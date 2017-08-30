Bayram namazı saat kaçta? Bayram namazı nasıl kılınır?

Dünya genelinde milyonlarca Müslümanın büyük heyecanla beklediği Kurban Bayramı geldi çattı. Kurban Bayramı'na çok kısa bir süre kala, vatandaşlar Kurban Bayramı namazı saati için araştırmasını sürdürüyor. "Bayram namazı saat kaçta?" ve "Bayram namazı saati" diye araştıran vatandaşlar için Kurban Bayramı namaz vakitlerini listeledik. İşte il il Bayram naamzı saatleri...

BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Bayram sabahı kılınan ve bayramın başladığını işaret eden bayram namazı, doğudan başlayarak batıya doğru kılınacak. Bayram namazına gidecek olan Müslümanlar da büyük merakla şehrinde bayram namazının saat kaçta kılınacağını araştırıyor ve "Bayram namazı saat kaçta?" diye soruyor.

İşte il il Bayram namazı vakitleri...

● Adana Kurban Bayramı Namaz Saati: 06:48:00

● Adıyaman Kurban Bayramı Namaz Saati: 06:36:00

● Afyon Kurban Bayramı Namaz Saati: 07:06:00

● Ağrı Kurban Bayramı Namaz Saati: 06:16:00

● Amasya Kurban Bayramı Namaz Saati: 06:44:00

● Ankara Kurban Bayramı Namaz Saati: 06:56:00

● Antalya Kurban Bayramı Namaz Saati: 07:07:00

● Artvin Kurban Bayramı Namaz Saati: 06:20:00

● Aydın Kurban Bayramı Namaz Saati: 07:17:00

● Balıkesir Kurban Bayramı Namaz Saati: 07:16:00

● Bilecik Kurban Bayramı Namaz Saati: 07:07:00

● Bingöl Kurban Bayramı Namaz Saati: 06:26:00

● Bitlis Kurban Bayramı Namaz Saati: 06:20:00

● Bolu Kurban Bayramı Namaz Saati: 07:01:00

● Burdur Kurban Bayramı Namaz Saati: 07:08:00

● Bursa Kurban Bayramı Namaz Saati: 07:11:00

● Çanakkale Kurban Bayramı Namaz Saati: 07:22:00

● Çankırı Kurban Bayramı Namaz Saati: 06:53:00

● Çorum Kurban Bayramı Namaz Saati: 06:47:00

● Denizli Kurban Bayramı Namaz Saati: 07:13:00

● Diyarbakır Kurban Bayramı Namaz Saati: 06:28:00

● Edirne Kurban Bayramı Namaz Saati: 07:20:00

● Elazığ Kurban Bayramı Namaz Saati: 06:31:00

● Erzincan Kurban Bayramı Namaz Saati: 06:30:00

● Erzurum Kurban Bayramı Namaz Saati: 06:22:00

● Eskişehir Kurban Bayramı Namaz Saati: 07:06:00

● Gaziantep Kurban Bayramı Namaz Saati: 06:40:00

● Giresun Kurban Bayramı Namaz Saati: 06:33:00

● Gümüşhane Kurban Bayramı Namaz Saati: 06:29:00

● Hakkari Kurban Bayramı Namaz Saati: 06:14:00

● Hatay Kurban Bayramı Namaz Saati: 06:45:00

● Isparta Kurban Bayramı Namaz Saati: 07:07:00

● Mersin Kurban Bayramı Namaz Saati: 06:51:00

● İstanbul Kurban Bayramı Namaz Saati: 07:11:00

● İzmir Kurban Bayramı Namaz Saati: 07:20:00

● Kars Kurban Bayramı Namaz Saati: 06:15:00

● Kastamonu Kurban Bayramı Namaz Saati: 06:52:00

● Kayseri Kurban Bayramı Namaz Saati: 06:46:00

● Kırklareli Kurban Bayramı Namaz Saati: 07:18:00

● Kırşehir Kurban Bayramı Namaz Saati: 06:51:00

● Kocaeli Kurban Bayramı Namaz Saati: 07:07:00

● Konya Kurban Bayramı Namaz Saati: 06:59:00

● Kütahya Kurban Bayramı Namaz Saati: 07:08:00

● Malatya Kurban Bayramı Namaz Saati: 06:35:00

● Manisa Kurban Bayramı Namaz Saati: 07:19:00

● K.Maraş Kurban Bayramı Namaz Saati: 06:41:00

● Mardin Kurban Bayramı Namaz Saati: 06:26:00

● Muğla Kurban Bayramı Namaz Saati: 07:16:00

● Muş Kurban Bayramı Namaz Saati: 06:22:00

