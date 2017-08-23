Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından her hafta Çarşamba akşamları düzenli olarak çekilişi yapılan Şans Topu'nda 845. hafta çekilişi bu akşam gerçekleştirilecek. Çekilişte 5+1 bilen kişi(ler), büyük ikramiyenin sahibi olacak. Peki Şans Topu çekilişi saat kaçta? Şans Topu sonuçları nasıl öğrenilir? İşte bu haftanın Şans Topu çekilişine dair detaylar...

ŞANS TOPU SAAT KAÇTA ÇEKİLİYOR?

Şans Topu'nda 845. hafta çekilişi bu akşam Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün Ankara Balgat binası çekiliş salonunda, Milli Piyango çekiliş heyeti ve noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişler düzenli olarak saat 21:15'te başlamaktadır.

Çekilişin tamamlanması, kazanan numaraların belirlenmesi ve vatandaşlara duyurulması ise en geç 21:45'tir. Vatandaşlar en geç saat 21:45'te Şans Topu sonuçlarını öğrenebilir.

ŞANS TOPU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Şans Topu sonuçlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar, Milli Piyango İdaresi resmi internet sitesi üzerinden sonuçlara erişebilir. Çekilişin tamamlanmasının ardından resmi sonuçlar MPİ internet sitesinde duyurulur.

Kazanan numaralar, ikramiye bilgileri ve çekilişin videosu yine Şans Topu sonuç sayfasında yer almaktadır. Aynı zamanda Şans Topu sonuçları resmi olarak duyurulduktan sonra kazanan numaralar Habertürk Şans Oyunları sayfasına da eklenmektedir. Vatandaşlar Habertürk Şans Oyunları sayfası üzerinden de Şans Topu sonuçlarını öğrenebilir.

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ŞANS TOPU'NDA GEÇTİĞİMİZ HAFTA 5+1 BİLEN 1 KİŞİ 679 BİN 724 LİRA KAZANDI

16 Ağustos 2017 tarihli Şans Topu sonuçları: 02 - 04 - 50 - 11 - 31 + 05

Şans Topu'nun geçtiğimiz hafta yapılan çekilişinde 5+1 bilen 1 kişi 679 bin 724 lira 50 kuruş ikramiye kazandı. Aynı zamanda çekilişte 5 bilen 11 kişi 6 bin 179 lira 45'er kuruş, 4+1 bilen 201 kişi 338 lira 35'er kuruş, 4 bilen 2 bin 411 kişi 37 lira 65'er kuruş, 3+1 bilen 7 bin 286 kişi 15 lira 70'şer kuruş, 3 bilen 77 bin 792 kişi 4 lira 10'ar kuruş, 2+1 bilen 66 bin 41 kişi 4 lira 85'er kuruş ve 1+1 bilen 212 bin 502 kişi de 2 lira 85'er kuruş ikramiye kazandı.

İkramiye Bilgileri

5+1 Bilen Kişi Sayısı 1 Kişi Başına Düşen İkramiye 679.724,50 TL 5 Bilen Kişi Sayısı 11 Kişi Başına Düşen İkramiye 6.179,45 TL 4+1 Bilen Kişi Sayısı 201 Kişi Başına Düşen İkramiye 338,35 TL 4 Bilen Kişi Sayısı 2.411 Kişi Başına Düşen İkramiye 37,65 TL 3+1 Bilen Kişi Sayısı 7.286 Kişi Başına Düşen İkramiye 15,70 TL 3 Bilen Kişi Sayısı 77.792 Kişi Başına Düşen İkramiye 4,10 TL 2+1 Bilen Kişi Sayısı 66.041 Kişi Başına Düşen İkramiye 4,85 TL 1+1 Bilen Kişi Sayısı 212.502 Kişi Başına Düşen İkramiye 2,85 TL

şans topu

Şans Topu saat kaçta çekiliyor?

Şans Topu çekilişi saat kaçta?

Şans Topu sonuçları