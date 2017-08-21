21 Ağustos 2017 Pazartesi, 10:33:42 | Güncelleme: 10:51:01
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1|54
Koç Burcu:
Haftaya Güneş tutulmasıyla başlıyorsunuz sevgili Koç ve yükselen Koçlar. Aşk hayatınızda oldukça hareketli günler sizi bekliyor. Hayatın ne yaşanırsa yaşansın sizin arkanızda olduğunu yaşayacaklarınızdan anlayacaksınız. Beklenmedik ve hızlı gelişmeler aşk tarafında sizi bulurken, çocukla ilgili konularda hızlanabilir. Sanatsal işler, spor faaliyetleri önem kazanıyor. Riskli işleri seveceksiniz.
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2|54
Bu hafta itibarıyla hayatınızdaki görevlere, sorumlulukların üzerine daha fazla eğileceğiniz bir döneme giriyorsunuz. Sevmediğiniz işler için kendinizi çok zorlamamalı, sizin dışınızda oluşan iş koşullarına gereksiz tepkiler vermemelisiniz. Kendi işinizin patronu olsanız bile bu dönemde yapacağınız işler başkaları tarafından yönlendirilebilir. Yine sağlığınızla ilgili konuları gözden geçirmeli ve kendinizi çok çalışarak zorlamamalısınız.
3
3|54
Aile hayatınızdaki ilişkilere ve sıkılganlıklara Perşembe günü dikkat edin. Cuma günü Satürn düzeliyor. Geleceğe yönelik planlarınızda daha rahat ve etkili kararlar ve sorumluluklar alacağınız bir döneme giriyorsunuz.
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4|54
Cumartesi günü itibarıyla aşk hayatınız hareketleniyor. Venüs aşkta , çocuklarınızla veya yaratıcılıkla ilgili konularda ilişkilerinizi düzelterek, güzelleştirecek. Ancak venüs aslan burcunda gösterişli ve tutkulu duygularınızı ortaya çıkartacağından, sevdiğiniz insanın yaklaşımlarını kolay kolay beğenmeyebilirsiniz. Sizi sevdiğine ikna etmesi zor olabilir. Bir yandan da önemli organizasyonlar, partiler devreye girebilir. Çocuğunuza olan yaklaşımınız sıcak ve içten olabilir.
5
5|54
Cumartesi ve Pazar günleri özel hayatınızda önemli çözümler ve işler karşınıza gelebilir. Attığınız adımlarda doğru bir şekilde desteklendiğinizi bilmelisiniz.
6
6|54
Boğa Burcu:
Bu haftabaşı devreye giren Tam Güneş Tutulması aile hayatınızda, ev yaşantınızda önemli değişimleri, beklenmedik başlangıç kararlarını karşınıza getirebilir. Hayata esnek bakacağınız bu tutulmada değişimlerden zevk alabilir, kendi isteklerinize göre yaşantınızı şekillendirebilirsiniz. Ne yaşarsanız yaşayın kolay kabulleneceksiniz.
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7
7|54
Çarşamba günü itibarıyla hayatı eğlenceli yönleriyle algılamak isteyeceksiniz. Kimliğinizi ve kişiliğinizi aşkta ve çocuklarınızla olan bağlantılarınızda, çocuk konularında, sanatsal faaliyetlerde göstermek isteyeceksiniz sevgili Boğa ve yükselen Boğalar. Perşembe günü yakın çevre ilişkilerinizde gerginliklere dikkat edin. Sıkılganlıklarınız yüksek olabilir.
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8|54
Cuma günü Satürn ün düzelmesiyle beraber ortak parasal konularda zorlandığınız sorumluluklarınızla daha kolay başedebileceksiniz. Bu hafta yakın çevre ilişkilerinizde sıkılganlıklara ve sorunlara dikkat edin.
9
9|54
Cumartesi günü itibarıyla ailevi konular, yuvanızla ilgili konulara odaklanacaksınız, kendinizi evinizde mutlu hissedeceksiniz. Ev bağlantılarınız kuvvetleniyor. Evle ilgili konularda tadilat, tamirat, boya-badana işleri, dekorasyon işlerine girişmek için de uygun bir süreç olacak. Haftasonu ise iş ve aşk hayatınızda olumlu adımlar atabilirsiniz.
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10
10|54
İkizler Burcu:
Bu haftabaşı gece saatlerinde devreye girecek olan Güneş tutulmasıyla beraber eğitim, anlatım, girişim ve yakın çevrenizle ilgili konularda hayatınızda alacağınız kararlar ve atacağınız adımlar çok önemli olacak sevgili ikizler.
