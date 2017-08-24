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Yılın en çok beklenen moda şovu için geri sayım başladı! Victoria's Secret Fashion Show 2017 kapsamında model seçimleri gerçekleştirildi. Sevilen melekler Martha Hunt ve Jasmine Tookes'un ev sahipliğini yaptığı seçimlerde, heyecan doruktaydı. Bu yıl şova yeni katılacak modellerin yanı sıra, tecrübeli mankenler Izabel Goulart ve Liu Wen de seçmelerde boy gösterdi.