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Her yıl sonu heyecanla beklenen, dünyanın en büyük ve ihtişamlı defilelerinden olan Victoria's Secret için geri sayım başladı. Peki daha önce podyuma çıkanlar arasında defileye katılacak olanlar ve yeni modeller kimler? Eski meleklerden hangileri büyük şovda olacak? Geçen yılki defilede olay yaratan Gigi Hadid ve Kendall Jenner’ın isimleri bu sene geçmiyor.