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Güneş tutulması
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Güneş tutulması CANLI İZLE - 100 yılın en büyük Güneş tutulması gerçekleşti!

100 yılın en büyük Güneş tutulması başladı!

Amerika Kıtası'ndan çıplak gözle gözlemlenen Güneş tutulması milyonlarca kişi tarafından büyük ilgiyle izlendi.

20 Ağustos 2017 Pazar, 10:57:18 Güncelleme: 21 Ağustos 2017 Pazartesi, 20:23:54

Dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından heyecan ve merakla beklenen Güneş tutulması bugün gerçekleşti. Amerika Kıtası'nda çıplak gözle gözlemlenebilen Güneş tutulması, tarihin en büyük güneş tutulmalarından biri olarak ifade ediliyor.

Ay'ın Güneş'i ve atmosferi kaplayacağı an tutulma gerçekleşti ve Kuzey Amerika'da tam Güneş tutulması olarak gözlemlendi.

GÜNEŞ TUTULMASINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Güneş tutulması; Salem, Oregon'dan Charleston Güney Carolina arasından tam olarak izlendi. Güneş tutulması, bu güzergahın dışında kalan yerlerden ise parçalı şeklinde görüntülendi.

Bugün gerçekleşen Güneş tutulması, 100 yılın en büyük Güneş tutulması olarak ifade ediliyor. ABD'de 14 eyaleti bir süre boyunca karanlığa gömen Güneş tutulması, hem ABD'deki vatandaşlar, hem de dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından büyük ilgiyle izlendi.

Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), gerçekleşecek olan Güneş tutulmasının izlenebilmesi için bir internet sitesi oluşturdu. Güneş tutulmasının çıplak gözle gözlemleneceği bölgelerde bulunmayan milyonlarca kişi, Güneş tutulmasını bu internet sitesinden canlı olarak takip etti.

DÜNYADA MEYDANA GELECEK OLAN TÜM GÜNEŞ TUTULMALARI

Tutulma Tarihi Nereden Görülecek? Tutulma Türü
21 Ağustos 2017 Amerika Kıtası Tam
15 Şubat 2018 Kuzey Amerika Parçalı
13 Temmuz 2018 Güney Avustralya Parçalı
11 Ağustos 2018 Kuzey Avrupa Parçalı
6 Ocak 2019 Doğu Asya Parçalı
2 Temmuz 2019 Kuzey Amerika Tam
26 Aralık 2019 Kuzey Asya Halkalı
21 Haziran 2020 Kuzey Asya Halkalı
14 Aralık 2020 Kuzey Amerika Tam
30 Nisan 2060                 Kuzey Afrika, Türkiye, Orta Asya Tam                          

TÜRKİYE'DEN İZLENEBİLECEK GÜNEŞ TUTULMALARI

Tutulma Tarihi Türkiye’de Görülme Türü
30 Nisan 2060 Türkiye’den TAM görülecektir.              
3 Eylül 2081 Türkiye’den TAM görülecektir.

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YORUMLAR 103
  • Misafir 24 dakika önce
    olum türkler göremiyo yala
  • Misafir 29 dakika önce
    2060a be kaldı dayanın millet
  • Misafir 34 dakika önce
    2060 da görüşürüz 81 yaşında olacam vayy bee admin bu mesaji sakla ozaman bana bildir tamammmi
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