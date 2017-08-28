Her hafta binlerce vatandaşın oynadığı şans oyunlarından olan On Numara’nın 786. hafta çekilişi tamamlandı. Sonuçları bekleyen vatandaşlar merakla “ On Numara sonuçları nasıl öğrenilir?” diye merak ediyor. İşte 28 Ağustos 2017 tarihli On Numara sonuçları ve çekilişe dair detaylar…
ON NUMARA SONUÇLARI
28 Ağustos 2017 tarihli On Numara sonuçları: 02 - 04 - 10 - 11 - 13 - 18 - 19 - 22 - 23 - 25 - 26 - 28 - 30 - 34 - 37 - 40 - 52 - 54 - 62 - 65 - 75 - 78
On Numara’nın bu haftaki çekilişinde, 10 bilen 2 kişi 140 bin 729 lira 30'ar kuruş ikramiyenin sahibi oldu. Çekilişte 9 bilen 113 kişi bin 660 lira 60'şar kuruş, 8 bilen 2 bin 123 kişi 88 lira 70'şer kuruş, 7 bilen 19 bin 417 kişi 18 lira 55'er kuruş, 6 bilen 109 bin 685 kişi 3 lira 40'ar kuruş ve hiç bilemeyen 149 bin 492 kişi de 3 lira 25'er kuruş ikramiye kazandı.
İkramiye Bilgileri
|10 Bilen Kişi Sayısı
|2
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|140.729,30 TL
|9 Bilen Kişi Sayısı
|113
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|1.660,60 TL
|8 Bilen Kişi Sayısı
|2.123
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|88,70 TL
|7 Bilen Kişi Sayısı
|19.417
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|18,55 TL
|6 Bilen Kişi Sayısı
|109.685
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|3,40 TL
|Hiç Bilemeyen Kişi Sayısı
|149.492
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|3,25 TL
ON NUMARA’DA GEÇTİĞİMİZ HAFTA 10 BİLEN 2 KİŞİ 140 BİN 858’ER LİRA KAZANDI
21 Ağustos 2017 tarihli On Numara sonuçları: 04 – 05 – 13 – 23 – 25 – 31 – 37 – 38 – 40 – 42 – 43 – 50 – 51 – 55 – 61 – 62 – 64 – 65 – 69 – 72 – 77 – 79
On Numara’nın geçtiğimiz hafta yapılan 785. hafta çekilişinde 10 bilen 2 kişi 140 bin 858 lira 65’er kuruş ikramiye kazandı. Aynı zamanda 9 bilen 115 kişi bin 633 lira 35’er kuruş, 8 bilen bin 415 kişi 132 lira 75’er kuruş, 7 bilen 14 bin 350 kişi 25 lira 15’er kuruş, 6 bilen 90 bin 60 kişi 4 lira 15’er kuruş ve hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 164 bin 761 kişi de 2 lira 95’er kuruş ikramiye kazandı.
İkramiye Bilgileri
|10 Bilen Kişi Sayısı
|2
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|140.858,65 TL
|9 Bilen Kişi Sayısı
|115
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|1.633,35 TL
|8 Bilen Kişi Sayısı
|1.415
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|132,75 TL
|7 Bilen Kişi Sayısı
|14.350
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|25,15 TL
|6 Bilen Kişi Sayısı
|90.060
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|4,15 TL
|Hiç Bilemeyen Kişi Sayısı
|164.761
|Kişi Başına Düşen İkramiye
|2,95 TL
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