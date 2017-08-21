100 yılın en büyük Güneş tutulması gerçekleşti!

Dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından heyecan ve merakla beklenen Güneş tutulması bugün gerçekleşti. Amerika Kıtası'nda çıplak gözle gözlemlenebilen Güneş tutulması, tarihin en büyük güneş tutulmalarından biri olarak ifade ediliyor.
Ay'ın Güneş'i ve atmosferi kaplayacağı an tutulma gerçekleşti ve Kuzey Amerika'da tam Güneş tutulması olarak gözlemlendi. Saat 19:00 civarında başlayan Güneş tutulması, büyük ilgiyle izlendi.
Güneş tutulması; Salem, Oregon'dan Charleston Güney Carolina arasından tam olarak izlendi. Güneş tutulması, bu güzergahın dışında kalan yerlerden ise parçalı şeklinde görüntülendi.
TRUMP AİLESİ GÜNEŞ TUTULMASINI BEYAZ SARAY'DAN İZLEDİ
ABD Başkanı Donald Trump, gerçekleşen Güneş tutulmasını Beyaz Saray'da eşi Melania Trump, kızı Ivanka Trump ve oğlu Barron Trump ile birlikte izledi.
Bugün gerçekleşen Güneş tutulması, 100 yılın en büyük Güneş tutulması olarak ifade ediliyor. ABD'de 14 eyaleti bir süre boyunca karanlığa gömen Güneş tutulması, hem ABD'deki vatandaşlar, hem de dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından büyük ilgiyle izlendi.
Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), gerçekleşecek olan Güneş tutulmasının izlenebilmesi için bir internet sitesi oluşturdu. Güneş tutulmasının çıplak gözle gözlemleneceği bölgelerde bulunmayan milyonlarca kişi, Güneş tutulmasını bu internet sitesinden canlı olarak takip etti.
DÜNYADA MEYDANA GELECEK OLAN TÜM GÜNEŞ TUTULMALARI
|Tutulma Tarihi
|Nereden Görülecek?
|Tutulma Türü
|21 Ağustos 2017
|Amerika Kıtası
|Tam
|15 Şubat 2018
|Kuzey Amerika
|Parçalı
|13 Temmuz 2018
|Güney Avustralya
|Parçalı
|11 Ağustos 2018
|Kuzey Avrupa
|Parçalı
|6 Ocak 2019
|Doğu Asya
|Parçalı
|2 Temmuz 2019
|Kuzey Amerika
|Tam
|26 Aralık 2019
|Kuzey Asya
|Halkalı
|21 Haziran 2020
|Kuzey Asya
|Halkalı
|14 Aralık 2020
|Kuzey Amerika
|Tam
|30 Nisan 2060
|Kuzey Afrika, Türkiye, Orta Asya
|Tam
TÜRKİYE'DEN İZLENEBİLECEK GÜNEŞ TUTULMALARI
|Tutulma Tarihi
|Türkiye’de Görülme Türü
|30 Nisan 2060
|Türkiye’den TAM görülecektir.
|3 Eylül 2081
|Türkiye’den TAM görülecektir.
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Misafir 3 saat önceolum türkler göremiyo yala66
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Misafir 3 saat önce2060a be kaldı dayanın millet2412
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Misafir 3 saat önce2060 da görüşürüz 81 yaşında olacam vayy bee admin bu mesaji sakla ozaman bana bildir tamammmi246