Yılın en çok beklenen moda şovu için geri sayım başladı! Victoria's Secret Fashion Show 2017 kapsamında model seçimleri gerçekleştirildi. Sevilen melekler Martha Hunt ve Jasmine Tookes'un ev sahipliğini yaptığı seçimlerde, heyecan doruktaydı. Bu yıl şova yeni katılacak modellerin yanı sıra, tecrübeli mankenler Izabel Goulart ve Liu Wen de seçmelerde boy gösterdi.
ABD’li model Hailey Baldwin, Victoria’s Secret defilesinde yer almak için seçmelerde ikinci kez ter döktü. 2016 yılında seçmelere katılan ve ‘melek’ kadrosuna alınmayan 20 yaşındaki model, yeniden seçmelere gitti. Ünlü model Seçmeler sonrası çektiği selfie’sini sosyal medyadan paylaştı.
İşte seçmelerde boy gösteren mankenler...
Martha Hunt
Izabel Goulart
Hilary Rhoda