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11|54
Çarşamba günü itibarıyla kimliğinizi ailevi konulara kaydıracak, kendinizi ailevi ortamlarda görmek isteyecek, ailenize daha fazla vakit ayırmak isteyeceksiniz. Yapacağınız işler için gücünüzü ailenizden alacağınız bir dönem. Perşembe günü sosyal çevre ilişkileriniz maddi konularda sizi zorlayabilir. Tepkilerinizi kontrol etmeye çalışın.
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12|54
Cuma günü, Satürn’ün düzelmesiyle beraber özel hayatınızda veya ortaklı işlerinizde üstlendiğiniz sorumluluklarınızı daha rahat algılayacaksınız. Özel ilişkilerinizde zorlandığınız konular daha rahat akabilir, ortak parasal sıkıntılarınızı bu dönem ve sonrasında daha rahat atabilirsiniz.
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13
13|54
Cumartesi günü itibarıyla yakın çevre, akraba ve kardeşlerinizin hayatına daha fazla önem vereceksiniz. Onlarla olan bağlantılarınızı daha da kuvvetlendireceğiniz bir döneme giriyorsunuz. Yazmaktan, kendinizi ifade etmekten keyif alabilirsiniz. Organizasyona ve kısa vadeli planlara yönelik kontrol gücünüz artabilir. Haftasonu, özel alanlarınızda destekleyen planlar ve adımlar tatmin duygunuzu arttırabilir.
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14|54
Yengeç Burcu:
Bu haftabaşı devreye girecek olan Tam güneş tutulması maddi konuları hızlandırıyor sevgili Yengeç ve yükselen Yengeçler. Güzel gelişmeler karşınıza gelebilir. Bu süreçte ne kadar esnek olursanız o kadar değişik ve farklı fırsatlarla karşılaşabilirsiniz.
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15|54
Çarşamba günü itibarıyla yakın çevrenizle olan bağlantılarınız iletişim, satış, reklam, pazarlama, bilgisayar, ulaşımsize yeni kapılar açabilir sevgili Yengeç ve yükselen Yengeçler. İletişim ve bilişim sektörlerinden birinde çalışıyorsanız çok güzel tekliflerle ve fırsatlarla karşılaşabilirsiniz.
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16
16|54
Cuma günü Satürn düzeliyor. İş ve hizmet alanlarınızda, ortak işlerinizde, eşinizin sağlığıyla ilgili konularda yaşadığınız bazı sıkıntı ve sorunları üzerinizden atmaya başlayacaksınız. İletişimsel işlerinizde 26 Ağustosta daha önceden konuşulmuş bir iş gündeme gelebilir.
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17|54
Cumartesi günü itibarıyla parasal konularda olumlu etkiler devreye giriyor. Keyfi harcamalarınız bir müddet boyunca gündemde olacak. Para kazancınız artabilir, parasal konularda iyi ilişkiler içine girebilirsiniz. Daha önceden görüştüğünüz ve konuştuğunuz konuları halletmek önem kazanıyor. Haftasonu, yerine getirdiğiniz sorumluluklar aile hayatınızda kendinizi iyi hissettirecek.
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18|54
Aslan Burcu:
Bu haftabaşı oluşan tam Güneş tutulması hayatınızda çok önemli değişimleri içeriyor sevgili Aslan ve yükselen Aslanlar. Bu tutulma hayatınızı olumlu yönde etkileyecek. Karşınıza gelecek plan ve projelerde, konuştuğunuz, yapmak istediğiniz işler alanında da yenilikçi olacaksınız. Yeni, farklı, sıra dışı, sürprizli olan her şey daha fazla ilginizi çekecek. Belki de tam da böyle istediğiniz bir iş karşınıza gelebilir.
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19|54
Çarşamba günü itibarıyla kimliğinizi parasal konularda, yatırımlarınızda ya da parasal kazançlarınızda göstermeye başlayacaksınız. Kendinizi maddi konularda güvene alma ihtiyacınız yüksek olabilir.
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20|54
Perşembe günü duyacaklarınız ve yaşayacaklarınız kolay tepki göstermenize neden olurken. Cuma günü Satürn düzeliyor. Aşk hayatınızda, kreatif işlerinizde daha organize ve sistemli bir şekilde yolunuzda ilerleyebilirsiniz. Parasal olarak daha önceden konuşulmuş bir konu veya teklif haftasonu karşınıza gelebilir.
