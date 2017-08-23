23 Ağustos 2017 Çarşamba, 10:42:25 | Güncelleme: 14:27:22
HABERTURK.COM
Tüm umutlar tükenmişken kaybolan eşyalarını bulan kişilerin paylaşımları...
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İster cep telefonu, ister cüzdan, ister yüzük, ister de sadece bir oyuncak, kaybolan eşyalar kişiyi her zaman üzer. O an harcanan çabalar sonuç vermese de günler, aylar hatta yıllar sonra kaybolan eşyalar ortaya çıkabilir. İşte tüm umutlar tükenmişken ortaya çıkan eşyalar...
Balıkçı baba, gölün içinden eski bir cüzdan çıkardı. İçindeki kimliğe bakınca bu cüzdanın 20 yıl önce kendisinin kaybettiği cüzdan olduğu ortaya çıktı.
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Gölden çıkarılan 25 yıllık çantanın içinden çıkanlar.
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1995 yılından beri kayıp olan evlilik yüzüğünün ortaya çıktığı yer.
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Ağacın kenarında bırakıldığı için ağaçla yıllar içerisinde bütünleşen patenler...
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6 ay önce kaybolan telefon. Buzlar içinde kalmasına rağmen tamir edildikten sonra hala çalışıyor.
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Metal dedektör yardımıyla bulunan 20 yıllık parça.
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Yıllar önce kaybolup bulunan futbol topu.
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Arabanın halısı sökülünce ortaya çıkan 18 yıllık bozuk paralar...
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İki yıl önce kaybolan ve arabanın altından çıkan gözlük...
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Yıllarca eksik kalan ansiklopedi serisinin tamamlanmış hali.
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Yıllar önce kaybolduğu için gidilemeyen konser bileti.
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Okyanusta kaybolan cüzdan 24 yıl sonra sahibine teslim edildi.
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2 yıldır kayıp olan ve yeni ortaya çıkan köpek oyuncağı
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Bir buçuk yıldır kayıp olan tablet bilgisayarın bulunduğu yer.
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15 yıl önce kaybolan ve çalındığı zannedilen bir evlilik yüzüğü toprağın altından çıktı.
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Kaybolduğu için yıllar boyu giyilemeyen kazak.
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20 yıl önce kaybolan ve gölden çıkarılan cüzdan.
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82 yaşındaki adam, kaybettiği yüzüğünü bahçecilik işleriyle uğraşırken buldu.
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Birkaç yıl önce kaybolan yüzük bilgisayar monitörünün altında bulundu.
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İki ay önce kaybolan küpe ayakkabının tabanına saplanmış halde bulundu.
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Araba tamiri sırasında bulunan alet.
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İki yıl önce kaybolan ve bahçeden çıkan yüzük.
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Yıllar önce kaybolan valiz.
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Piyanonun içinde unutulan ve yıllar sonra ortaya çıkan oyuncaklar.
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Aranılan araba anahtarının bulunduğu yer!
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Yıllar sonra bulunan cüzdanın içerisinden çıkan 300 dolar.
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Kaybolan cüzdanın bulunduğu yer...
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Bir çiftin kaybedip sonra bulduğu yüzükler...
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Ağaç kenarında yıllar önce unutulan oyuncak.
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Okyanusta kaybolan evlilik yüzüğü metal dedektör yardımıyla dört yıl sonra bulundu.
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Yıllar sonra ortaya çıkan golf topu.
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Yıllar içinde ağaçla birlikte bütün olan oyuncak.
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34 yıl önce kaybolup sahibine teslim edilen anne yüzüğü.
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Fırından çıkan gözlük.
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2 ay önce kaybolan ve gölün içerisinden çıkarılan kamera.