"Guinness" rekoru Türkiye'ye böyle geldi

Eski bir sat komandosu olan ve 7 farklı branşta antrenörlük yapan Tolga Çakmak'ın antrönörlüğünü ise Namık Ekin yaparken, 428 ile Avustralya'lı Robert Aldito'ya ait rekoru 524 ile geliştirerek "Guinness Rekorlar Kitabı"na giren bir başka Türk oldu.

Rekor denemesinin ardından açıklamalarda bulunan Çakmak, "Bir Türk kafasına koyarsa herşeyi yapabilir, hatta Dünya'yı bile fethedebilir. Avustralya'lı Robert Aldito'tan rekoru Türkiye'ye getirmenin mutluluğunu yaşıyorum. Bana destek olan Emniyet ve Türk Silahlı Kuvvetleri teşkilatlarına, antrenörüm Namık Ekin'e, özellikle manevi desteklerini benden hiç esirgemeyen eşim ve çocuğuma sonsuz teşekkür ediyorum fakat ben bu sayıdan memnun olmadım. Antrenmanlarda çok daha yüksek rakamlara ulaştık. Bize durmak yok. Kendi rekorumu geliştirmek için çalışacağım" şeklinde konuştu.