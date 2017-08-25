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Victoria's Secret'ın yeni melekleri açıklandı

25 Ağustos 2017 Cuma, 16:02:59 HABERTURK.COM

Victoria's Secret'ın yeni melekleri belirlendi. Candice Swanepoel, Elsa Hosk, Adriana Lima gibi tecrübeli melekler bu yılki şovda da boy gösterecekler. İşte Victoria's Secret'ın bu yılki melekleri...

  • 1 Victoria's Secret'ın yeni melekleri açıklandı
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    Her yıl sonu heyecanla beklenen, dünyanın en büyük ve ihtişamlı defilelerinden olan Victoria's Secret için geri sayım başladı. Peki daha önce podyuma çıkanlar arasında defileye katılacak olanlar ve yeni modeller kimler? Eski meleklerden hangileri büyük şovda olacak? Geçen yılki defilede olay yaratan Gigi Hadid ve Kendall Jenner’ın isimleri bu sene geçmiyor.

     

  • 2 Victoria's Secret'ın yeni melekleri açıklandı
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    Öte yandan ikinci kez elemelere katılan Hailey Baldwin'in de 2017 Victoria's Secret defilesinde adı yer almıyor.

  • 3 Victoria's Secret'ın yeni melekleri açıklandı
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    İşte Victoria’s Secret’ın bu yılki modelleri...

    Nadine Leopold 

     

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  • 4 Victoria's Secret'ın yeni melekleri açıklandı
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    Amilna Estevao

     

  • 5 Victoria's Secret'ın yeni melekleri açıklandı
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    Estelle Chen

     

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