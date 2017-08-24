Şarkı söylerken çektiği görüntüsüyle bir gecede meşhur olan 32 yaşındaki Azerbaycanlı çoban Pervin Seferov, Gazete Habertürk’ten Hüseyin Şentürk'e konuştu. Seferov, Azerbaycan Neftçala kentine bağlı 400 haneli küçük bir köyde yaşıyor. Hayvancı- lık ve çiftçilikle uğraşan fenomen şarkıcı, kış aylarında ise inşaat ve yol yapım işlerinde çalışıyor. Arabesk, opera ve klasik tarzda şarkı söylemeyi sevdiğini belirten Seferov, “Enstrüman kullanmayı da biliyorum ama maddi imkânsızlıklar nedeniyle ses eğitimi alamadım. Türkiye’deki şarkı yarışmalarına katılmak istedim ama maddi gücüm yok” dedi.

‘UYAN MEŞHUR OLDUN’

2017’nin nisan ayında koyunları otlatırken ‘Ağlaya Ağlaya’ isimli parçasını söyleyerek kendini cep telefonuyla görüntülediğini anlatan Seferov, “Köye dönünce videoyu Youtube’a yükleyip yattım. Sabah kalktığımda arkadaşlarım bana ‘Uyan Pervin, meşhur oldun’ mesajı attı. Takipçi sayısını görünce mutluluktan gözlerim yaşardı. Gazete ve televizyon muhabirleri bir gün sonra köye gelip beni buldu. Bir anda meşhur oldum. Geçen ay Azerbeycan Milli Konservatuvarı’ndan ücretsiz eğitim teklifi aldım ama yazılı sınavı geçemedim. Yine koyunlarımın yanına dönmek zorunda kaldım. Youtube’da 3 milyon takipçim var ama fenomen olmak karın doyurmuyor. Hayallerim yıkıldı” diye konuştu.

Pervin Seferov, Youtube’da yayınlanan şarkılarının 10’unun sözlerini kendisinin yazdığını da açıkladı.

Pervin Seferov