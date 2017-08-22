Fethiye’nin Kabak Koyu’nda yaralı bulunan 4 aylık yavru kartal, Fethiye Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ile işbirliği içerisinde olan veteriner hekim Tülin Özcan tarafından tedavi edildi. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre Özcan’ın “Vahşi Pençe” adını verdiği kartal doğaya bırakıldı. Vatandaşlar ile Milli Parklar Şefliği’nin bulduğu kuşlardan tek ayaklı leyleğin hayata bağlanması için çaba gösteren Tülin Özcan, 3 yavru baykuşun yakalandığı rahatsızlık sonucu ölümüne üzülüyor. Özcan “Üç silahşorlar yakalandığı hastalıktan kurtulamadı. Arka arkaya iki gün arayla onları maalesef kaybettim. Raporlarını Milli Parklar Fethiye Doğayı Koruma Şefliği’ne vermek üzere hazırladım. Kartalın durumu çok iyi” dedi. Milli Parklar Fethiye Doğayı Koruma Şefliği orman muhafaza memurlarından Zekeriya Tat ise veteriner hekime teşekkür etti.

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