Sakarya’nın Hendek, Akyazı ve Adapazarı ilçelerinden geçerek Karasu’dan Karadeniz’e dökülen Balıklı Deresi, Dinsiz Deresi ve Mudurnu Çayı’nda fabrika atıkları nedeniyle yaşandığı öne sürülen kirlilik çevrede tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşları olumsuz etkiledi.

Gazete Habertürk'ten Kaan Oktar'ın haberine göre; Dinsiz Deresi’nin içinden geçtiği Yağbasan Mahallesi Muhtarı Mustafa Koçoğlu, köylerinde 30 yıl önce bu derenin suyunun depolayıp içme suyu olarak kullanıldığını belirterek “Bugün balık dahi yaşayamayan dereye ayağınızı soksanız tüm vücudunuz yara içerisinde kalıyor. Bu fabrika atıklarını Dinsiz Deresi’nde görmek istemiyoruz” dedi. Aynı derenin kenarında tarım yapan Hasan Alyurt ise yaşadıkları sıkıntıları şu sözlerle anlattı: “Dereden artık su değil renkli bir kimyasal zehir akıyor. Hendek Organize Sanayi Bölgesi kurulduktan sonra başlayan kirlilik artık en üst seviyeye geldi.

Tarlalarımızı artezyen suyla sulamaya çalışıyoruz, ürünlerin kalitesi düştü.” Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmail Ayhan Şengil, görünürde suda yaşanan bir renk değişimi olduğuna dikkat çekerek “Mikroalplerden ya da sanayi atıklarından kaynaklı yaşanabilecek olan bu renk değişikliği ile ilgili olarak ciddi bir çalışma yapılmalı” ifadesini kullandı.

VALİLİK İNCELEME BAŞLATTI

Vatandaşların şikâyetlerinin ardından harekete geçen Sakarya Valiliği’nin talimatıyla inceleme başlatıldı. Sakarya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Su Birimi tarafından kirliliğin arttığı derelerden numuneler alındı.