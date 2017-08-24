Perşembe akşamları düzenli olarak çekilişi yapılan Süper Loto oyununun 514. hafta çekilişi bu akşam gerçekleştirilecek. Çekilişte 6 bilen talihli kişi(ler) büyük ikramiyenin sahibi olacak. Peki Süper Loto çekilişi saat kaçta? Süper Loto saat kaçta çekiliyor? İşte detaylar...

SÜPER LOTO SAAT KAÇTA ÇEKİLİYOR?

Milli Piyango İdaresi tarafından Perşembe akşamları düzenli bir şekilde çekilişi yapılan Süper Loto'nun 514. hafta çekilişi bu akşam yapılacak. MPİ'nin Ankara Balgat binası çekiliş salonunda çekiliş heyeti ve noter huzurunda yapılan Süper Loto çekilişi saat 21:15'te başlamaktadır.

Çekilişin tamamlanması, kazanan numaraların belirlenmesi ve vatandaşlara bildirilmesi ise en geç 21:45'tir. Süper Loto sonuçlarını bekleyen vatandaşlar, sonuçları en geç 21:45'te MPİ resmi internet sitesi üzerinden öğrenebilir.

SÜPER LOTO SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Süper Loto sonuçları, en geç 21:45'e kadar duyurulmaktadır ve bu saatten sonra Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet sitesi üzerinden sonuçlar duyurulur.

Sonuçların açıklandığı sayfada ikramiye bilgileri ve çekilişin yapıldığı video da yer almaktadır. Vatandaşlar bu sayfa üzerinden Süper Loto çekilişine dair birçok ayrıntıya ulaşabilir.

Aynı zamanda sonuçlar resmi olarak açıklandıktan sonra Habertürk Şans Oyunları sayfasına da eklenmektedir. Çekiliş sonuçlarını vatandaşlar Habertürk Şans Oyunları sayfası üzerinden de öğrenebilir.

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SÜPER LOTO'DA GEÇTİĞİMİZ HAFTA 11 MİLYON 612 BİN TL DEVRETTİ

17 Ağustos 2017 tarihli Süper Loto sonuçları: 20 - 23 - 38 - 42 - 48 - 50

Süper Loto'nun geçtiğimiz hafta yapılan 513. hafta çekilişinde 6 bilen olmayınca büyük ikramiye olan 11 milyon 612 bin 589 lira 39 kuruş devretti. Aynı zamanda 5 bilen 61 kişi 12 bin 438 lira 65'er kuruş, 4 bilen 4 bin 94 kişi 198 lira 60'şar kuruş ve 3 bilen 87 bin 506 kişi 16 lira 10'ar kuruş ikramiye kazandı.

İkramiye Bilgileri

6 Bilen Kişi Sayısı 6. Devir Kişi Başına Düşen İkramiye 11.612.589,39 TL 5 Bilen Kişi Sayısı 61 Kişi Başına Düşen İkramiye 12.438,65 TL 4 Bilen Kişi Sayısı 4.094 Kişi Başına Düşen İkramiye 198,60 TL 3 Bilen Kişi Sayısı 87.506 Kişi Başına Düşen İkramiye 16,10 TL

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