On Numara sonuçları, bu akşam yapılacak çekilişle belli olacak. Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen ve 10 bilenin büyük ikramiyeyi kazandığı On Numara oyununun 785. hafta çekilişi bu akşam gerçekleştirilecek. Kuponlarını satın alanlar, sonuçları heyecanla beklemeye başladı. Peki, 21 Ağustos 2017 On Numara sonuçları saat kaçta açıklanacak?

On Numara'da geçen hafta yapılan çekiliş sonuçlarına göre 10 bilen iki kişi 137 bin 876 lira 50 kuruşluk büyük ikramiyenin sahibi oldu.

ON NUMARA SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK? (21 AĞUSTOS 2017)

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün Ankara Balgat binası çekiliş salonunda, çekiliş heyeti ve noter huzurunda yapılan çekilişler her Pazartesi saat 21:15'te başlamaktadır.

Çekilişin tamamlanması, kazanan numaraların belirlenmesi ve vatandaşlara duyurulması en geç 21:45'tir. Herhangi bir aksi durum olmadığı takdirde sonuçlar en geç 21:45'e kadar vatandaşlara duyurulmaktadır.

ON NUMARA'NIN GEÇEN HAFTA KAZANDIRAN NUMARALARI

On Numara'nın 784. hafta çekilişinde 10 bilen iki kişi 137 bin 876 lira 50'şer kuruş ikramiye kazandı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünün yazılı açıklamasına göre, 9 bilen 70 kişi 2 bin 626 lira 25'er kuruş, 8 bilen bin 726 kişi 106 lira 95'er kuruş, 7 bilen 16 bin 672 kişi 21 lira 20'şer kuruş, 6 bilen 100 bin 103 kişi 3 lira 65'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 141 bin 893 kişi ise 3 lira 35'er kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte 10 bilen talihlilerin kuponlarını İstanbul'un Maltepe ve Muğla'nın Bodrum ilçelerinden yatırdıkları belirtildi.

10 bilen kişi sayısı : 2 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 137.876,50 TL 9 bilen kişi sayısı : 70 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 2.626,25 TL 8 bilen kişi sayısı : 1.726 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 106,95 TL 7 bilen kişi sayısı : 16.672 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 21,20 TL 6 bilen kişi sayısı : 100.103 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,65 TL Hiç bilmeyen kişi sayısı : 141.893 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,35 TL

ON NUMARA OYUNUNUN ÖZELLİKLERİ

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır. On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır.

On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

* Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

* 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri,

* 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.

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