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21|54
Cumartesi günü itibarıyla kendinizi iyi hissediyorsunuz. İlişkileriniz önem kazandığı için kendinizi başkalarına ifade etme, başkalarıyla sosyalleşme arzunuz da artabilir. Kendinize olan güveninizle, dış görüntünüzde ve giyim tarzınızda size moral verecek değişiklikler yapmak da önem kazanacak.
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22|54
Kendinize yeni bir imaj verebilir, saçlarınızı değiştirebilirsiniz ya da estetik birtakım uygulamalar içinde de daha fazla güzelleşmek arzusuyla hareket edebilirsiniz. Eski bir para mevzusu, kafanızı kurcalayan bir konu çözüme kavuşabilir.
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23|54
Başak Burcu:
Haftabaşında oluşacak Güneş Tutulması sizin kontrolünüz dışında gelişecek olaylarla dolu olabilir sevgili Başak ve yükselen Başaklar. Bu süreçte hesapta olmayan birtakım gelişmeler canınızı sıkabilir. Riskli girişimler, atılacak adımlar istenmeyen birtakım olayları karşınıza getirebilir ve kayıplar oluşabilir. Bu tutulmayla beraber sağlık koşullarınızla ilgili zorlanabilirsiniz.
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24|54
Bakmakta olduğunuz birtakım insanlar varsa, evinizde beslediğiniz birtakım hayvanlar varsa bu tutulma civarında gözünüz onların üzerinde olsun. Onların sağlığını ve bakımını ihmal etmemeniz gereken günlerdesiniz. Sağlığınızdaki bozulmalar da sizi fazlasıyla yorabilir. Bu süreçte asabiyete karşı dikkatli olun. Tansiyon iniş-çıkışları, dolaşım sistemindeki birtakım rahatsızlıklar ve sinirsel gerginlikler devreye girebilir sevgili Başaklar.
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25
25|54
Çarşamba günü ve sonrasında kimliğinizi güçlü bir şekilde ifade etmeye başlayacaksınız. Kendinize olan güveniniz yerine geliyor. Güçlü insanlardan ve çevrenizden destek alabilirsiniz. Dışa açılmalı ve sosyal ilişkilerinizden daha fazla istifade etmelisiniz.
26
26|54
Perşembe günü arkadaşlarınızla olan ilişkilerinizde , kalabalık ortamlarda sıkılganlıklarınız yüksek olabilir. Vereceğiniz tepkilere dikkat edin. Cuma günü Satürn’ün düzelmesiyle beraber aile hayatınızda yaşadığınız bazı sorunlar geride kalmaya başlayacak.
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27|54
Cumartesi günü itibarıyla gerek ikili ilişkilerinizde, gerek sosyal ilişkilerinizde geri planda durmak önem kazanabilir. Aşk ilişkilerinizde kendinizi kurban etmeye ya da sorunların yüzeye çıkmasına dikkat edin. Seyahatle ilgili konularda da karar verememekten kaynaklı olarak işleriniz ve hazırlıklarınız yavaşlayabilir.
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28|54
Terazi Burcu:
Bu haftabaşı oluşan Tam güneş tutulması, sosyal çevre konularınızı hızlandırabilir sevgili Terazi ve yükselen Teraziler. Çevreniz değişebilir ya da arkadaşlarınızın hayatındaki değişimler sizi de etkileyebilir sevgili teraziler. Hala hayatınızda biri yoksa arkadaşlarınızın ön ayak olacağı bir insanla aşka yelken açabilirsiniz.
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29|54
Çarşamba gününden sonra geri planda durmak, hayatı anlamlandırmak, plan-program yapmak için kolları sıvayacaksınız sevgili Terazi ve yükselen Teraziler. Bir yandan da sağlığınıza daha fazla özen göstermelisiniz.
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30|54
Perşembe günü toplum önünde ve özel hayatınızda ilişkilerinize ve vereceğiniz tepkilere dikkat edin. Cuma günü Satürn düzeliyor. İletişimsel işlerinizde veya yakın çevrenizi işin içine alacak girişimlerinizde daha planlı ve organize olacağınız bir döneme gireceksiniz. Farkettiğiniz sorunların üzerine gitmek için doğru zaman.
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31|54
Cumartesi günü itibarıyla sosyal çevrenizde arkadaşlarınızla olan paylaşımlarınız artıyor. Gireceğiniz yerlerde, bulunacağınız davetlerde, aktivitelerde, organizasyonlarda gözler üzerinize dönecek. Sevdiğiniz arkadaşlarınızla bir arada olmak size mutluluk verecek. Haftasonu büyük planlarınızın işlediğini görmek sizi mutlu edebilir.
