KİŞİ BÜYÜK İKRAMİYEYİ KAZANDI

12 Ağustos 2017 tarihli Sayısal Loto sonuçları: 03 - 08 - 10 - 18 - 45 - 48

Sayısal Loto'nun geçtiğimiz hafta yapılan 1083. hafta çekilişinde 6 bilen 1 kişi 3 milyon 382 bin 166 lira 75 kuruş ikramiye kazandı. Aynı zamanda çekilişte 5 bilen 129 kişi 5 bin 675 lira 65'er kuruş, 4 bilen 7 bin 225 kişi 76'şar lira ve 3 bilen 134 bin 85 kişi de 11 lira 60'şar kuruş ikramiye kazandı.

İkramiye Bilgileri

6 Bilen Kişi Sayısı 1 Kişi Başına Düşen İkramiye 3.382.166,75 TL 5 Bilen Kişi Sayısı 129 Kişi Başına Düşen İkramiye 5.675,65 TL 4 Bilen Kişi Sayısı 7.225 Kişi Başına Düşen İkramiye 76,00 TL 3 Bilen Kişi Sayısı 134.085 Kişi Başına Düşen İkramiye 11,60 TL

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