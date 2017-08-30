3 bin yılda bir açtığı iddia edilen ve 'Udumbara çiçeği' olduğü düşünülen nesne, Bursa İznik'te görüntülendi.



Meyve toplamak için erik ağacına çıkan Haberturk.com okuru İbrahim Torlak, topladığı eriğin üzerinde sıradışı bir şey fark etti. Eriğin içinden çıkan bir şey, zaman zaman haberlerde gündem olan ve efsanevi Udumbara çiçeği olduğu iddia edilen bir bitkiye benziyordu. Haklı olarak okurumuz 3 bin yılda 1 açtığı iddia edilen bu "bitki"yi hemen fotoğrafladı. Haberturk.com Whatsapp hattına fotoğrafları gönderen İbrahim Torlak, talebimiz üzerine "udumbara çiçeği" olduğu iddia edilen bitkiyi video kamerayla da çekti.



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Peki son üç yılda üçüncü kez görüntülenmiş olan bu bitki, gerçekten Budist inanışlarına konu olan ve normal şartlarda 3 bin yılda bir açması veya görülmesi gereken Udumbara çiçeği miydi?Öncelikle Udumbara efsanesine bir yakından bakalım.

Budistlerin efsanelerine göre, Udumbara çiçeği Youtan Poluo olarak biliniyor ve yine efsaneye göre 3 bin yılda bir çiçek veriyor. Youtan Poluo'nun Sanskritçe'deki anlamı ise “cenntten gelen hayır çiçeği”.



Ve iddiaya göre bu çiçekten şimdiye kadar dünyada sadece 20 tane tepsit edilmiş. Udumbara, Asya kültüründe ise kehanete işaret eden yan yana dizilmiş yumurtalara benziyor.

İşte tam burada biraz da bilimsel gerçeklere bakmanın tam sırası. Çünkü Asya kültürünün bu çiçeği benzettiği şey aslında gerçekten de doğru olabilir. Yani çiçek olduğu sanılan bu şeyler aslında birer yumurta olabilir. Yumurtaların sahibi ise özellikle yaprak bitlerini etkin şekilde yok edebilen bir böcek türü olan Chrysoperla Carnea olduğu yönünde oldukça ikna edici bazı bilgiler bulunuyor.



UDUMBARA DEĞİL BÖCEK YUMURTASI

Zaman zaman görüntülendiğinde medyada yer alan bu haberlerin üzerine bir araştırma yapan Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen - Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. İsmail Eker, elmanın üzerinde görülen Udumbara (Avatar) çiçeği olarak lanse edilen organizmanın, aslında bir böceğe ait yumurtalar olduğunu söyledi.



Eker, dünyada Udumbara veya Avatar çiçeği olduğuna inanılan bu organizmanın, Neuroptera familyasından Chrysoperla carnea (tülkanat) ve diğer Chrysoperla türlerine ait yumurtaların olduğunu belirtti.





Daha önce de bir elma üzerinde görülmesi nedeniyle bahsi geçen elma üzerinde yaptığı mikroskop incelemelerinde organizmanın klorofil taşımadığını ve spor oluşturmadığını gözlemleyen Eker, ''Sonuçta hiçbir bitki ve mantar yapısına uymadığını belirledim. Daha sonra bir böceğin yumurtası olabileceği ihtimali üzerine araştırmalar yaptım. Sonuç olarak, bu yapının Chrysoperla Carnea'nın yumurtaları olduğu kanaatine vardım'' dedi.

Araştırmaları sonucunda, Avatar çiçeği diye bilinen şeyin bir böceğe ait yumurta olduğu sonucuna ulaştığını dile getiren Eker, ''Elmanın üzerinde görülen Udumbara (Avatar) çiçeği olarak lanse edilen organizmanın aslında bir böceğe ait yumurtalar olduğu netleşti. Bu yumurtaların 3 bin yılda bir açan çiçek diye tanıtılması hayali ve mantık sınırlarını zorlayan bir ifade'' diye konuştu.

İlk defa gözüyle gördüğü bu organizmayı tanımlamaya çalıştığını ve bilimsel bir sonuca ulaştığını anlatan Eker, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

''Bu canlının yumurtalarından gelişen larvalar yaprak bitleri ve diğer bazı zararlılarla beslenirler. Bu özellikleri nedeniyle biyolojik olarak zararlılarla mücadelede kullanılırlar. Erginliğe ulaşınca ağaçlar üzerinde, oyuklarda ve binalarda uyku moduna geçerler ve gün ışığının uzunluğuna ve sıcaklığa bağlı olarak kışın yeşilden kırmızımsı kahverengiye baharda tekrar yeşil renge dönerler.

Erginlikte uzun bir iplikçik (4-5 mm) oluşturarak uçlarına yumurtalarını (1 mm) bırakırlar. Yumurtaları ayrı ayrı iplikçikler üzerine bırakmalarının nedeni, yumurtaları diğer avcı böceklerden ve erken gelişen larvaların henüz gelişmemiş olanları yemesini engellemektir. Bir dişinin ortalama 800'e yakın yumurta bırakabildiği ve erkek ve dişi bireylerin 3-6 yaşayabildikleri tespit edilmiştir. Bu familyaya ait türler dünyada ve ülkemizde yaygın olarak bulunmaktadır.''



'UDUMBARA' YA DA 'AVATAR ÇİÇEĞİ' EFSANELERİYLE İLGİLİ ELEŞTİRİLER

Bu çiçeğin 3 bin yılda bir açtığına inanılsa da, bu inanışı doğrulayacak gerçek bir bilgi maalesef yok. Bu nedenle de udumbara çiçeğinin düşünüldüğü kadar nadir olmadığı inanışı yavaş yavaş ağırlık kazanıyor. Diğer yandan, boyutu bir kaç milimetreyi geçmeyen udumbara çiçeği olduğu sanılan nesneyi tespit etmek normal şartlarda da kolay değil. Yani aslında nadir görülmesi; çiçeğin nadir açması veya bilimsel yanıyla bakarsak Chrysoperla Carnea yumurtalarının nadir olarak görünür hale gelmesiyle alakalı değil. Gözle kolay görülmemesiyle alakalı olabilir.



Yine de Türkiye'de Haberturk.com'a fotoğrafı ve videosu gönderilenle birlikte son bir haftada iki defa bu görüntü yakalanmış oldu. Geçtiğimiz günlerde de benzer bir görüntü şeftalinin üzerinde yakalanmıştı. Bu bile "3 bin yılda bir görülen çiçek" efsanesinin doğruluğu konusunda önemli bir soru işareti.



Haberimizi yayına verir vermez bu defa Konya Kızılören'den bir okurumuz kara ardıç üzerinde görüntülediği bu böcek yumurtalarını Haberturk.com Whatsapp Hattı üzerinden bize ulaştırdı. Özetle bir haftada görüntülenen yumurtaların sayısı üç oldu.







AVATAR ÇİÇEĞİ DENMESİNİN SEBEBİ İSE JAMES CAMERON

James Cameron'ın senaryosunu yazıp, yönettiği ''Avatar'' filmiyle adı duyulan ''Udumbara'' çiçeği, efsanelere göre çok nadir olayların sembolü olarak kabul ediliyor.











Udumbara çiçeği

Avatar çiçeği

Udumbara efsanesi