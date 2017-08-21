100 yılın en büyük Güneş tutulması başladı!

Dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından heyecan ve merakla beklenen Güneş tutulması bugün gerçekleşti. Amerika Kıtası'nda çıplak gözle gözlemlenebilen Güneş tutulması, tarihin en büyük güneş tutulmalarından biri olarak ifade ediliyor.





Ay'ın Güneş'i ve atmosferi kaplayacağı an tutulma gerçekleşti ve Kuzey Amerika'da tam Güneş tutulması olarak gözlemlendi.

GÜNEŞ TUTULMASINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Güneş tutulması; Salem, Oregon'dan Charleston Güney Carolina arasından tam olarak izlendi. Güneş tutulması, bu güzergahın dışında kalan yerlerden ise parçalı şeklinde görüntülendi.

Bugün gerçekleşen Güneş tutulması, 100 yılın en büyük Güneş tutulması olarak ifade ediliyor. ABD'de 14 eyaleti bir süre boyunca karanlığa gömen Güneş tutulması, hem ABD'deki vatandaşlar, hem de dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından büyük ilgiyle izlendi.

Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), gerçekleşecek olan Güneş tutulmasının izlenebilmesi için bir internet sitesi oluşturdu. Güneş tutulmasının çıplak gözle gözlemleneceği bölgelerde bulunmayan milyonlarca kişi, Güneş tutulmasını bu internet sitesinden canlı olarak takip etti.

DÜNYADA MEYDANA GELECEK OLAN TÜM GÜNEŞ TUTULMALARI

Tutulma Tarihi Nereden Görülecek? Tutulma Türü 21 Ağustos 2017 Amerika Kıtası Tam 15 Şubat 2018 Kuzey Amerika Parçalı 13 Temmuz 2018 Güney Avustralya Parçalı 11 Ağustos 2018 Kuzey Avrupa Parçalı 6 Ocak 2019 Doğu Asya Parçalı 2 Temmuz 2019 Kuzey Amerika Tam 26 Aralık 2019 Kuzey Asya Halkalı 21 Haziran 2020 Kuzey Asya Halkalı 14 Aralık 2020 Kuzey Amerika Tam

30 Nisan 2060 Kuzey Afrika, Türkiye, Orta Asya Tam

TÜRKİYE'DEN İZLENEBİLECEK GÜNEŞ TUTULMALARI

Tutulma Tarihi Türkiye’de Görülme Türü 30 Nisan 2060 Türkiye’den TAM görülecektir. 3 Eylül 2081 Türkiye’den TAM görülecektir.

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Güneş tutulması saat kaçta?

21 Ağustos 2017 Güneş tutulması

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