İslam dininde bayram olarak kabul edilen ve mübarek günler arasında yer alan Cuma gününe özel bir namaz olan Cuma namazı öncesinde vatandaşlar "Cuma namazı saat kaçta?" diye araştırıyor. Peki Cuma namazı saat kaçta? İşte il il Cuma namazı vakitleri...

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

Dünya genelinde milyonlarca Müslümanın her Cuma günü büyük katılımla kıldığı Cuma namazı, bu hafta da yine camilerde yoğun katılımla kılınacak. Cuma namazı öncesinde vatandaşlar merakla yaşadığı şehirde Cuma namazı vaktinin ne zaman olduğunu araştırıyor. İşte il il Cuma namazı vakitleri...

● İstanbul için Cuma namazı vakti: 13:13

● Ankara için Cuma namazı vakti: 12:58

● İzmir için Cuma namazı vakti: 13:21

● Antalya için Cuma namazı vakti: 13:06

● Bursa için Cuma namazı vakti: 13:13

● Trabzon için Cuma namazı vakti: 12:30

● Hakkari için Cuma namazı vakti: 12:14

● Giresun için Cuma namazı vakti: 12:36

● Samsun için Cuma namazı vakti: 12:44

● Van için Cuma namazı vakti: 12:16

● Diyarbakır için Cuma namazı vakti: 12:28

● Edirne için Cuma namazı vakti: 13:23

● Eskişehir için Cuma namazı vakti: 13:07

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CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

Öğle ezânı okununca, önce dört rek'at Cum'a namazının ilk sünneti kılınır.

Niyet ederken:

"Niyet ettim, Allah rızası için Cuma Namazının ilk sünnetini kılmaya" denilir.

Bu namaz aynı öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır.

İlk rekatta önce Sübhaneke okunur. Sonra Euzü Besmele çekilir.

Bütün rekatlarda Fâtiha ve zamm-ı süre okunur.

İlk oturuşta sadece Etteahiyyatü okunur.

Son oturuşta:

Etteahiyyatü, Allahumma Salli, Allahumme Barik, Rabbena duaları okunur.

Sonra, câmi' içinde, ikinci ezân okunur.

Sonra, İmam hutbe okumak için minbere çıkar. Hutbe okunur.

Hutbe okunurken cemâ'atin namaz kılması ve konuşması tahrimen mekruhdur (harama yakın).

Hatîb efendi duâ ederken, cemâ'at sesli âmîn demez. İçinden sessiz denir.

Namaz kılarken yapması harâm olan her şey, hutbe dinlerken de harâmdır.

Hutbe okunup bittikten sonra müezzin kamet getirir.

Sonra, cemâ'at ile iki rek'at Cum'a namazının farzı kılınır. Bu namaz aynı sabah namazının farzı gibi kılınır.

Niyet şöyle edilir: "Niyet ettim, Allah rızası için Cuma namazının farzını kılmaya, uydum hazır olan imama"

Sonra, dört rek'at son sünneti, Niyeti şöyledir: "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının son sünnetini kılmaya".

Bu sünnetde aynı ilk sünnet gibi kılınır. Böylece esas itibariyle Cuma namazı farzı ve sünnetleriyle birlikte kılınmış olur.

Son sünnetin ardından zuhr-i ahir, niyetiyle dört rekat daha namaz kılınmaktadır. Niyet edilirken şöyle denilir: "Niyet ettim Allah rızası için edâsı üzerime olup da henüz üzerimden sâkıt olmayan en son öğle namazının farzına". Bu şekilde niyet edilirse, eğer o günün cuma namaz şartlarında bir noksanlıktan dolayı kabul olunmamışsa, öğle namazı kılınış olur. Kabul olunmuşsa, en son kazaya kalmış öğle namazına sayılır.

Bundan sonra, iki rek'at vaktin sünneti kılınır. "Niyet ettim Allah rızası için Vaktin sünnetine" diye niyet edilir. Cum'a sahîh olmadı ise, bu on rek'at, öğle namazı olur. Bundan sonra, Âyet-el-kürsi ve tesbîhler okunup, duâ edilir.

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