1 Ağustos - 15 Ağustos tarihleri arasında yapılan araştırmalarda, Yazılıkaya/Midas yerleşimi ile Doğanlı, Deveboynu, Gökgöz, Pişmiş, Akpara ve Kocabaş Kale'leri de incelendi. İHA'nın haberine göre arkeolojik incelemelerle birlikte Yazılıkaya/Midas Kenti'nin 1/500 ölçekli haritalanması, jeofizik çalışmaları ile toprak altı kalıntıların tespit edilmesinin yanı sıra bölgenin turizm değerine katkıda bulunması amacıyla Yazılıkaya Vadi'sinin koordinatlı hava fotoğrafları da çekildi. Yapılan bu çalışmalar hazırlanmakta olan Web sitesi yoluyla çok dilli erişime açılacak.

KAPSAMLI ÇALIŞMALAR DEVAM EDECEK

Yazılıkaya/Midas Vadisi'ndeki, Phryg Uygarlığı'nın dini, mimari ve sanatı hakkında önemli fikirler veren en anıtsal ölçekli anıt gruplarının doğa ve insan tahribatları karşısında direnmekte olduğu bildirildi. Phryg Uygarlığı'nın gizemli tanıkları olan kaya anıtları, uzman ekip tarafından ayrıntılı olarak incelenerek ileriye dönük koruma çalışmaları da planlandı. Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında desteklenen çalışmaya ayrıca lojistik konularda Odunpazarı Belediyesi ve Han Belediyesi de önemli katkılarda bulundu. Yazılıkaya/Midas Vadisi'ndeki araştırmaların önümüzdeki yıllarda da devam etmesi gerekliliğini ortaya çıkardığı belirtildi.