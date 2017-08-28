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On Numara sonuçları (28 Ağustos 2017) İşte On Numara'da bu haftanın kazanan rakamları!

On Numara sonuçları (28 Ağustos 2017)

Milli Piyango İdaresi tarafından Pazartesi akşamları çekilişi yapılan On Numara'nın bu haftaki çekilişi tamamlandı. İşte 28 Ağustos 2017 tarihli On Numara sonuçları...

28 Ağustos 2017 Pazartesi, 21:28:55 Güncelleme: 21:45:46

Her hafta binlerce vatandaşın oynadığı şans oyunlarından olan On Numara’nın 786. hafta çekilişi tamamlandı. Sonuçları bekleyen vatandaşlar merakla “ On Numara sonuçları nasıl öğrenilir?” diye merak ediyor. İşte 28 Ağustos 2017 tarihli On Numara sonuçları ve çekilişe dair detaylar…

ON NUMARA SONUÇLARI

28 Ağustos 2017 tarihli On Numara sonuçları: 02 - 04 - 10 - 11 - 13 - 18 - 19 - 22 - 23 - 25 - 26 - 28 - 30 - 34 - 37 - 40 - 52 - 54 - 62 - 65 - 75 - 78

On Numara’nın bu haftaki çekilişinde, 10 bilen 2 kişi 140 bin 729 lira 30'ar kuruş ikramiyenin sahibi oldu. Çekilişte 9 bilen 113 kişi bin 660 lira 60'şar kuruş, 8 bilen 2 bin 123 kişi 88 lira 70'şer kuruş, 7 bilen 19 bin 417 kişi 18 lira 55'er kuruş, 6 bilen 109 bin 685 kişi 3 lira 40'ar kuruş ve hiç bilemeyen 149 bin 492 kişi de 3 lira 25'er kuruş ikramiye kazandı.

İkramiye Bilgileri

10 Bilen Kişi Sayısı 2 Kişi Başına Düşen İkramiye 140.729,30 TL
9 Bilen Kişi Sayısı 113  Kişi Başına Düşen İkramiye 1.660,60 TL 
8 Bilen Kişi Sayısı 2.123  Kişi Başına Düşen İkramiye 88,70 TL
7 Bilen Kişi Sayısı 19.417  Kişi Başına Düşen İkramiye 18,55 TL 
6 Bilen Kişi Sayısı 109.685  Kişi Başına Düşen İkramiye 3,40 TL 
Hiç Bilemeyen Kişi Sayısı 149.492  Kişi Başına Düşen İkramiye 3,25 TL  

ON NUMARA’DA GEÇTİĞİMİZ HAFTA 10 BİLEN 2 KİŞİ 140 BİN 858’ER LİRA KAZANDI

21 Ağustos 2017 tarihli On Numara sonuçları: 04 – 05 – 13 – 23 – 25 – 31 – 37 – 38 – 40 – 42 – 43 – 50 – 51 – 55 – 61 – 62 – 64 – 65 – 69 – 72 – 77 – 79

On Numara’nın geçtiğimiz hafta yapılan 785. hafta çekilişinde 10 bilen 2 kişi 140 bin 858 lira 65’er kuruş ikramiye kazandı. Aynı zamanda 9 bilen 115 kişi bin 633 lira 35’er kuruş, 8 bilen bin 415 kişi 132 lira 75’er kuruş, 7 bilen 14 bin 350 kişi 25 lira 15’er kuruş, 6 bilen 90 bin 60 kişi 4 lira 15’er kuruş ve hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 164 bin 761 kişi de 2 lira 95’er kuruş ikramiye kazandı.

İkramiye Bilgileri

10 Bilen Kişi Sayısı 2 Kişi Başına Düşen İkramiye 140.858,65 TL
9 Bilen Kişi Sayısı 115 Kişi Başına Düşen İkramiye 1.633,35 TL
8 Bilen Kişi Sayısı 1.415 Kişi Başına Düşen İkramiye 132,75 TL
7 Bilen Kişi Sayısı 14.350 Kişi Başına Düşen İkramiye 25,15 TL
6 Bilen Kişi Sayısı 90.060 Kişi Başına Düşen İkramiye 4,15 TL
Hiç Bilemeyen Kişi Sayısı 164.761 Kişi Başına Düşen İkramiye 2,95 TL
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