Tekirdağ'da yaşayan 12 yaşındaki Gökdeniz İncehasan’ın, “Mülayim” isimli keçi yavrusuyla kurduğu dostluk görülmeye değer. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre İncehasan, komşularından yavruyken hasta olarak aldığı ve evde kendisi bakıp büyüttüğü oğlağa “Mülayim” adını verdi. Mülayimi yavruyken aldığını onu evde sobanın arkasında kendi elleriyle büyüttüğünü söyleyen İncehasan, “Küçüklüğünden beri bakımını ben üstlendim. Bazen ona üşümesin diye kıyafet giydirdim. Büyüyünce ahıra koyduk. Bir süre sonra kafa tokuşturmaya başladım. Mülayim ile birbirimize çok alıştık. Onunla oyun oynamadan duramıyorum. Beni görünce çok heyecanlanıyor” diye konuştu.