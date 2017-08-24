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Yazın yıpranan cildi onarmanın yolları

Yaz ayları boyunca güneşlenmeyi ve güneşin tadını çıkarmayı herkes sever… Ancak herkesin en kısa zamanda sahip olmak istediği bronz görünüm, cilt sorunlarını da beraberinde getirir. Bu nedenle yaz sonrası matlaşan, kalınlaşan ve lekelenen cilde bakım yapmak şart!

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Yazın kuruyan cilt donuk ve pul pul bir hal alır. Güneşin neden olduğu lekeler ise cildin olduğundan daha yaşlı görünmesine neden olur. Cildin eski ışıltısına kavuşabilmesi için ise yaz sonrası bakım yapılması gerekir. Güzellik uzmanı Suna Dumankaya, sonbaharı pürüzsüz bir cilt ile karşılayabilmek için bakım önerilerinde bulunuyor.

Yüzde sıklıkla rastlanan kuruluk probleminin en önemli sebepleri yetersiz sıvı tüketimi ve güneştir. Salgı bezlerinin yetersiz kaldığı durumlarda nem ihtiyacı cilde yapılacak bakımlar ile giderilmelidir. Bu nedenle yaz sonrasında cildi yoğun bir şekilde nemlendirecek kremler tercih edilmelidir.

CİLT LEKELERİNE KARŞI EVDE UYGULANABİLECEK ÖZEL FORMÜL

1 tatlı kaşığı yoğurtla, 1 çay kaşığı kabartma tozunu bir kapta karıştırın ve yüzünüze yedirin. Cilt, maskeyi yaklaşık 15 dakika içinde emecektir. Maskeyi yüzünüzden arıtmadan bir kez daha aynı işlemi yapın. Toplam 4 kez aynı işlemi tekrarlayın. 1 saat sürecek bu işlemden sonra, maskeyi cildinizden ovarak çıkartın ve ılık suyla yıkayın. Özellikle güneşte oluşan kahverengi lekeleri ortadan kaldıran bu maskeyi haftada 1 kez tekrarlayabilirsiniz. Ancak daha belirgin lekelerin tedavisinde ve daha kısa vadede çözüm alabilmek için bir uzmandan yardım almak uygun olacaktır.

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