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Aslan Burcu:

Bu haftabaşı oluşan tam Güneş tutulması hayatınızda çok önemli değişimleri içeriyor sevgili Aslan ve yükselen Aslanlar. Bu tutulma hayatınızı olumlu yönde etkileyecek. Karşınıza gelecek plan ve projelerde, konuştuğunuz, yapmak istediğiniz işler alanında da yenilikçi olacaksınız. Yeni, farklı, sıra dışı, sürprizli olan her şey daha fazla ilginizi çekecek. Belki de tam da böyle istediğiniz bir iş karşınıza gelebilir.