Diyanet'ten Kurban Bayramı'na özel internet sitesi ve mobil uygulama

Kurbana dair zengin bir içerikle hazırlanan ve akıllı telefonlar için de ayrıca uygulaması olan sitede, kurban rehberi, bayram namazı vakitleri ve kurbana dair sıkça sorulan soruların yer alıyor. http://kurban.diyanet.gov.tr adresiyle erişime açılan siteden vatandaşlar, kurbanla ilgili sıkça sorulan soruların görüntülü cevaplarına da ulaşılabilecek.

2017 Yılı kurban hizmetlerinin uygulanmasına dair genelgenin de yer aldığı sitede, kurban ibadetine ilişkin her türlü materyaller de yer alıyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Türkiye Diyanet Vakfı ile ortaklaşa gerçekleştirdiği kurban organizasyonuna online bağışın da yapıldığı sitede, yurt içindeki kurban satış ve kesim yerlerinin bilgileri de yer alıyor.

AKILLI TELEFONLAR İÇİN KURBAN BAYRAMI MOBİL UYGULAMASI

Öte yandan akıllı telefonlar için özel bir mobil uygulama da hazırlandı.

Kurban Rehberi adlı İOS ve Android platformlarda yayımlanan mobil uygulamaya da siteden ulaşılabilecek.

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