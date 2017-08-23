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İster cep telefonu, ister cüzdan, ister yüzük, ister de sadece bir oyuncak, kaybolan eşyalar kişiyi her zaman üzer. O an harcanan çabalar sonuç vermese de günler, aylar hatta yıllar sonra kaybolan eşyalar ortaya çıkabilir. İşte tüm umutlar tükenmişken ortaya çıkan eşyalar...

Balıkçı baba, gölün içinden eski bir cüzdan çıkardı. İçindeki kimliğe bakınca bu cüzdanın 20 yıl önce kendisinin kaybettiği cüzdan olduğu ortaya çıktı.