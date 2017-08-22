ÜYE GİRİŞİ
LÜTFEN KULLANICI ADINIZ VE ŞİFRENİZ İLE GİRİŞ YAPIN!
GÖNDER ŞİFREMİ UNUTTUM?
FACEBOOK İLE BAĞLAN
TWITTER İLE BAĞLAN
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER

Çocuk ile yavru keçinin dostluğu görülmeye değer

12 yaşındaki Gökdeniz İncehasan’ın “Mülayim” isimli keçi yavrusuyla kurduğu dostluk ilgi topladı

0 0 0

Tekirdağ'da yaşayan 12 yaşındaki Gökdeniz İncehasan’ın, “Mülayim” isimli keçi yavrusuyla kurduğu dostluk görülmeye değer. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre İncehasan, komşularından yavruyken hasta olarak aldığı ve evde kendisi bakıp büyüttüğü oğlağa “Mülayim” adını verdi. Mülayimi yavruyken aldığını onu evde sobanın arkasında kendi elleriyle büyüttüğünü söyleyen İncehasan, “Küçüklüğünden beri bakımını ben üstlendim. Bazen ona üşümesin diye kıyafet giydirdim. Büyüyünce ahıra koyduk. Bir süre sonra kafa tokuşturmaya başladım. Mülayim ile birbirimize çok alıştık. Onunla oyun oynamadan duramıyorum. Beni görünce çok heyecanlanıyor” diye konuştu.

Facebook'ta Paylaş Twitter'da Paylaş
SEN NE DÜŞÜNÜYORSUN?
YORUM YAZ
GÖNDER