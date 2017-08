Her hafta binlerce vatandaşın oynadığı şans oyunlarından olan On Numara’nın 786. hafta çekilişi tamamlandı. Sonuçları bekleyen vatandaşlar merakla “ On Numara sonuçları nasıl öğrenilir?” diye merak ediyor. İşte 28 Ağustos 2017 tarihli On Numara sonuçları ve çekilişe dair detaylar…

ON NUMARA SONUÇLARI

28 Ağustos 2017 tarihli On Numara sonuçları: 02 - 04 - 10 - 11 - 13 - 18 - 19 - 22 - 23 - 25 - 26 - 28 - 30 - 34 - 37 - 40 - 52 - 54 - 62 - 65 - 75 - 78

On Numara’nın bu haftaki çekilişinde, 10 bilen 2 kişi 140 bin 729 lira 30'ar kuruş ikramiyenin sahibi oldu. Çekilişte 9 bilen 113 kişi bin 660 lira 60'şar kuruş, 8 bilen 2 bin 123 kişi 88 lira 70'şer kuruş, 7 bilen 19 bin 417 kişi 18 lira 55'er kuruş, 6 bilen 109 bin 685 kişi 3 lira 40'ar kuruş ve hiç bilemeyen 149 bin 492 kişi de 3 lira 25'er kuruş ikramiye kazandı.

İkramiye Bilgileri

10 Bilen Kişi Sayısı 2 Kişi Başına Düşen İkramiye 140.729,30 TL 9 Bilen Kişi Sayısı 113 Kişi Başına Düşen İkramiye 1.660,60 TL 8 Bilen Kişi Sayısı 2.123 Kişi Başına Düşen İkramiye 88,70 TL 7 Bilen Kişi Sayısı 19.417 Kişi Başına Düşen İkramiye 18,55 TL 6 Bilen Kişi Sayısı 109.685 Kişi Başına Düşen İkramiye 3,40 TL Hiç Bilemeyen Kişi Sayısı 149.492 Kişi Başına Düşen İkramiye 3,25 TL

ON NUMARA’DA GEÇTİĞİMİZ HAFTA 10 BİLEN 2 KİŞİ 140 BİN 858’ER LİRA KAZANDI

21 Ağustos 2017 tarihli On Numara sonuçları: 04 – 05 – 13 – 23 – 25 – 31 – 37 – 38 – 40 – 42 – 43 – 50 – 51 – 55 – 61 – 62 – 64 – 65 – 69 – 72 – 77 – 79

On Numara’nın geçtiğimiz hafta yapılan 785. hafta çekilişinde 10 bilen 2 kişi 140 bin 858 lira 65’er kuruş ikramiye kazandı. Aynı zamanda 9 bilen 115 kişi bin 633 lira 35’er kuruş, 8 bilen bin 415 kişi 132 lira 75’er kuruş, 7 bilen 14 bin 350 kişi 25 lira 15’er kuruş, 6 bilen 90 bin 60 kişi 4 lira 15’er kuruş ve hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 164 bin 761 kişi de 2 lira 95’er kuruş ikramiye kazandı.

İkramiye Bilgileri

10 Bilen Kişi Sayısı 2 Kişi Başına Düşen İkramiye 140.858,65 TL 9 Bilen Kişi Sayısı 115 Kişi Başına Düşen İkramiye 1.633,35 TL 8 Bilen Kişi Sayısı 1.415 Kişi Başına Düşen İkramiye 132,75 TL 7 Bilen Kişi Sayısı 14.350 Kişi Başına Düşen İkramiye 25,15 TL 6 Bilen Kişi Sayısı 90.060 Kişi Başına Düşen İkramiye 4,15 TL Hiç Bilemeyen Kişi Sayısı 164.761 Kişi Başına Düşen İkramiye 2,95 TL

on numara

On Numara sonuçları

MPİ