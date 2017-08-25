Avustralya'da New South Wales Üniversitesi'nde yapılan çalışmaya göre göre Babil Uygarlığı 3 bin 700 yıl önce bugün kullanılan trigonometriden daha gelişmiş ve pratik olanını icat ettiler.

Modern trigonometrinin Antik Yunan Dönemi'nde çözüldüğü biliniyor. Yürütülen araştırmaya göre ise Babiller 3 bin 700 yıl önce daha kolay ve pratik trigonometriyi kullanıyordu.

Şaşırtıcı iddia ise Babil Uygarlığı'ndan kalma 3 bin 700 yıllık bir tablete dayandırıldı. Plimpton 322, adı verilen tablette yer alan denklem, Babillerin, Yunan filozoflarından çok daha önce trigonometriyi bulduklarını gösterdi.

İnsanlığın beşiği olan Mezopotamya'daki kent, Dünyanın Yedi Harikası'ndan biri olan Babil'in Asma Bahçeleri ile ünlü. Çalışmada yer alan ünlü matematikçi Daniel Mansfield de bu bölgedeki mimarinin trigonometri ile bu kadar gelişmiş olabileceğini öne sürüyor.

Mansfield, Plimpton 322 adı verilen tabletin saray, tapınak veya basamak piramitleri oluşturmak için güçlü bir araç olduğunu savunuyor.

TABLETİN KEŞFİ

Plimpton 322, Irak'ta 1900'lerin başında, Indiana Jones karakterinin esin kaynağı olan arkeolog, diplomat ve antika satıcısı Edgar Banks tarafından keşfedildi. Ancak Plimpton 322'nin sol kenar kırık olması, çalışmaları yavaşlatacağı için problem olarak görülüyor.

HİPPARCHUS TRİGONOMETRİNİN KURUCUSU BİLİNİYORDU

M.Ö. 120'de yaşayan Yunan filozof Hipparchus, geleneksel olarak trigonometrinin kurucusu olarak biliniyor. Ancak Plimpton 322'deki trigonometri, Hipparchus çalışmalarından 1.000 yıl öncesine dayanıyor.

Çalışmada yer alan Profesör Norman Wildberger tablet ile ilgili şu açıklamalarda bulundu:

"Plimpton 322 sadece modern matematik araştırmaları için değil, aynı zamanda matematik eğitimi için yeni bilgilerin önünü açıyor. Plimpton 322 ile daha basit, daha doğru bir trigonometri görüyoruz."

3 bin 700 yıllık Babil tableti

Babil tableti