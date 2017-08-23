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Kaybolan eşyalarını bulduklarında şaşkına döndüler

23 Ağustos 2017 Çarşamba, 10:42:25 HABERTURK.COM

Tüm umutlar tükenmişken kaybolan eşyalarını bulan kişilerin paylaşımları...

  • 1 Kaybolan eşyalarını bulduklarında şaşkına döndüler
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    İster cep telefonu, ister cüzdan, ister yüzük, ister de sadece bir oyuncak, kaybolan eşyalar kişiyi her zaman üzer. O an harcanan çabalar sonuç vermese de günler, aylar hatta yıllar sonra kaybolan eşyalar ortaya çıkabilir. İşte tüm umutlar tükenmişken ortaya çıkan eşyalar...

    Balıkçı baba, gölün içinden eski bir cüzdan çıkardı. İçindeki kimliğe bakınca bu cüzdanın 20 yıl önce kendisinin kaybettiği cüzdan olduğu ortaya çıktı.

      

  • 2 Kaybolan eşyalarını bulduklarında şaşkına döndüler
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    Gölden çıkarılan 25 yıllık çantanın içinden çıkanlar.

  • 3 Kaybolan eşyalarını bulduklarında şaşkına döndüler
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    1995 yılından beri kayıp olan evlilik yüzüğünün ortaya çıktığı yer.

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  • 4 Kaybolan eşyalarını bulduklarında şaşkına döndüler
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    Ağacın kenarında bırakıldığı için ağaçla yıllar içerisinde bütünleşen patenler...

     

  • 5 Kaybolan eşyalarını bulduklarında şaşkına döndüler
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    6 ay önce kaybolan telefon. Buzlar içinde kalmasına rağmen tamir edildikten sonra hala çalışıyor.

     

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