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32|54
Akrep Burcu:
Bu haftabaşı gerçekleşen Tam Güneş tutulması kariyerinizde önemli adımları karşınıza getirecek sevgili Akrep ve Yükselen Akrepler. İş hayatınızdaki değişimlere kolay ayak uydurmanızdan kaynaklı olarak bir terfi ve önemli bir adım söz konusu olabilir. Kendinizi mutlu ve şanslı görecek, attığınız tohumların yeşerdiğini göreceksiniz.
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33|54
Çarşamba günü itibarıyla sosyal çevrenizde arkadaşlık ilişkilerinizde tam anlamıyla kendinizi göstermeye başlıyorsunuz sevgili Akrep ve yükselen Akrepler. Geleceğinize yönelik planlarınızı hızlandırabilirsiniz. Perşembe günü dış ortamlarda seyahatlerde ilişkilerinize dikkat edin, çabuk tepki vermeye meyilli olacaksınız.
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34|54
Cuma günü Satürn düzeliyor. Parasal işlerinizde yaşadığınız sıkıntı ve sıkışmaları geride bırakacaksınız. Bu alanlarda daha organize ve sorumlu bir şekilde ilerleyeceksiniz.
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35|54
Cumartesi gününden sonra kariyer ve iş hayatınızda ilişkilerinizi kullanabilirsiniz. Bu ilişkiler size fayda sağlayacak. Bir yandan ücretinizi yükseltmek, prim ve zam almak istiyorsanız bütün bunları üstlerinizle konuşabilirsiniz. Sosyal çevrenizde eski arkadaşlarınızla konuştuğunuz bir konu Cumartesi günü devrede olabilir.
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36|54
Yay Burcu:
Bu haftabaşı oluşan Güneş tutulması yabancılarla yapılacak işlerinizde, ticari oluşumlarınızda, hukuksal konularda yeni başlangıçları hızlı ve beklenmedik olaylarla tetikleyebilir sevgili Yay ve yükselen Yaylar.
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37|54
Seyahat, eğitim alanlarınızda da beklenmedik olaylara açık olabilirsiniz. Bu alanlarda yepyeni bir dönem başlıyor. Esnek oluşumlarla, değişik ve farklı kapılar aralanabilir. Uzak seyahatlerde aşk hayatınızda çok güzel etkiler altındasınız.
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38|54
Çarşamba günü itibarıyla kimliğinizi toplumsal konulara, kariyerinize kaydıracaksınız. İşle ilgili konular önem kazanacak; kariyerinize düzenlemeler yapmak, kendinizi ortaya koymak, bir anlamda gücünüzü etkili bir şekilde göstermek, önemli olacak.
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39|54
Perşembe günü aşk hayatınızda yaşayacaklarınız ilişkilerinizde kolay tepki vermenizi kolaylaştırabilir. Tutkularınızı iyi kontrol etmelisiniz. Cuma günü Satürn düzeliyor. Hayatınızla ilgili almak istediğiniz önemli kararlarınızın daha rahat işlediğini görebilirsiniz.
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40|54
Cumartesi günü itibarıyla dış seyahatler yapmak isteyeceksiniz. Yabancı ortaklaşa girilecek işlerden, eğitimle ilgili konulardan olumlu etkileniyorsunuz. Uzun yolculuklardan, öğrenmekten keyif alacağınız bir dönemde olacaksınız. Yabancılarla yapılacak işler, yayıncılıkla ilgili konular, yasal konulardan yana da şansınız yüksek. Yine bugün kariyerinizde gözden kaçan bir konu veya mesele üzerine eğilebilirsiniz.
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41|54
Oğlak Burcu:
Bu haftabaşı oluşan tam güneş tutulması ortak parasal konularda önemli ve beklenmedik gelişmeleri karşınıza getirebilir sevgili Oğlak ve yükselen Oğlaklar. Partnerinizin veya ortağınızın parasal durumunda da önemli gelişmeler oluşacak. Bu tarihten sonra vergi, borç altına girmek, kredi, miras gibi konular hızlanıyor.
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Çarşamba günü itibarıyla işinizi büyütmek için artık daha fazla uluslararası platformlara, uluslararası piyasalara eğilebilirsiniz. Bu süreçte hedefinizi geniş tutmalısınız. Yeni alanlara kayabilir, yeni şeyler deneyebilirsiniz. Dış seyahatler, yabancılarla yapılan işler gündeme gelebilir, bir şey öğrenme amaçlı seyahatler yapılabilir. Perşembe günü özel hayatınıza dikkat edin. Vereceğiniz tepkiler ilişkinizi zorlayabilir.
