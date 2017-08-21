ABD’nin Corvallis şehrindeki Oregon Eyalet Üniversitesi’nden paleontologlar, Burma’da yapılan kazılar neticesinde 100 milyon yıl önce fosilleştiği tahmin edilen yeni bir ağaç türüne rastladı. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre arokarya ağacının reçinesinde saklı kalan çiçeklerin “bahçeden yeni toplanmış” gibi göründüğünü söyleyen araştırmacılar, fosillerin buraya taşınmasında dinozorların etkili olduğunu düşünüyor. Bu yeni türe, beş yaprağı bulunmasından dolayı beş kanatlı anlamına gelen “Tropidogyne pentaptera” ismi verildi

arokarya ağacı