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21-27 Ağustos 2017 haftalık burç yorumları

21 Ağustos 2017 Pazartesi, 10:33:42

  • 1 21-27 Ağustos 2017 haftalık burç yorumları
    1 | 54

    Koç Burcu:

    Haftaya Güneş tutulmasıyla başlıyorsunuz sevgili Koç ve yükselen Koçlar. Aşk hayatınızda oldukça hareketli günler sizi bekliyor. Hayatın ne yaşanırsa yaşansın sizin arkanızda olduğunu yaşayacaklarınızdan anlayacaksınız. Beklenmedik ve hızlı gelişmeler aşk tarafında sizi bulurken, çocukla ilgili konularda hızlanabilir. Sanatsal işler, spor faaliyetleri önem kazanıyor. Riskli işleri seveceksiniz.

  • 2 21-27 Ağustos 2017 haftalık burç yorumları
    2 | 54

    Bu hafta itibarıyla hayatınızdaki görevlere, sorumlulukların üzerine daha fazla eğileceğiniz bir döneme giriyorsunuz. Sevmediğiniz işler için kendinizi çok zorlamamalı, sizin dışınızda oluşan iş koşullarına gereksiz tepkiler vermemelisiniz. Kendi işinizin patronu olsanız bile bu dönemde yapacağınız işler başkaları tarafından yönlendirilebilir. Yine sağlığınızla ilgili konuları gözden geçirmeli ve kendinizi çok çalışarak zorlamamalısınız.

  • 3 21-27 Ağustos 2017 haftalık burç yorumları
    3 | 54

    Aile hayatınızdaki ilişkilere ve sıkılganlıklara Perşembe günü dikkat edin. Cuma günü Satürn düzeliyor. Geleceğe yönelik planlarınızda daha rahat ve etkili kararlar ve sorumluluklar alacağınız bir döneme giriyorsunuz.

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  • 4 21-27 Ağustos 2017 haftalık burç yorumları
    4 | 54

    Cumartesi günü itibarıyla aşk hayatınız hareketleniyor. Venüs aşkta , çocuklarınızla veya yaratıcılıkla ilgili konularda ilişkilerinizi düzelterek, güzelleştirecek. Ancak venüs aslan burcunda gösterişli ve tutkulu duygularınızı ortaya çıkartacağından, sevdiğiniz insanın yaklaşımlarını kolay kolay beğenmeyebilirsiniz. Sizi sevdiğine ikna etmesi zor olabilir. Bir yandan da önemli organizasyonlar, partiler devreye girebilir. Çocuğunuza olan yaklaşımınız sıcak ve içten olabilir.

  • 5 21-27 Ağustos 2017 haftalık burç yorumları
    5 | 54

    Cumartesi ve Pazar günleri özel hayatınızda önemli çözümler ve işler karşınıza gelebilir. Attığınız adımlarda doğru bir şekilde desteklendiğinizi bilmelisiniz.

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