● Nevşehir Kurban Bayramı Namaz Saati: 06:49:00

● Niğde Kurban Bayramı Namaz Saati: 06:50:00

● Ordu Kurban Bayramı Namaz Saati: 06:35:00

● Rize Kurban Bayramı Namaz Saati: 06:25:00

● Sakarya Kurban Bayramı Namaz Saati: 07:05:00

● Samsun Kurban Bayramı Namaz Saati: 06:41:00

● Siirt Kurban Bayramı Namaz Saati: 06:21:00

● Sinop Kurban Bayramı Namaz Saati: 06:46:00

● Sivas Kurban Bayramı Namaz Saati: 06:40:00

● Tekirdağ Kurban Bayramı Namaz Saati: 07:17:00

● Tokat Kurban Bayramı Namaz Saati: 06:41:00

● Trabzon Kurban Bayramı Namaz Saati: 06:28:00

● Tunceli Kurban Bayramı Namaz Saati: 06:30:00

● Şanlıurfa Kurban Bayramı Namaz Saati: 06:34:00

● Uşak Kurban Bayramı Namaz Saati: 07:11:00

● Van Kurban Bayramı Namaz Saati: 07:11:00

● Yozgat Kurban Bayramı Namaz Saati: 06:48:00

● Zonguldak Kurban Bayramı Namaz Saati: 06:59:00

● Aksaray Kurban Bayramı Namaz Saati: 06:52:00

● Bayburt Kurban Bayramı Namaz Saati: 06:26:00

● Karaman Kurban Bayramı Namaz Saati: 06:56:00

● Kırıkkale Kurban Bayramı Namaz Saati: 06:54:00

● Batman Kurban Bayramı Namaz Saati: 06:24:00

● Şırnak Kurban Bayramı Namaz Saati: 06:19:00

● Bartın Kurban Bayramı Namaz Saati: 06:57:00

● Ardahan Kurban Bayramı Namaz Saati: 06:16:00

● Iğdır Kurban Bayramı Namaz Saati: 06:11:00

● Yalova Kurban Bayramı Namaz Saati: 07:10:00

● Karabük Kurban Bayramı Namaz Saati: 06:56:00

● Kilis Kurban Bayramı Namaz Saati: 06:41:00

● Osmaniye Kurban Bayramı Namaz Saati: 06:44:00

● Düzce Kurban Bayramı Namaz Saati: 07:02:00

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Bayram namazı 2 rekattır. Ramazan ve Kurban Bayramı'nın ilk günü kılınır. Namazdan sonra bayram hutbesi okunur. Bayram namazları cemaatle birlikte camilerde kılınır.

İlk olarak "Niyet ettim Allah rızası için Kurban Bayramı namazını kılmaya, uydum imama" denilerek Bayram namazına niyet edilir.

İmamla birlikte tekbir alınır ve bu birinci tekbirdir. Bu tekbirle birlikte namaza durulur. Sübhaneke duası okunur ve sübhaneke duasının ardından imamla birlikte 3 defa bayram tekbiri alınır.

Birinci tekbirde eller kaldırılır, tekbir alınır ve eller yana salınır. İkinci kez tekbir alınır ve eller yana salınır. Üçüncü tekbirde de eller kaldırılır, tekbir alınır ve eller bağlanır.

İmam, sessizce "Euzü Besmele"yi okur ve açıktan sesli olarak Fatihe suresini ve bir sureyi daha okur. Cemaat ise bir şey okumadan dinler. Okuyuş bittikten sonra tekbir alınır ve rükûya gidilir.

Bu tekbir, ilk rekatta alınan tekbirlerin beşincisidir. Rükû ve secdeden sonra ikinci rekata kalkılır.

İkinci rekatta imam, yine Fatiha suresini ve bir sureyi daha açıktan sesli olarak okur, cemaat okumaz. Sonra imamla ikinci rekatın bayram tekbirleri alınır.

Birinci tekbirde eller kaldırılır, yana salınır. İkinci tekbirde eller kaldırılır, yana salınır. Üçüncü tekbirde eller kaldırılır, yana salınır. Dördüncü tekbirde eller kaldırılmaz ve rükûya gidilir. Rükû ve secdeden sonra oturulur. Oturuşta "Ettehiyyatü, Salli, Barik ve Rabbena" duaları okunur. Sonrasında da imamla birlikte selam verilir.

Selamın ardından imam, bayram hutbesini okumak üzere minbere çıkar. Tesbih ve dualardan sonra bayram namazı tamamlanmış olur.

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