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Cuma günü sizin yönetici gezegeniniz Satürn düzeliyor. Kadersel alanda size çıkarttığı zor durumları, farkettiğiniz konuları uygulamak ve değiştirmek için önemli bir döneme gireceksiniz.
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Cumartesi günü itibarıyla ortaklaşa parasal konular ön plana çıkıyor. Harcamalarınız, yatırımlarınız, alışverişler, kredi ve borç alışverişleri gibi konularda yaşadığınız sıkıntı ve problemler varsa bunları doğru üslupla halledebileceksiniz. Haftasonu uzun vadeli planlarınızda hayat sizi destekleyecek.
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Kova Burcu:
Bu haftabaşı devreye giren Güneş tutulmasıyla beraber özel hayatınızda, ikili ilişkilerinizde önemli gelişmeler devreye girecek. Çok önemli kararlar bu tutulma esnasında karşınıza gelebilir. İlişkilerinizi ve çevrenizi destekleyen bir tutulma olacak.
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Çarşamba günü itibarıyla ortak parasal meseleleriniz önem kazanıyor. Banka, ödemeler, vergi, kredi gibi konulara odaklanabilirsiniz. Hayatı farklı gözlerle göreceğiniz bu dönem yaşayacaklarınız hayatı farklı gözlerle görmenize neden olabilir. Perşembe günü yakın çevrenizdeki insanlarla olan ilişkilerinize dikkat edin. Sıkılganlıklara ve kolay tepkilere açık olabilirsiniz.
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Cuma günü Satürn düzeliyor. Sosyal çevre alanlarınızda yaşadığınız bazı sıkışmaların geride kaldığını görebilir, organizasyona yönelik işlerinizde sorumluluklarınızı bilerek hareket edebilirsiniz.
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Cumartesi günü itibarıyla artık özel hayatınıza odaklanıyorsunuz. Ortaklaşa girişimleriniz açısından uygun bir dönem. Eşiniz ve ortağınızla ilişkiniz güçlenecek. Tartışmalı olduğunuz kişilerle hatta düşmanlarınızla bile ilişkilerinizi düzeltme şansınız yüksek olacak. Haftasonu, onay almak istediğiniz işlerinizde ve konularda desteklendiğinizi göreceksiniz.
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Balık Burcu:
Bu haftabaşı devrede olan Güneş tutulması iş, hizmet ve sağlık alanlarınızda yeni konuları ve başlangıçları hızlı konular ve olaylarla karşınıza getirebilir sevgili Balık ve yükselen Balıklar. Bu süreçte yeni bir işe başlamak, bir iş başvurusunda bulunmak, yeni bir projeye dâhil olmak, işinizle ilgili yeni adımlar atmak önem kazanıyor. Günlük hayatınızın ritminde önemli değişiklikler oluşabilir.
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50|54
Yine bu tutulma, sağlığınızda hızlı ve beklenmedik olayları karşınıza getirebilir. Dolaşım sisteminize, sırtınıza, tansiyonunuza bu günlerde dikkat edin. Olur olmadık konuları kafanıza takmayın. İş hayatınızdaki sıkıntıların sağlığınızı bozmasına izin vermeyin.
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51|54
Çarşamba günü itibarıyla artık tam anlamıyla ikili ilişkiler ve özel hayatınıza odaklı olacaksınız sevgili Balık ve yükselen Balıklar. Bir yandan da taşınma gibi konular varsa bu süreçten sonra bu konuların daha fazla hızlandığını görebilirsiniz.
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52|54
Perşembe günü aşk hayatınızda parasal konularda ilişkilerinizde sıkılganlıklar ve sorunlar yaşayabilirsiniz. Tepkilerinizi iyi kontrol edin. Cuma günü Satürn’ün düzelmesiyle beraber kariyer ve iş alanlarınızda birkaç aydan beri yaşanan sıkıntı ve sorunlar kolay çözülecek.
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Cumartesi günü itibarıyla iş alanlarınızı, hizmet alanlarınızı daha fazla önemseyeceksiniz. Beraber çalıştığınız insanlarla olan bağlantılarınızı kuvvetlendirebilirsiniz, aranızda birtakım sıkıntı ve problemler varsa bunları çözmek için harekete geçebilirsiniz.
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Haftasonu hayatınıza yeni kararları sokacak, iş hayatınızda nasıl davranmanız gerektiğine dair önünüzdeki dönemi düzenleyip, planlar yapacaksınız.