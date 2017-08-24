ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YAŞAM

Victoria's Secret seçmelerine katıldılar

24 Ağustos 2017 Perşembe, 10:42:58 HABERTURK.COM

Yılın en büyük moda şovlarından Victoria's Secret seçmeleri yapıldı. Hailey Baldwin, Maryna Lynchuk ve Izabel Goulart gibi isimler seçmelere katılan güzeller arasında yer aldı

  • 1 Victoria's Secret seçmelerine katıldılar
    1 | 45

    Yılın en çok beklenen moda şovu için geri sayım başladı! Victoria's Secret Fashion Show 2017 kapsamında model seçimleri gerçekleştirildi. Sevilen melekler Martha Hunt ve Jasmine Tookes'un ev sahipliğini yaptığı seçimlerde, heyecan doruktaydı. Bu yıl şova yeni katılacak modellerin yanı sıra, tecrübeli mankenler Izabel Goulart ve Liu Wen de seçmelerde boy gösterdi.

  • 2 Victoria's Secret seçmelerine katıldılar
    2 | 45

    ABD’li model Hailey Baldwin, Victoria’s Secret defilesinde yer almak için seçmelerde ikinci kez ter döktü. 2016 yılında seçmelere katılan ve ‘melek’ kadrosuna alınmayan 20 yaşındaki model, yeniden seçmelere gitti. Ünlü model Seçmeler sonrası çektiği selfie’sini sosyal medyadan paylaştı.

  • 3 Victoria's Secret seçmelerine katıldılar
    3 | 45

    İşte seçmelerde boy gösteren mankenler...

    Martha Hunt

    • HABERİN DEVAMI
  • 4 Victoria's Secret seçmelerine katıldılar
    4 | 45

    Izabel Goulart

     

  • 5 Victoria's Secret seçmelerine katıldılar
    5 | 45

    Hilary Rhoda

     

    • HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 1
  • Misafir
    Yazar olup bu hanımlardan biriyle çıkma şansım nedir acaba bu hayatta :)
Kalan karakter : 2000