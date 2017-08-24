İslam dininde Müslümanların bayram günü olarak bilinen Cuma günleri, Müslümanlar birbirlerinin Cuma gününü tebrik eder ve "Hayırlı Cumalar" diyerek bu günün hayırla geçmesini istemektedir.

Cuma günleri birbirlerine "Hayırlı Cumalar" diyerek iyilik dilekleri sunan Müslümanlar, göremedikleri yakınlarına ve dostlarına da SMS yoluyla veya internet üzerinden mesaj göndererek Cuma gününü tebrik etmektedir.

Siz de Cuma günü göremediğiniz yakınlarınıza, akrabalarınıza ve dostlarınıza Cuma mesajları göndererek Cuma gününün hayırlara vesile olmasını dileyebilri ve yakınlarınızı attığınız mesajla sevindirebilirsiniz.

Haberimizde yakınlarınıza ve dostlarınıza göndermek üzere hazırlanmış olan en güzel Cuma mesajlarını bulabilirsiniz. İşte en güzel Cuma mesajları;

CUMA MESAJLARI

● Ya Rabbi! Sana açılan elleri, sana yönelen gönülleri, sana bükülen boyunları, sana yalvaran bu dilleri boş çevirme... Hayırlı Cumalar!

● Evinizden bereket, dilinizden dua, kalbinizden rahman ve Resul aşkı eksik olmasın. Cumanız mübarek olsun!

● Gönüller bir olsun, mekanlar kimin umrunda? Kardeşlik sevgi hissetmektir, arada yollar olsa da... Hayırlı Cumalar!

● Yakınlık ne zamanla, ne de mekanla sınırlıdır. Eller Allah'a açıldığında, akla ilk gelen sevilenlerdir. Aklımda, yüreğimde ve duamdasınız. Cumanız mübarek olsun...

● Melekler daima duacınız olsun. Yüreğiniz ferah, ilhamınız bol olsun. Sevgili Peygamberimiz şefaatçimiz olsun. Cuma'mız mübarek olsun...

● Senden başka ilah yoktur. Seni her türlü noksandan tenzih ederim. Gerçekten ben kendine zulmedenlerden oldum... Hayırlı Cumalar!

● Allah, hikmetiyle bir kapıyı kapatırsa, rahmetiyle diğerini açar. Hayırlı Cumalar!

● Aklınıza gelen güzel şeyleri duaya dökün. Bakarsınız yol olur, niyet olur, nasip olur; hallolur. Hayırlı Cumalar...

● Dünyada bir olan sende bin olsun, kainatta damla olan sende okyanus olsun. El açıp dua etiğin her şey bugün kabul olsun, amin! Hayırlı Cumalar dilerim.

● Bu mübarek cuma günü hürmetine evlerimizi aşsız, kalplerimizi aşksız, dillerimizi duasız bırakma… Evlatlarımızı hayırlı, bedenimizi sağlıklı, işlerimizi başarılı kıl… Fakirlere yadım et, zalimlere fırsat verme Ya Rab! Hayırlı cumalar dilerim.

● Bazı müminler cennete hasret yaşar. Bazı müminler de vardır ki cennet onları hasretle bekler. Cennetin hasrete beklediği müminlerden olmak duasıyla, hayırlı cumalar.

● Ey Rabbim… Yalvarışım rahmetine güvenimden, her şey kudretinden, içimdeki kırık kalp Allah derken, rahmetini esirgeme üzerimizden. Amin. Hayırlı cumalar dilerim.

● Ey Rabbim! Şu sonsuz merhamet ve rahmet deryasından bir damla da olsa, nasiplenmeyi hak eden kullarından eyle bizi. Amin. Hayırlı nurlu cumalar dilerim.

● Allahım, aklıma ilim ve hikmet; fikrime, feraset ve basiret; bedenime sıhhat ve afiyet; ruhuma da, tekamül ve metanet ihsan eyle. Cumamız mübarek olsun, amin!

● Küçük bir çocuk olsa, tövbe kapısından girmeye yaşım tutmasa daha… Hiç bulaşmamış olsam dünyanın kirine, pasına. Açsam kollarımı, koşsam Kabe'nde. Hayırlı cumalar dilerim.

● Dua çiçeğini bilir misin, yeryüzünde sulanır, gökyüzünde açarmış. Melekler kulunuzdan deyip Rabbimize sunarmış. Dualarda buluşmak dileğiyle Hayırlı Cumalar.

● Uzaklardan bir yele ser süslü bir sonbahar akşamında. Gönüller bir olsun mekanlar kimin umrunda. Kardeşlik sevgi hissetmektir arada, yollar ve zaman olsada. Hayırlı cumalar dilerim.

● Ettiğin her dua derdine deva, sağlığına şifa, gözüne nur, gönlüne huzur, ailene ve sevdiklerine huzur getirsin. Hayırlı cumalar dilerim.

RESİMLİ CUMA MESAJLARI

Cuma mesajları

en güzel cuma mesajları

resimli cuma mesajları