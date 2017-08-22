AY BİZE NELER FISILDIYOR?

Bugün Ay, Başak’ta dolaşIyor. Sindirim sistemimiz uyarılıyor. Bedenimiz ve ruhumuz arasındaki dengeyi sağlamamız gerekecek. Beslenmede tuz günleri olduğundan tuz tüketme eğilimimiz artabilir. Hazımsızlık ve gaz sorunlarınızı gidermek için ısırgan otu çayı içebilirsiniz. İlişkilerimiz mesafeli olabilir, çok düşünüp az konuşma eğiliminde olabilir ya da insanları birçok konuda eleştirebiliriz.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yapılması gereken rutin işler devrede olacak. İşlerinizin altından kolaylıkla kalkacaksınız, bir yandan da sağlığınızı abartmaya meyilli olacaksınız. Dış ortamlarda sinirleriniz çabuk zıplayabilir.



BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Aşk hayatınız ve eğlenceli konular devrede olacak. Sevdiğiniz insanla romantik anlar söz konusu olabilir. Günlük işlerinizin peşine düşebilirsiniz. Maddi konularda fazla harcamalardan kaçınmalısınız.



İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Sevdiğiniz insanlarla olan payla- şımlarınızı artıracaksınız, güzel vakit geçireceksiniz. Eviniz için yapacağınız alışverişler varsa bunlar devrede olacak. Sabah saatlerinde iletişiminiz aktif.



YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Yakın çevre, akraba ve kardeşlerinizle olan konular aktif olmaya başlayacak. Kısa yolculuklar yapabilirsiniz, akrabalarınızla bir araya gelebilirsiniz. Sabah agresif tutumlardan kaçınmalısınız.



ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Maddi konular kafanızı kurcalıyor, harcamalarınız hızlanabilir. Sevdiklerinizle keyfinizi yerine getirecek ortamlar içinde olmaya çalışın. Kişisel alanlarınız bir yana maddi konularda kafanız fazla çalışıyor.



BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Birkaç gündür üzerinizde hissettiğiniz isteksizlik geride kalacak. Kendiniz ve sevdikleriniz için alış- veriş yapmak isteyecek, havadar yerlerde bulunacaksınız. Sabah ailenize karşı anlayışlı olun.



TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Biraz geri planda durmak isteyeceksiniz özellikle başınızı dinleyebilirsiniz, yalnız olmaktan keyif alabilirsiniz. Yardımlaşma gerektiren her türlü iş ve konu için uygun şartlar altında olacaksınız.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Daha çok sosyal ortamlar ve arkadaş çevreniz devrede olacak. Ailenize ayırdığınız vakit, bu iki gün boyunca, daha fazla dış ortamlarda, sevdiğiniz insanlarla geçirecek zamanları işaret ediyor.



YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Göz önünde bulunacaksınız, gezmek dolaşmak, kalabalık ortamlar içerisinde olmak, vaktinizi diğer insanların yanında geçirmek etkisi yüksek olacak. Enerjinizi etkili bir şekilde kontrol etmeye çalışın.



OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Dış ortamlarda, seyahatte ya da tatilde akrabalarınızla bir arada bulunacak, beraber olduğunuz insanlarla güzel, eğlenceli, keyifli vakit geçireceksiniz. Maddi alanlarda keyfiniz yerinde.



KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Para harcamaya meyilli olabilir, harcama yapmaktan mutluluk duyabilirsiniz. İnsanlarla atılacak ortaklaşa adımlar ve planlar sizi mutlu edebilir. Sosyal ilişkilerinizde tavırlarınıza dikkat edin.



BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevdiğiniz insanın programına göre hareket etmeniz, onunla beraber romantik ortamlarda bulunmanız, paylaşımlar içerisinde olmanız, ilişkiniz ile ilgili planlar yapmanız söz konusu.



Gazete Habertürk Magazin / Hande Kazanova

Hande Kazanova